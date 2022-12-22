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【回顧展望－復常在望】疫情加息夾擊經濟　通關在即零售乍現曙光

22/12/2022

　　疫情仍是今年香港經濟的關鍵詞，政府雖然多次採取「銀彈戰略」，包括再派電子消費券和「保就業」計劃以支撐經濟，但在全球流動性收緊下，投資和消費需求被抑制，加上本港對外仍未實現全面通關，本港首三季本地生產總值按年下跌3.3%。財爺陳茂波月初出席立法會會議時表示，維持全年經濟負增長3.2%的預測；本財政年度估計將出現高達1000億元的赤字，遠高於預算案估算的563億元，財政儲備會進一步下降至約8000億元水平，相當於11個月的政府開支。

 

（資料圖片）


疫下市面曾陷半停擺 經濟陰霾未散


　　本港經濟在2021年迎來反彈後，今年第一季第五波疫情爆發，多間銀行分行需暫停營業，大型連鎖餐廳如大家樂(00341)、敘福樓(01978)等一度暫停堂食轉為只做外賣，港鐵(00066)亦因人手短缺而要調整班次。首季本地生產總值（GDP）按年錄萎縮3.9%，當中私人消費開支倒退5.8%，疫情最嚴重的2月和3月零售業總銷貨價值分別錄得14.6%和13.8%的跌幅。


　　4月初政府向市民派發首期5000元的電子消費券；而新一輪「保就業」計劃在4月底接受申請，料企業最早可於5月初獲取補助，在一輪「銀彈」攻勢下第二季GDP跌幅得以放緩至1.3%。雖然新一屆政府上場後積極放寬防疫限制，但外圍環境惡化對本港出口造成打擊，加上主要央行大幅加息嚴重影響內部需求，第三季經濟按年收縮4.5%，所幸勞工市場持續改善，經季節性調整的失業率由第二季4.7%進一步下跌至第三季的3.9%。


10月零售銷售值好於預期 商界全面通關呼聲高


　　政府最新公布的10月零售銷售值按年升3.9%至319億元，好過市場預期。大新銀行經濟研究及投資策略部認為，相信這是受惠於10月派發新一輪消費券，而本港疫情近日雖然有升溫壓力，但政府料無意再大幅收緊放疫措施，相信可以繼續支持零售市道溫和改善。入境檢疫措施雖然放寬至「0+3」，但訪港旅客數字復甦步伐極為緩慢，相信還要一段時間，整體零售銷售方可重上疫情前每月平均400億元的規模。


　　商界對進一步撤銷入境檢疫要求的呼聲也日發高漲，政府終於在12月13日正式宣布取消「黃碼」，即入境人士落機後如無確診，便可前往食肆，有立法會議員認為安排等同實施「0+0」，多個商會對此均表示歡迎，相信此舉可望鼓勵更多商務旅客和遊客訪港，從而促進本地經濟和商業活動，但希望當局能取消入境旅客接受兩次核酸檢測的要求，並促請港府與內地重新商討通關的時間表和路線圖。

 

東亞料明年零售表現必然好轉

 

（資料圖片）


　　東亞首席經濟師蔡永雄對明年零售表現感到樂觀，主要由於今年上半年零售市道受疫情嚴重影響，在低基數下，儘管明年上半年維持如目前的水平，按年也會錄得好轉；同時港府近期積極放寬防疫措施，社會對疫情的憂慮明顯下降，當市道氣氛改善，也會激活市民消費意欲。


　　蔡永雄又預期，內地將持續放鬆防疫政策，本港有望於明年上半年與內地實現小規模通關；本港過往每年接待6000萬旅客，但今年只有約20萬，服務業出口更較疫前大跌99%，因此假設只有小部份旅客回流，所帶來的增長將以倍數計，相信會為本港經濟和零售市道帶來極大支持作用。　


通脹率預測溫和 民生加價潮殺到


　　環球通脹高企，雖然政府認為相關成本壓力對本港仍較溫和，預料今年基本通脹率按年升1.8%，但市民明年日常生活負擔將有增無減。面對國際燃料價格飆升，兩電已率先宣布元旦起加電費，與今年11月相比，中電(00002)加價約6.4%，而港燈(02638)則加價約5.5%；天星小輪、專營巴士、的士等公共交通均向政府申請加價。


　　事實上政府對通脹的預測與金融機構相約，當中，東亞銀行預期今明兩年香港通脹均維持於1.9%的溫和水平。蔡永雄解釋，住房成本佔本港通脹接近三成，而電費只佔約1.7%-1.8%，由於今年租金未見有大變動，甚至有數個月份出現下跌，考慮到租金表現會延後反映，因此預料本港今明兩年通脹數據不會出現顯著升幅。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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