  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

保誠提升醫療網絡免找數服務 帶來更方便快捷的理賠體驗

16/01/2023

或許有部分人認為購買保險雖然可獲得額外的保障，惟客人往往需要先預墊費用再自行跟進賠償進度。在傳統的理賠程序，手術後受保人需先支付醫療費用，同時在出院時要保留醫療報告以及收據的正本文件，隨後連同出院文件向保險公司提交索償文件才能展開索償程序。

 

保誠保險本著「以客為先」的服務承諾，一直「用行動」關顧客人的需要，其推出的醫療網絡免找數服務深受歡迎，近期更將相關服務升級，全面提升客戶的理賠體驗。

 

涵蓋診斷成像檢測服務  
一些因為意外受傷的病人在進行X-ray檢查後，或需要進行診斷成像檢測服務作進一步跟進，惟因這不屬於住院或手術理賠，一般情況下客戶需要先自費進行檢測，而當中所牽涉的醫療費用不菲，由數千元至數萬元不等。保誠用心聆聽客戶所需，其推出的免找數服務涵蓋診斷成像檢測，包括磁力共振掃描（MRI Scan）、電腦斷層掃描 （CT Scan）和正電子放射斷層掃描 （PET Scan）等，只要是指定保障計劃的客戶，就可透過預先批核方式申請免找數， 讓醫療預算 （包括預計可賠償金或自付額）一目了然。

 

prudential_2ndadvertorial_image2

 

以其中一個真實個案為例，李小姐在街上意外跌倒傷及手腕。她持有指定醫療保障計劃，於是透過理財顧問協助登記免找數服務，在同日取得SMS確認後預約網絡專科醫生診症。

 

經診症後專科醫生建議李小姐到網絡成像檢測中心進行磁力共振掃描(MRI)檢查，並協助她申請MRI免找數服務，內容包括預算費用和建議治療等。李小姐即日獲得SMS短訊確認，並預約在四天後進行MRI檢查，結果診斷為輕微骨折，無需手術。李小姐整過個程享用免找數服務，無需即時辦理付款手續或擔憂其他繁瑣程序，便可安心離開醫療中心。相反若事主以實報實銷去作理賠，則需預先墊付檢查費用、出院後遞交大量文件。

 

prudential_2ndadvertorial_image5

 

除了診斷成像檢測，在疫情下為了避免長時間逗留於診所或醫院增加感染風險，不少客戶都偏向選用日間手術中心的服務，例如需要切除皮膚囊腫或進行大腸鏡檢查等。選用日間手術不但可爭取更多時間在家休養，數據顯示更可節省高達86% 的手術費用。

 

醫療網絡遍佈全港各區  住院免找數涵蓋18科醫療專科治療
保誠不斷擴大醫療網絡，現時有超過40間網絡日間手術中心供客戶自由選擇， 其中涵蓋不同的醫療專科，包括腸胃肝臟科、外科、眼科、皮膚科及耳鼻喉科，亦包括泌尿外科及婦產科。至於需要接受住院手術治療的客戶， 保誠亦提供13間網絡私家醫院作住院免找數服務支援，並由超過300位優秀網絡專科醫生處理高達140種日間手術，迎合不同客戶的需要。

 

prudential_2ndadvertorial_image4

 

透過保誠的醫療網絡免找數服務，客戶可以在手術前了解到預計賠償額和個人需要承擔的醫療預算，並且可以申請預先批核，最快即日知道批核結果。而且手術完成後，保誠會為病人直接向網絡醫院或日間手術中心支付已批核的格醫療費用，令客人毋須為現金流而煩惱。為了加快批核程序，保誠於2022年底更成為市場首家保險公司豁免信用卡授權要求，在預先批核申請成功後，客戶毋須完成信用卡授權即可進行有關治療。

 

值得留意的是，要享用醫療網絡免找數服務，客戶必須持有合資格的保障產品一定年期，以及符合已沒有相關疾病不保事項等資格。根據保誠內部數字，當中有88%的理賠個案可以選擇以免找數服務完成。建議客戶可在進行醫療程序前聯絡理財顧問，省卻時間、專心休養。

