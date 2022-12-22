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中央再出手力撐兼獲大行唱好　內房普遍造好已屆吸納時？

22/12/2022

　　繼早前中央經濟會議大篇幅著墨房地產市場後，中央再出手撐內房。中證監及人民銀行分別開腔，當中提到容許房企「借殼」已上市公司及支持重組併購。另有大行再度看好內房板塊，其中大摩調高行業評級至「吸引」，並上調多隻內房股目標價，內房今日(22日)普遍造好，不過升幅大多不大，可能與近期有多隻內房配股「抽水」有關。如看好內房來年銷售復甦，債務問題進一步紓緩，現時又可否買入中長線持有呢？

 

(碧桂園網頁截圖)

 

中證監允房企借殼上市　人行支持房產業重組併購

 

　　「一行一會」近日接連發聲，向房企釋放利好，其中中證監召開黨委會議，強調大力支持房地產市場平穩發展，全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具，更好推進央地合作增信共同支持民營房企發債。會議又提出落實好已出台的房企股權融資政策，引導金融機構支持房地產行業重組併購，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，亦允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組，並加快打造保障性租賃住房REITs板塊。

 

　　人民銀行會議亦指出，實施好穩健的貨幣政策，引導金融機構支持房地產行業重組併購，推動防範化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀況，惟要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策，滿足行業合理融資需求，支持剛性和改善性住房需求。官媒《經濟日報》周三(21日)發表評論文章亦強調，「房住不炒」定位應長期堅持，針對房地產行業供給端、需求端的相關政策旨在促進行業企穩回暖。

 

大摩調高內房行業評級至吸引　看好潤地中海外龍湖等

 

　　摩根士丹利近日發表研究報告指，將對中國房地產行業的看法從符合預期上調至具有吸引力，近期政府出台的政策表明重點將轉向促成長，明年住房改善需求或得到進一步刺激，銷售復甦快於預期的可能性更高，可能到明年二季度中期轉為正成長，投資者信心未來幾個月更加樂觀。國有企業土地儲備優質充沛，2023年銷售成長或表現出色；民營企業明年下半年恢復拿地後，2024年或潛力更高，預計未來兩年所覆蓋的開發商銷售年均復合成長率為14%至19%，如果房價上漲，2024年的盈利成長可能為4%至16%。

 

　　大摩看好華潤置地(01109)和中海外(00688)，指其可以作為長期市場整合企業，分別上調目標價至46.3元及26.7元；龍湖(00960)和新城發展(01030)銷售和租金則雙雙回暖，料帶來啤打值收益，目標價分別升至32.4元及16.12元；另由於流動性風險降低，將合景泰富(01813)評級從「減持」升至「與大市同步」，目標價從1.07元提高近一倍至2.02元。惟維持旭輝(00884)、雅居樂(03383)及萬科(02202) 「減持」評級，分別予目標價1.07元、2.2元及14.86元。

 

花旗上調碧桂園合景泰富等目標價　料萬科盈利恢復上升

 

　　花旗則指，受惠利好政策，第四季碧桂園(02007)在融資上得到支持，12月發行了10億元人民幣公司債券，11至12月與10多間銀行達成新的戰略合作，授信額度超過3000億人民幣，又通過兩次配售籌集87億元。而集團一直削減成本、控制資本支出、降低應付帳款和履行債務義務，預期其2022年盈利可能下滑，並料在2023/24年穩定在100至110億元人民幣，且估值合理，維持「中性」評級，目標價由2.55元升至2.95元。花旗又分別將越秀地產(00123)、合景泰富(01813)及美的置業(03990)目標價升至13.2元、2.7元及15.5元，均維持「買入」評級。


　　另花旗指，萬科管理層加強公司今年的行動計劃，以穩定其地產開發業務，並提高非開發業務的營運效率，令收入和盈利能夠企穩回升。雖然受到疫情及經濟增長放緩影響，但萬科的計劃執行良好。而公司未來兩年亦有較高的未入帳銷售支持，因此預期公司盈利表現已於去年見底，今年估計將恢復上升趨勢，重申「買入」評級，目標價由21.2元降至20元，反映銷售額預測調整及最新的新盤市場假設。


林家亨：允借殼上市可帶起內房氣氛　碧桂園可中長線持有

 
　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指「借殼」上市在香港很普遍，即有公司因歷史條件不足未能上市，想上市便要買同行業公司股權，從而入主管理層，將資產注入已上市公司，可做到比自己獨立上市更快。內地政府容許這樣做，只是參照香港以往成功方式。現時由於房市低迷，很多房企即使有足夠生意，但短期尤其今年盈利不夠達不到標上不到市，如有更好的房企關照，就可迅速「借殼」成上市公司，相信可帶起內房氣氛。另方面，房企對地方政府稅收貢獻很大，如完全發展不到就令地方政府孭債，故必然推出鼓勵寬鬆措施令內房復甦，明年內房應可踏入復甦之路。

 

　　林家亨又認為碧桂園值博，指公司過去兩次配股，有人願用近80億元買其股份，第一次配股還有禁售期，眼光肯定是看明年，而碧桂園本身債務不太大，加上配股籌集到大筆資金，應可解決所有短期債務問題，另其2023年債券現價達98元，相信明年債務風險極低，如買入可中長線持有。至於中海外，雖然是內房龍頭，已贖回所有在港發行港元及美元債券，完全沒債務危機，但股價一向最穩健跌幅不大，上升空間也不會太大，投資值博率反而最低。

 

　　今日內房股普遍上升，其中旭輝公布獲控股股東斥111萬元增持100萬股，半日升逾近半成。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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