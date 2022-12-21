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三大電訊商上月營運數據對辦　股價齊造好哪隻最值博？

21/12/2022

　　內地三大電訊商昨日(20日)收市後公布上月營運數據，5G用戶都有增長，中移動(00941)淨增加最多，今日(21日)股價同造好，中電信(00728)更飆近半成。事實上，三隻電訊股除息高外，正致力發展新業務，配合內地數字經濟發展，料可帶動長遠盈利增長，其中中移動及中電信較受大行看好，可特別留意。另有分析料明年初港股可能較反覆，對電訊股有利，現在或可提前部署。

 

(Shutterstock)

 

中移動11月5G上客2388萬戶　中電信602萬戶聯通445萬戶

 

　　中移動11月移動業務客戶總數為約9.75億戶，按月淨增客戶數142.7萬戶，累計淨增客數為1778.9萬戶；5G套餐客戶數為約5.95億戶，按月淨增2388.3萬戶，增速較10月淨增1472.3萬戶加快。有線寬帶業務方面，客戶總數為約2.69億戶，本月淨增客戶數226.1萬戶，本年累計淨增客戶數2983.7萬戶。

 

　　中電信11月移動用戶數3.91億戶，當月淨增60萬戶，今年累計淨增1865萬戶；其中5G套餐用戶數2.63億戶，當月淨增602萬戶，今年累計淨增7514萬戶；有線寬帶用戶數1.8億戶，當月淨增92萬戶，今年累計淨增1092萬戶。至於中聯通(00762)，截至11月5G套餐用戶累計達2.09億戶，較10月淨增445.1萬戶；物聯網終端連接累計到達約3.76億戶；「大聯接」用戶累計到達約8.54億戶，按月淨增約328.8萬戶。

 

聯通與騰訊等合作發展數字經濟　中移累計開通5G基站逾127萬座

 

　　另方面，在2022中國聯通合作夥伴大會上，中聯通與騰訊(00700)、京東(09618)、阿里巴巴(09988)、百度(09888)4家戰略投資者簽署戰略合作協議，在數字信息基礎設施、高品質生活、產業升級、科技創新、智慧運營、網絡安全、人才培養等多領域發揮能力和優勢，為數字經濟發展開闢新路徑、提供新引擎。另聯通董事長劉烈宏表示，聯通已擁有117萬個5G基站，佔全球30%左右，明年聯通將啟動「5G點亮千座工廠」計劃，打造1000個5G全連接工廠，同時加大力度推進「聯通數村」平台和智慧社區建設。而今年以來聯通雲收入按年增長超過140%，全年收入將突破300億元人民幣。


　　中移動董事長楊傑出席論壇活動時透露，公司累計開通5G基站超過127萬座，千兆寬帶覆蓋住戶達2.4億戶，並已構建算力網路試驗示範網，強化「東數西算」、「東數西存」、「東數西訓」等場景落地，並深化能力中台營運，人工智慧、大數據等共性能力年累計調用量已超過1000億次。

 

匯證料5G網絡成本保持穩定　籲買入中移動中電信

 

　　早前中國鐵塔(00788)與中移動、中電信及中聯通各簽署為期5年的商務定價協議及服務協議，將繼續向三大電訊商提供通訊鐵塔租賃等相關服務，匯證近日發表研究報告指，中國鐵塔溫和提高租賃折扣率，並為電訊商創造增量收益，對電訊商的預測基本不變，5G網絡現在相當廣泛，且沒有來自監管機構的外部壓力的情況下，料網絡成本將保持穩定，予中移動及中電信「買入」評級，中移動目標價維持73元，中電信由4.1元升至4.2元。中聯通目標價則由3.6元升至4.2元，予「持有」評級。

 

　　另中金早前亦予中移動及中電信「跑贏行業」評級，目標價分別為75元及3.68元。中金指，隨著投資者對上市國企的價值認知逐步改善，電訊營運商作為優質資產有望受益。而目前其已在內地雲計算、IDC等算力資源市場中佔據領先市場份額，數字化業務收入持續高速增長，隨著市場關注度日漸提升，估值體系有望重構。另短期電訊業利潤穩健增長疊加高股息率，能為股東提供良好回報。


熊麗萍：中移息高兼有新業務帶動增長　明年首季或上試55元

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則於今日《開市Good Morning》節目指，中移動短線未必有太大升幅，但它除息高外，未來3年派息比率將由現時65%升至70%，現價息率吸引，而在防守性股份中它還有新主題，就是內地數字化經濟發展，料其會受惠，只是不知何時反映在業績上，起碼不是僅靠現有業務帶動盈利。如現價買入可繼續持有，升市時或較悶，但可作收息兼有新業務帶動長遠增長。料明年第一季大市較反覆，反有利其股價造好，先看此前高位53至54元，再看能否上試55元。

 

　　另值得一提，美國法院駁回中電信美洲分公司提出推翻今年1月生效美國業務禁令的申請，即中電信繼續不可以在美國提供電訊服務，不過，中電信今日仍升4.95%收報3.18元，中移動則升0.79%報51.3元，中聯通升2.89%報4.63元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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