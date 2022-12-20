  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大摩仍然睇淡港交所　目標價維持$220

20/12/2022

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.500

異動股

00884

旭輝控股集團

1.150

異動股

02007

碧桂園

2.750

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.600
  • 00884 旭輝控股集團
  • 1.150
  • 02007 碧桂園
  • 2.750
  • 01128 永利澳門
  • 8.330
  • 06185 康希諾生物
  • 72.800
股份推介
  • 01890 中國科培
  • 2.540
  • 目標︰$2.79
  • 02427 GUANZE MEDICAL
  • --
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 19.420
  • 目標︰$24.00
  • 00316 東方海外國際
  • 141.600
  • 目標︰$176.85
  • 09987 百勝中國
  • 430.800
  • 目標︰$495.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.600
  • 00001 長和
  • 46.150
  • 00388 香港交易所
  • 326.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.300
報章貼士
  • 02238 廣汽集團
  • 5.250
  • 目標︰$6.80
  • 02331 李寧
  • 62.100
  • 目標︰$67.00
  • 02328 中國財險
  • 7.300
  • 目標︰$7.80
熱炒概念股
即時重點新聞

20/12/2022 09:50  【新冠肺炎】李家超:下午交代放寬社距措施，將放寬飲宴人數上限

20/12/2022 09:47  【香港政情】李家超:明天赴北京述職，向領導人報告香港情況

20/12/2022 09:24  衰退風險增，港股跟美股跌，恒指低開195點，龍湖挫3.5%

20/12/2022 09:12  【俄烏開戰】歐盟成員國同意將天然氣價格上限定在180歐元

20/12/2022 08:49  【國際要聞】眾院委員會開美國先例，建議起訴前總統特朗普叛亂罪

20/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒２７億元，買美團沽東方在綫

20/12/2022 08:09  【大行炒Ｄ乜】大摩維持港交所至降低比重，華泰首予華潤萬象買入

16/12/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降，騰訊音樂量度升幅見４６銀

20/12/2022 09:45  《財資快訊》美電穩報７﹒７８１９，一周拆息急挫至今早２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大摩仍然睇淡港交所　目標價維持$220
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃師傅：調整市下擴容對港交所刺激作用微　315元以下始買入
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】幣安同意收購Voyager，作價逾十億美元
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

美國兒童數學、閱讀水平倒退20年！「線上學習」能否搶救新一代？「矽谷搖籃」史丹福大學準備變革？
人氣文章

娛樂情報

蕭正楠大膽嘲笑黃翠如歌聲 「HEA爆三子」開騷講嘢要收斂
人氣文章

娛樂情報

王丹妮助陣行騷兼獻聲 黎明分享打疫苗爆金句
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fifty Shades of Love

初嘗BDSM、成人版Board Game！8款情趣「性」誕禮物推介
人氣文章

Art & Living

將MoMA Design Store這些設計小物帶回家，為聖誕綴以藝術氣氛！
人氣文章

Travel & Dining

編輯推介三間充滿藝術及設計感的酒店：與夏加爾畫作共進晚餐，感受超現實體驗！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
指甲有黑點變大或患皮膚癌？指甲崩口、離甲、變灰、橫直紋代表甚麼？長期做Gel甲有事難察覺
人氣文章
傷健共融｜撕掉標籤！不凸顯差異！從無障礙設施到「通用設計」！人人都啱用？
人氣文章
相信「性是偶發自然才是美好」的人，關係大多不如意？童話般的「佛系」性生活存在嗎？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2022 11:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2022 11:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2022 11:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2022 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告20/12/2022
【大行炒D乜】大摩仍然睇淡港交所　目標價維持$220
人氣文章開市Good Morning20/12/2022
黃師傅：調整市下擴容對港交所刺激作用微　315元以下始買入
人氣文章財經熱話20/12/2022
【虛幣世界】幣安同意收購Voyager，作價逾十億美元
人氣文章中國故事19/12/2022
《神州經脈》中經會大篇幅談房地產　疫情低氣壓滬指險守三千一
人氣文章專訪19/12/2022
【專訪】陶冬：美聯儲裹挾全球貨幣政策（有片）
人氣文章香港政情19/12/2022
【香港政情】立法會補選　陳永光、何敬康、黃錦輝及尚海龍當選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金