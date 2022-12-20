滬深港通將擴容港交所反下挫 跌至咩位可吸納？

內地及香港監管機構同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍，意味可供北水買賣的股票數量增加，港交所(00388)應成最大受惠者，有大行上調其目標價，但也有指對其收入幫助有限，另港股近日成交縮減，或現較深調整，港交所今日(20日)股價下挫，最多跌逾3%，如長遠看好跌至咩位可吸納呢？

(資料圖片)

市值50億成門檻 港股通納入在港主要上市外企

中證監、香港證監會昨日(19日)晚間聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。A股市值50億元人民幣、港股50億港元，成為重要門檻。方案需要3個月左右準備，正式實施時間將由交易所另行通知。

根據聯合公告，滬深股通的標的範圍調整為市值50億人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數/深證綜合指數成分股，以及上海證券交易所/深圳證券交易所上市的A+H股公司的A股。港股通的標的範圍調整為納入恒生綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票，即屬於恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億港元及以上的恒生綜合小型股指數成分股的在港主要上市外國公司；另將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值50億港元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。合資格股票範圍經擴大後，獲納入「滬深港通」的股票預計分別涵蓋內地與香港市場股票買賣金額逾80%。

(《開市Good Morning》節目截圖)

港交所：大大提升香港作為國際領先上市中心吸引力

港交所主席史美倫表示，今次將是滬深港通發展的又一重要里程碑，新措施將為中國內地投資者投資海外和國際投資者投資內地市場提供更豐富的機遇，也將為兩地資本市場注入新的流動性和活力，深化兩地市場的互聯互通，促進兩地市場的共同發展。集團行政總裁歐冠昇則指，在港上市的國際公司納入港股通標的將會大大提升香港作為國際領先上市中心的吸引力。

另香港證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，「滬深港通」的範圍進一步擴大，不但可為國際投資者提供更多A股的選擇，還能鞏固香港作為通往內地的門戶的地位，尤其是將在港主要上市外國公司納入互聯互通的範圍內，對於鞏固香港作為國際公司的集資平台而言，別具重要的策略意義。行政長官李家超則指，有關措施進一步提升香港連接國內外投資者的橋樑角色，亦讓境內外投資者有更多元化的投資選擇，為跨境市場流動性注入新動力。財政司司長陳茂波表示，擴展互聯互通安排，對香港證券市場的未來發展、對內地證券市場的更高質量開放，均具有策略性意義。

中金升港交所目標價至400元 大摩籲減持僅看220元





中金公司發表研報，預計擴大互聯互通標的範圍短期將直接增加港交所約2.6%盈利，中長期還將豐富兩地投資活動，並強化港交所對國際公司的吸引力。測算當前陸股通納入股票1493隻，對應A股市值59萬億人民幣，年初至今日均交易額5835億人民幣，此次擴容後納入股票數量將增加68%至2509隻，對應市值增加18%至70.2萬億人民幣，日均交易額增30%至7605億人民幣。假設北向滲透率不變，則標的擴容後預計北向日均交易額將由年初至今的1011億人民幣增至1317億人民幣，對應將增加港交所收入和盈利分別3.6億及2.6億港元、佔港交所今年總收入和盈利的1.9%及2.6%。



中金又稱，港股通納入標的數量預計將新增6隻國際企業，雖短期直接增量較小，但將進一步強化港交所的「超級聯繫人」角色，即為國際企業提供對接內地活躍資金的渠道，中長期有望提升港股對國際公司的吸引力，上調港交所今明年盈利預測6%和10%分別至102億和126億元，上調目標價10%至400元，評級「跑贏行業」。



摩根士丹利估計，「滬深港通」擴容將於明年首季實施，對深化香港及內地市場互聯互通具正面作用，有助國際投資者接觸在岸市場，並支持港股流動性。不過，外國公司佔H股市值及成交比例較小，擴大北向通範圍對港交所收入幫助有限，維持目標價220元及「減持」評級。

黃瑋傑：短期對股價刺激不大 林嘉麒：跌至300元可先買一注



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指擴大互聯互通範圍，讓北水可投資的港股增多，理論上對港交所有利，但短期未必對其股價有很大刺激，因未正式實行，且大市進入調整期，成交亦回落至只有1000億元。港股自上周起已沒進一步利好消息作催化劑，而聯儲局加息後態度偏鷹，美股已連跌4日，A股亦偏軟，令港股更缺乏上升條件，未來下試100天線約18300點機會大，港交所或會跌至100天線297元及20天線318元之間，310至315元才可吸納。

元宇證券基金投資總監林嘉麒則於《hot talk 1點鐘》節目指，近期大市成交回落，投資情緒沒之前那麼熱烈，港交所已五連陰，由之前最高353.4元回落20多元，而近期外圍股市較波動，可能會有持續獲利情況，另近期港股反彈來自憧憬內地復常可刺激經濟，但市場未完全反映復常後疫情反彈影響實質經濟活動。就算看好互聯互通也不需急於吸納港交所，可能會回補12月初遺留的裂口313元，再下試300元甚至100天線機會大，跌至300元可先買第一注。

港交所今日收市跌1.4%報325元，最多跌3.52%至318元，成交14.05億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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