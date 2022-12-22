  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】花旗、大摩點睇內房股？一表盡掌握

22/12/2022

 

 

 

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

9.100

異動股

02313

申洲國際

86.550

異動股

01797

新東方在綫

51.750

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 9.110
  • 02313 申洲國際
  • 86.650
  • 01797 新東方在綫
  • 51.750
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 43.500
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.930
股份推介
  • 06055 中煙香港
  • 11.200
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 21.750
  • 目標︰$26.00
  • 01299 友邦保險
  • 85.400
  • 目標︰$91.00
  • 01890 中國科培
  • 2.880
  • 目標︰$2.79
  • 02427 GUANZE MEDICAL
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 323.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.450
  • 00388 香港交易所
  • 338.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 184.300
  • 00941 中國移動
  • 51.950
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 232.800
  • 目標︰$247.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.200
  • 目標︰$12.20
  • 06862 海底撈
  • 21.700
  • 目標︰$22.89
熱炒概念股
即時重點新聞

22/12/2022 08:31  《盤前攻略》財報帶動道指回升逾500點，恒指料高開逾200點

22/12/2022 07:50  《國金頭條》Nike財報優預期美股連升2日，道指漲逾500點

22/12/2022 08:45  《駐京專電》人行:引導金融機構支持房地產行業重組併購

22/12/2022 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監大力支持地產市場平穩發展

22/12/2022 08:51  【內房困局】北大學者:中國將糾正樓市政策並推支持措施

22/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４７億元，買中移動沽快手

22/12/2022 08:22  【大行炒Ｄ乜】花旗、大摩跟進內房股，華泰降理想汽車至１４０元

16/12/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降，騰訊音樂量度升幅見４６銀

22/12/2022 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒７９２６，美元兌人幣軟報６﹒９７７２

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】花旗、大摩點睇內房股？一表盡掌握
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：內房獲准借殼上市帶動行業氣氛　料明年漸見復甦
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣走勢企穩，Popsicle爆升惹關注
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

餐飲宴會人數撤限 酒吧本地遊免快測 戶外可飲食
人氣文章

風水蔣知識

蔣匡文2023兔年生肖運程（二）！肖羊要遠離「水」？肖雞小人纏身？肖狗喜事重重！肖猴要提防一件事！同場加映：拍拖要揀相合生肖？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】俄烏戰火滿300天　西方私心暗助普京
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「有些人的愛情，總是後知後覺，錯過了才知道重要」愛與不愛，有時身體比腦袋更誠實
人氣文章

酒意人生．梁淑意

世上最佳耐寒葡萄：雷司令！年輕時充滿果味芳香，洗禮後散發蜜糖乾果的迷人韻味
人氣文章

Art & Living

親手為家居增添芳香節日氣息！專業花藝師YouTube教學推薦： DIY迷你聖誕樹、手綁花環無難度！另類鮮花聖誕樹、手扎花，作為聖誕禮物最適合
健康好人生 Health Channel
人氣文章
95%鼻咽癌同EB病毒有關！港大揭EB病毒「保護」鼻咽腫瘤機制，有望成鼻咽癌治療靶點
人氣文章
中大發現：疫下逾半學童近視惡化！可併發青光眼、黃斑病甚至致盲？護眼4個貼士！
人氣文章
保暖大法｜洋葱式穿法已過時！網上熱捧「26°C穿衣公式」！着衫都要計數？衣服溫度對照表大公開
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2022 12:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2022 12:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2022 12:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2022 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告22/12/2022
【大行炒D乜】花旗、大摩點睇內房股？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning22/12/2022
林家亨：內房獲准借殼上市帶動行業氣氛　料明年漸見復甦
人氣文章財經熱話22/12/2022
【虛幣世界】比特幣走勢企穩，Popsicle爆升惹關注
人氣文章中國故事21/12/2022
《神州經脈》中澳外長北京會晤　傳入境檢疫快鬆綁　滬指連跌五日
人氣文章財經熱話21/12/2022
三大電訊商上月營運數據對辦　股價齊造好哪隻最值博？
人氣文章財經熱話21/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年首選內銀內險股？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金