【回顧展望－復常在望】防疫3年終迎鬆綁 復常路上步步為營

2022年可謂新冠疫情的轉捩點，由去年底確診宗數接近「清零」，與內地商討通關如箭在弦；到年初變種病毒襲港，餐廳禁晚市堂食、酒吧、健身室和髮型屋等相繼勒令停業，也難阻第五波疫情在社區大爆發；3月單日確診宗數最高突破7萬餘宗後見頂；到新屆政府上場後即陸續放寬防疫措施，入境檢疫安排「3+7」到「0+3」，後再取消包括入境人士的疫苗通行證「黃碼」；但與內地免檢通關仍只聞樓梯響。

（政府新聞處）



今年年初，機組人員和檢疫酒店引發不同群組，特區多名主要官員出席港區人大代表洪為民的百人生日宴，因而要到竹篙灣接受隔離惹來各方抨擊；其後第五波疫情全面在社區漫延，政府延長晚市禁堂食、關閉表列處所等社交距離措施至2月3日大年初三，而年宵花市亦要取消；同時為提高疫苗接種率，在2月時修訂599F的表列處所，要求所有進入包括商場、宗教場所、超市、街市、髮型屋等處所的人士，必須使用安心出行及「疫苗通行證」。



嚴防死守為領導人訪港創造條件



西方多國均視本土疫情高峰，為解除旅遊入境限制的時機。但今年適逢香港回歸25周年和政府換屆，時任特首林鄭月娥在6月時強調會「竭盡全力」創造領導人訪港有利條件，對商會和金融機構提出放寬外防輸入措施的要求表明「寸步不讓」。政府當時只在維持整體「外防輸入」的嚴謹入境防控措施框架不變下，極其量微調適用於海外地區和台灣登機來港人士的登機前及抵港後的核酸檢測安排，航線「熔斷機制」依然持續。



新班子宣揚香港回來 惟旅遊復甦仍受制



雖然科學數據反映變種病毒的致病和致死率持續下降，但政界一直有聲音抨擊病毒共存政策，危及國安、「共赴黃泉」之論芸芸。復常步伐落後，新加坡等地積極出招吸納人才、企業和展覽機會，大眾對與國際重新接軌的呼聲日益高漲，新一屆政府上場後首階段工作便是大刀闊斧放寬防疫限制，並承諾抗疫不走回頭路，包括暫緩航線「熔斷機制」，將境外到港人士的檢疫酒店隔離要求由7日改為3日，9月底再由3日減至0日，3天居家醫學監察期間，安心出行會轉為「黃碼」，不能到餐廳等表列處所。旅發局的數據顯示，10月海外旅客按月增加1.2倍，有近3.3萬人次訪港，但到訪目的主要仍是以香港作為過夜停留的中途站、商務、探親或有必要出行為主，旅遊客寥寥無幾。



港府希望借舉辦國際金融峰會和國際七人欖球賽向外宣揚「香港回來了」，但因入境首3日「黃碼」，令部分慕名來港的外國旅客被拒諸球場門外。11月，本港實施「團進團出」，讓持「黃碼」的旅行團遊客可進入主題公園、博物館等景點和指定餐飲處所，可惜反應一如預期淡靜，截至12月初，旅遊業議會僅收到17個行程登記，聖誕檔期更暫沒有旅行團登記。



「新十條」出台港府即鬆綁 香港與內地通關快將實現

（政府新聞處）



實施「0+3」後，本港每日確診宗數未見大增，坊間持續有聲音要求入境安排進一步放寬至「0+0」，特首李家超明言不會再討論「零加幾多」入境政策，重申本港放寬須確保不會增加內地風險。全國僑聯副主席盧文端在報章撰文解釋。港府久久未推「0+0」出於要顧及內地看法，以免誤會香港「完全不設防」。



踏入12月後，本港每日確診宗數維持在萬宗水平徘徊。內地自9月起疫情再度爆發，3年來的嚴苛防疫開始令民眾反感，衛健委終於在7日宣布10項新放寬防疫措施「新十條」，部分措施甚至比香港還要寬鬆，例如取消掃「健康碼」等。其後，港府對防疫措施的取態在短期內180度轉變，宣布鬆綁部分限制，包括確診及密切接觸者檢疫期由7日減至5日，惟防疫成效一直存疑的安心出行則維持不變，醫務衞生局局長盧寵茂當時稱疫症仍有可能再出現，若未來出現新變種病毒及新發傳染病時，安心出行發揮的作用會再提升。



不過事隔兩天，政府宣布14日起不需要掃描安心出行，但食肆等部分指定處所會保留疫苗通行證要求；另會取消「黃碼」，即入境人士落機後如無確診，便可前往食肆，有議員認為新安排等同實施「0+0」方案。



雖然港府一直視與內地免檢疫通關為重要任務，但提出的「逆向隔離」方案商討多時仍未有進展。隨著內地主流聲音開始淡化新冠病毒的危害，中港通關的傳言四起，李家超近日亦在社交網站表示，明年與內地通關「有很現實的可能性」。而李家超於12月21日至24日上京述職，料將反映香港市民希望與內地通關的意願，相信香港與內地落實通關將不遠矣。

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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