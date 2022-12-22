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【中央扶持】職業教育股最受惠？林家亨籲吼盈利能力強股份！

22/12/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　中共中央辦公廳及國務院辦公廳印發《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》，提出在多個範疇制定支持職業教育的措施，惟教育股個別發展，從事職業教育的股份升幅普遍較大。中匯集團(00382)的表現尤其突出，早段最多升近14%，高見3.3元，創近十個月新高，惟高位承接力不足，升幅其後收窄至高單位數。中匯開市至今僅獲散戶買賣，從《經濟通HV2報價系統》上的資金流向趨勢圖可見，自9時40分起，散戶已由淨主動買入，轉為淨主動賣出，最多達346萬元。截至11時仍有近266萬元淨質貨，佔總成交金額達17%，扭轉過去五天平均錄得逾100萬元淨買貨勢頭；主動買沽比率41：59，可見散戶的質貨意欲進取。


　　林家亨指出，內地去年推出的「雙減」政策只限制小一至初中（俗稱K9）補習收費，對職業培訓並無設限。他續指，中匯集團過去三年盈利並無被「雙減」措施拖累，並預料明年盈利持續上升，建議部署主打職業教育及盈利能力較強的股份較值博。

　　立即去片：https：//www.youtube.com/watch？v=b2tv0HdhQjg

 

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