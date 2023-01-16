保誠提升醫療網絡免找數服務 帶來更方便快捷的理賠體驗

或許有部分人認為購買保險雖然可獲得額外的保障，惟客人往往需要先預墊費用再自行跟進賠償進度。在傳統的理賠程序，手術後受保人需先支付醫療費用，同時在出院時要保留醫療報告以及收據的正本文件，隨後連同出院文件向保險公司提交索償文件才能展開索償程序。

保誠保險本著「以客為先」的服務承諾，一直「用行動」關顧客人的需要，其推出的醫療網絡免找數服務深受歡迎，近期更將相關服務升級，全面提升客戶的理賠體驗。

涵蓋診斷成像檢測服務

一些因為意外受傷的病人在進行X-ray檢查後，或需要進行診斷成像檢測服務作進一步跟進，惟因這不屬於住院或手術理賠，一般情況下客戶需要先自費進行檢測，而當中所牽涉的醫療費用不菲，由數千元至數萬元不等。保誠用心聆聽客戶所需，其推出的免找數服務涵蓋診斷成像檢測，包括磁力共振掃描（MRI Scan）、電腦斷層掃描 （CT Scan）和正電子放射斷層掃描 （PET Scan）等，只要是指定保障計劃的客戶，就可透過預先批核方式申請免找數， 讓醫療預算 （包括預計可賠償金或自付額）一目了然。

以其中一個真實個案為例，李小姐在街上意外跌倒傷及手腕。她持有指定醫療保障計劃，於是透過理財顧問協助登記免找數服務，在同日取得SMS確認後預約網絡專科醫生診症。

經診症後專科醫生建議李小姐到網絡成像檢測中心進行磁力共振掃描(MRI)檢查，並協助她申請MRI免找數服務，內容包括預算費用和建議治療等。李小姐即日獲得SMS短訊確認，並預約在四天後進行MRI檢查，結果診斷為輕微骨折，無需手術。李小姐整過個程享用免找數服務，無需即時辦理付款手續或擔憂其他繁瑣程序，便可安心離開醫療中心。相反若事主以實報實銷去作理賠，則需預先墊付檢查費用、出院後遞交大量文件。

除了診斷成像檢測，在疫情下為了避免長時間逗留於診所或醫院增加感染風險，不少客戶都偏向選用日間手術中心的服務，例如需要切除皮膚囊腫或進行大腸鏡檢查等。選用日間手術不但可爭取更多時間在家休養，數據顯示更可節省高達86% 的手術費用。

醫療網絡遍佈全港各區 住院免找數涵蓋18科醫療專科治療

保誠不斷擴大醫療網絡，現時有超過40間網絡日間手術中心供客戶自由選擇， 其中涵蓋不同的醫療專科，包括腸胃肝臟科、外科、眼科、皮膚科及耳鼻喉科，亦包括泌尿外科及婦產科。至於需要接受住院手術治療的客戶， 保誠亦提供13間網絡私家醫院作住院免找數服務支援，並由超過300位優秀網絡專科醫生處理高達140種日間手術，迎合不同客戶的需要。

透過保誠的醫療網絡免找數服務，客戶可以在手術前了解到預計賠償額和個人需要承擔的醫療預算，並且可以申請預先批核，最快即日知道批核結果。而且手術完成後，保誠會為病人直接向網絡醫院或日間手術中心支付已批核的格醫療費用，令客人毋須為現金流而煩惱。為了加快批核程序，保誠於2022年底更成為市場首家保險公司豁免信用卡授權要求，在預先批核申請成功後，客戶毋須完成信用卡授權即可進行有關治療。

值得留意的是，要享用醫療網絡免找數服務，客戶必須持有合資格的保障產品一定年期，以及符合已沒有相關疾病不保事項等資格。根據保誠內部數字，當中有88%的理賠個案可以選擇以免找數服務完成。建議客戶可在進行醫療程序前聯絡理財顧問，省卻時間、專心休養。

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