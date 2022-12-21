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【虛幣世界】Auros Global因FTX問題遭清盤，公司計劃重組

21/12/2022

　　外地傳媒消息指，加密貨幣公司Auros Global遭英屬維爾京群島法院申請臨時清盤，公司表示將進行資產重組。消息指，由於公司在FTX上被凍結2000萬美元資產，引發公司流動性問題，但Auros發言人表示，預計資產重組後公司將恢復正常，管理層和董事對業務的長期前景仍然充滿信心。


　　早前日本央行意外轉「鷹」，消息令環球股市輕微上揚，加密貨幣亦輕微抽高，比特幣於過去24小時升1.5，並於17000美元之下，以太幣一同上揚，漲逾3%至1200美元左右。另外，Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal推出加速器Beacon後，MATIC價格最近上漲1.5% 至79 美分。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16868.64元(美元．下同)，跌0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1211.83元，跌0.42%；艾達幣報0.2582元，跌0.16%；瑞波幣報0.3490元，升0.23。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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