爭相配股抽水兼LPR下調預期落空 內房急挫可博反彈？

雖然中央早前接連推出「金融16條」及境內融資「三支箭」助房企紓緩現金流壓力，但內房仍趁股價由低位回升不少，爭相配股「抽水」，繼早前新城發展(01030)及昨日(19日)合景泰富(01813)，今日(20日)雅居樂(03383)及旭輝(00884)更「打孖上」，大幅折讓配股用作還債，加上人民銀行維持貸款市場報價利率(LPR)不變，「降息」預期落空，內房股普遍下挫。不過，近日有中央官員預告政府擬推新措施撐房地產，加上近期有部分內房股再獲大行看好，股價隨時又再現反彈。



(雅居樂網頁截圖)

雅居樂折讓17%配股籌約6億 旭輝折讓14%配股籌9.5億



繼11月中配售2.95億股後，雅居樂今日再與配售代理法巴、瑞信及摩通協議，擬以先舊後新方式向不少於6名獨立承配人發售2.685億股，佔擴大股本5.99%，每股作價2.32元，比昨日收市價折讓約17.4%，淨籌約6.17億元。所得資金擬用作償還由遠航金門國際發行2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。配股完成後，控股股東陳氏家族信託持股由58.24%攤薄至54.75%。



旭輝今日與配售代理海通國際及摩根大通協議，擬以先舊後新方式向不少於6名獨立承配人配發8.4億股，佔擴大股本8.07%，每股作價1.14元，比上日收市價折讓14.29%，淨籌約9.46億元用作償還現有債務及一般企業用途。配股完成後，控股股東林氏家族信託及其一致行動人士持股由50.89%攤薄至46.78%。

1年及5年期LPR維持不變 黃瑋傑：不能單靠降LPR令樓市翻生

人民銀行公布，12月1年期貸款市場報價利率(LPR)報3.65%，5年期以上LPR報4.3%，均維持不變，連續4個月維持不變，基本符合市場預期，不過與房貸利率掛鈎的5年期LPR利率下調預期落空。人行12月中期借貸便利(MLF)超量平價續做，利率錨穩勢未破，LPR持穩仍是主流預期，不過《路透》調查顯示，中央經濟工作會議強調明年大力復甦經濟，政策還有進一步發力可能，仍有近四成受訪人士認為本月LPR存在降息可能。

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，LPR利率相信明年仍有下調空間，因現時內地通脹仍溫和，加上需以組合拳支持樓市，除「三支箭」助房企融資外，要吸引人買樓，降LPR利率亦是其中一個手段，但很多時是中期借貸便利(MLF)先下調，再傳導到LPR利率，而今次超額續做的MLF利率維持不變。不過，單靠降LPR利率，且預計可能只酌量降約10個基點，不可能令樓市翻生，需要有其他措施的疊加效應；例如內房債務問題得到紓緩，「保交樓」令買樓人士恢復信心，另要視乎宏觀經濟及就業情況。

劉鶴：政府擬推新措施撐房地產 摩通：民企內房會跑贏國企

其實，近期內房再獲中央發聲力撐，股價表現不算太差。國務院副總理劉鶴在上周第五輪中國歐盟工商領袖和前高官對話上指，極有信心明年內地經濟將實現整體性好轉，房地產為國民經濟的支柱產業，針對現時下行風險，政府已推出一些政策，正考慮推出新措施，努力改善行業資產負債狀況，引導市場預期及信心回暖。預計未來一段時間，內地城鎮仍處於較快發展，有足夠需求空間為房地產企業提供穩定發展支撐。

此外，摩通發表研究報告指，日前召開的中央經濟工作會議可見優先支持高質素房企融資需求，「房住不炒」語調亦溫和淡化。雖然需求刺激措施未如預期般高度重視，但似乎會有更多政策支持樓市，尤其是改善房企流動性的措施，呼應劉鶴的講話，相信未有受壓的民企內房，如龍湖(00960)、碧桂園(02007)及新城發展等會跑贏國企。不過，若投資者偏好較低風險的房企，仍可見中海外(00688)、華潤置地(01109)等有15%至20%上升空間。

首11月全國房產投資跌幅擴至9.8% 星展匯證料樓市將好轉



不過，樓市暫未見太大起色。國家統計局上周公布，1至11月份全國房地產開發投資123863億人民幣，同比下降9.8%，降幅較1至10月再擴大1個百分點，其中住宅投資94016億元，下降9.2%。1至11月份商品房銷售額118648億人民幣，下降26.6%，跌幅較首10月擴大0.5個百分點，其中住宅銷售額下降28.4%。商品房銷售面積121250萬平方米，同比下降23.3%，其中住宅銷售面積下降26.2%。



星展指，受累疫情影響及市場情緒低迷，11月全國房地產銷售仍然持續疲軟，12月雖迎來政策放寬，但同時阻礙銷售的新冠確診數字亦激增，預期今年房地產銷售將疲弱收場，行業銷售額下降25%至30%。不過，市場情緒或在明年下半年穩定下來，將潤地、中海外及越秀地產(00123)列為內房股首選，亦看好龍湖集團，均予「買入」評級，目標價分別為45.37元、29.45元、10.12元及30.05元。匯證則預期中國逐步重新開放，加上經濟好轉，房地產料將出現好轉跡象，但因需要應對激增的確診個案和日益緊張的衛生系統，過渡階段將是崎嶇不平。民營地產商表現低迷提供了最佳投資機會，首選碧桂園；國企方面看好中海外、潤地和萬科(02202)。

今日除內房急跌外，物管股同樣受壓，碧桂園服務(06098)及旭輝永升服務(01995)早前同遭大股東減持，半日分別跌6.04%及4.05%，融創服務(01516)亦跌8.41%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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