 

prudential_2ndadvertorial_logo

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回數碼新體驗

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

166.500

異動股

02373

美麗田園醫療健康

30.350

異動股

02411

百果園集團

6.260

更多數碼新體驗

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 166.500
  • 02373 美麗田園醫療健康
  • 30.350
  • 02411 百果園集團
  • 6.260
  • 02380 中國電力
  • 3.760
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.740
股份推介
  • 00066 港鐵公司
  • 42.200
  • 目標︰$46.00
  • 01157 中聯重科
  • 4.340
  • 目標︰$4.63
  • 02385 讀書郎
  • 8.200
  • 目標︰$12.00
  • 02362 金川國際
  • 0.660
  • 目標︰$0.90
  • 02020 安踏體育
  • 113.900
  • 目標︰$115.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.800
  • 00700 騰訊控股
  • 374.600
  • 00005 滙豐控股
  • 56.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 166.500
  • 00941 中國移動
  • 55.850
報章貼士
  • 03800 協鑫科技
  • 2.030
  • 目標︰$2.50
  • 01999 敏華控股
  • 8.950
  • 目標︰$10.00
  • 02128 中國聯塑
  • 9.350
  • 目標︰$10.80
熱炒概念股
即時重點新聞

16/01/2023 12:07  恒指半日高收159點報21898，藥明飆逾6%，聯想挫逾3%

16/01/2023 10:35  《Ａ股焦點》車企創始人舉報遭官員威迫虛報產值，新能源車股偏軟

16/01/2023 09:33  《異動股》綠葉製藥升12%，精神分裂症新藥獲美國批准上市

16/01/2023 09:05  國泰工會周三發動集會，要求公司正視員工訴求

16/01/2023 08:45  【新冠感染】衛健委:新增住院新冠死亡6萬人，發熱急症高峰已過

16/01/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒４２億元，買騰訊沽建行

16/01/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通唱好內房物管，勁升龍湖、碧服目標價近一倍

13/01/2023 16:56  《嚟緊炒Ｄ乜》威馬汽車借殼ＡＰＯＬＬＯ上市，升上１銀先叫合理

16/01/2023 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７５，美元兌人幣跌報６﹒６９８３

專題透視
人氣文章

新聞>數碼新體驗

保誠提升醫療網絡免找數服務 帶來更方便快捷的理賠體驗
人氣文章

新聞>財經熱話

【減慢加息】匯控見近一年新高　值得憧憬今年業績及派息
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】內房返嚟喇！連帶物管也逢春？一表睇晒摩通點評價
品味生活
生活
人氣文章

金錢世界．方元

經濟客位是一種病毒
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)
人氣文章

時事要聞

全力發展經濟 招商招人才 陳茂波︰問責團隊恢復外訪
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Hot Art News：Masterpiece London停辦、首屆Art SG於新加坡開幕、蒙娜麗莎被盜？表現最好的3位美國藝術家
人氣文章

Beauty

以甜美笑容為靈感，Blackpink Jisoo同款新唇色登場！新年必備Dior潤唇膏全新色調推介！還有Jisoo慶生快閃禮遇，不要錯過！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

愛情衰亡背後不一定有大事發生，有時「心很累」才是放棄的真正原因？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
微波爐禁忌｜東京消防廳實測！叮煨蕃薯、菜肉包叮到爆炸？加熱幾耐即冒煙起火？正確使用微波爐4要點
人氣文章
中大聯合研究︰腦癌年輕化！發達地區50歲以下男性高危！又同常用手機有關？
人氣文章
新年後重整飲食：哪一種飲食法最健康？5種最佳飲食餐單排名，這種飲食法連續6年位居榜首！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 12:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 12:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2023 12:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2023 12:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章數碼新體驗16/01/2023
保誠提升醫療網絡免找數服務 帶來更方便快捷的理賠體驗
人氣文章財經熱話16/01/2023
【減慢加息】匯控見近一年新高　值得憧憬今年業績及派息
人氣文章大行報告16/01/2023
【大行炒D乜】內房返嚟喇！連帶物管也逢春？一表睇晒摩通點評價
人氣文章市場動向16/01/2023
市況像天氣般不似預期，難以確定入市時機? 認識股票掛鈎投資(ELI)，助你在亂市下有機會穩中求息。
人氣文章開市Good Morning16/01/2023
溫傑：阿里或有餘威　假期前可部分減持
人氣文章財經熱話16/01/2023
【虛幣世界】比特幣重返二萬美元大關，分析師看法中立
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金