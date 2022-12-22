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【回顧展望－復常在望】內地疫控終降溫　明年港經濟盼迎小陽春

22/12/2022

　　今年本港經濟仍受疫情拖累，但新政府上場後即大刀闊斧放寬防疫限制，加上內地在12月終於為3年來的嚴苛防疫畫上休止符，資本市場對中港經濟後市的看法已率先轉勢。財爺陳茂波指出，如果外圍環境沒有超出預期地惡化，本地和內地疫情大致受控，香港經濟明年應能逐步重拾動力。展望2023年，本港經濟復甦很大程度上仍取決於政府何時全面鬆綁防疫措施和與內地免檢疫通關，受今年低基數影響，機構對明年本港經濟均頗為樂觀，估計經濟增長將介乎2.2%至3.5%。

 

（資料圖片）


機構料明年經濟增長介乎2.2%至3.5%


　　匯豐(00005)預期，本港今年經濟收縮3.1%，明年將回復正增長3.5%。匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，明年經濟增長動力主要來自消費，料上半年港經濟表現較差，但下半年會有升勢。但由於環球多個央行已持續大幅加息，故其影響料在明年上半年陸續浮現，因此估計，本港投資市場要到明年下半年才會有明顯改善。


　　東亞銀行(00023)表示，首三季本港經濟按年收縮3.3%，經濟表現受疫情、全球貨幣環境迅速收緊、地緣政治局勢升溫，以及環球需求轉弱等影響，預計今年全年經濟將收縮約3%，但該行預期內地和香港經濟將呈現復甦，明年本港經濟增長回升至約3.5%，失業率預計將回落至平均3.2%。


　　國際信貸評級機構惠譽認為，經濟和政策的不確定性會令明年大中華區前景蒙上陰影，預計香港經濟在今年萎縮2.8%後，明年將增長2.2%。香港和澳門的實質GDP仍將低於2018年的水平。


外圍趨疲弱 港難獨善其身

 

（資料圖片）


　　渣打(02888)相信，港府的防疫政策將會逐步放寬，明年下半年或出現與跨境流動有關的放寬，預期今年香港經濟收縮3%，並維持明年香港經濟增長預測2.4%不變。大中華區高級經濟師劉健恒表示，預期明年香港經濟溫和復甦，儘管留意到本港政府公布12月14日起市民不用再掃安心出行並取消黃碼，但表示不急於調高經濟增長預測。而現時本港失業率已跌至3.8%水平，預期明年本港失業率將大部分時間將處於較健康水平。


　　他強調，外圍經濟宏觀表現可能會較為疲弱，香港作為小型的開放式經濟體難以獨善其身，比較受制於外圍經濟，認為進一步有助香港經濟復甦的兩大重要因素，包括內地撤出動態清零及美聯儲結束加息的時機等。

 

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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