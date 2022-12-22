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《神州經脈》監管再撐房企融資　世衛關注疫情　A股續跌交投回暖

22/12/2022

　　國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議釋放政策暖意，助振市場情緒。不過內地疫情升溫，市場情緒受限，滬深股市先高後低，滬綜指高開0.57%後表現反復，午後更轉跌，收市跌0.46%，報3054.43點，連跌第六日；深成指跌0.33%，創業板指跌0.36%。

 

（資料圖片）


　　個股跌多漲少，兩市約4000股飄綠，白酒、豬肉等消費股繼續活躍，教育、抗病毒面料、供銷社概念股走強。光伏、風電等新能源賽道跌幅居前，交投略為回暖，兩市成交6575億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增14.4%。


　　人行周四（22日）進行40億元7天期逆回購操作、1530億元14天期逆回購操作，周四淨投放1550億元，四日內共放水5400億元。


今日新聞精選


1. 中國證監會黨委書記、主席易會滿主持近日召開黨委會議。會議強調，大力支持房地產市場平穩發展。加大力度、加快速度抓好資本市場各項支持政策措施落地見效，助力房地產發展模式轉型。會議提及，全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具，更好推進央地合作增信共同支持民營房企發債。落實好已出台的房企股權融資政策，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組。加快打造保障性租賃住房REITs板塊。此外，市傳廣州二手房參考價取消，地產中介平台的房源頁面原本顯示的參考價消失，被允許顯示房源真實掛牌價。廣州2021年8月31日宣布建立二手住房交易參考價格發布機制。當時清單覆蓋全市96個熱點小區，參考房價遠低於業主掛牌價和實際成交價，部分核心區域樓盤甚至腰斬。由於二手房指導價將與銀行放貸額度掛勾，成交市場隨之轉冷。


2. 中國國務委員兼外長王毅，周三（21日）下午與澳洲外長黃英賢舉行第六輪中澳外交與戰略對話。外交部引述王毅表示，中國和澳洲不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴。雙方要恪守建交時的承諾，堅持正確的相互認知和成熟的相處之道，保持政策的穩定性，不再走回頭路，不再「翻燒餅」。王毅指出，中國讚賞澳新政府多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願，雙方應共同落實好兩國領導人重要共識，推動雙邊關係進一步改善並可持續地向前發展。他認為，中澳經濟高度互補，各領域合作前景廣闊，要讓共識和合作成為兩國關係的主基調，擴大共同利益。會談後，雙方發表中澳外交與戰略對話成果聯合聲明。雙方同意保持高層交往，啟動或重啟雙邊關係、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問題六個領域對話溝通。雙方同意支持兩國人文交流，包括1.5軌高級別對話、中澳工商界首席執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。不過，聲明未有談及中方會否撤銷對價值200億澳元澳洲產品的貿易制裁。此外，日本外相林芳正原本在下周訪問中國，與外長王毅舉行會談，但兩國已經決定推遲至2023年1月下旬，或與中國疫情急速擴大有關。


3. 國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行在合理區間。會議指出，當前經濟運行保持恢復和回穩態勢，但基礎還不牢固。要保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好、實現明年好的開局。會議指出，實施穩經濟一攬子政策和接續措施，為應對超預期因素衝擊、推動經濟運行由下滑轉為回穩發揮了重要支撐作用。這些政策措施仍有釋放效應空間，特別是重大項目建設和設備更新改造，在當前和未來一段時間對擴投資帶消費仍將發揮重要作用。同時，支持平台經濟健康持續發展。結合實際促進服務消費有序恢復。落實支持剛性和改善性住房需求、保交樓和房企融資等16條金融政策。為國際貿易投資洽談提供最大程度便利。隨著優化調整疫情防控措施的有序推進落實，要統籌協調保持經濟回穩態勢，為明年經濟增長打好基礎。此外，元旦春節臨近，要繼續抓好生活品保供穩價，保障交通物流暢通。會議又指，今年新增城鎮就業1200萬人，但當前穩就業壓力依然較大，要進一步抓實穩就業保民生。


4. 內地周三新增本土確診2966宗，按日少近3%。世衛總幹事譚德塞表示，對中國不斷變化的新冠病毒感染形勢非常關注。隨著中國各地的嚴重個案不斷增加，呼籲北京當局提供更多關於疫情嚴重程度、住院情況和需要深切治療的數據。世衞緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）指，隨著病例激增，中國可能在統計感染情況方面面臨困難，對缺少來自中國的數據感到擔憂。此外他表示，中國把新冠死亡定義限制在患有呼吸衰竭病人定義過於狹義，因為基於感染的嚴重程度，病人往往死於很多器官系統衰竭，因此將新冠死亡定義僅限於檢測呈陽性及呼吸衰竭，將大大低估真實死亡人數。國務院聯防聯控機制醫療救治組21日召開電視電話會議，強調牢牢抓住抓好重點人群和關鍵環節，把各項救治工作扎實做到位。此外，德國政府發言人21日稱，德國已向中國運送首批由輝瑞藥廠（Pfizer）與生物新技術公司（BioNTech）共同研發的新冠病毒肺炎疫苗，供在中國的德國公民接種，這是首批運往中國大陸的外國新冠疫苗。


5. 國家發改委、國家能源局關於做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知。《通知》指出，完善綠電價格形成機制。鼓勵電力用戶與新能源企業簽訂年度及以上的綠電交易合同，為新能源企業鎖定較長周期並且穩定的價格水平。綠色電力交易價格根據綠電供需形成，應在對標當地燃煤市場化均價基礎上，進一步體現綠色電力的環境價值，在成交價格中分別明確綠色電力的電能量價格和綠色環境價值。落實綠色電力在交易組織、電網調度、交易結算等環節的優先定位，加強綠電交易與綠證交易銜接。


6. 據《界面新聞》報道，騰訊(00700)15日在線上召開內部員工大會，同時有大約100多名員工現場參與聽會，今年大會的主題是降本增效。與往年內部大會講話以鼓勵為主的溫和風格不同，今年創始人馬化騰講話的整體基調銳利了不少。他批評了某些BG「一團和氣」的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者應有的危機心態。遊戲目前仍是騰訊最吃重的業務板塊，但隨著監管收緊網絡遊戲監管，騰訊的發展遭遇逆風。馬化騰在會上表示，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。他強調，（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。馬化騰還在大會上公開表示，自己已經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務都不要再跟他提買量的事情，沒有意義。對微信事業群（WXG），馬化騰認為最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。他指出，短視頻三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。當然，短視頻會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律，也將倒逼其它業務進行調整。


7. 中國證監會黨委書記、主席易會滿主持近日召開黨委會議認為，伴隨著中央經濟工作會議精神的落實落地，一系列超預期政策效應逐步顯現，各類政策協調配合，中國經濟總體回升的格局進一步鞏固，影響資本市場運行的基本面因素將顯著改善，資本市場總體將保持穩中向好的態勢。會議指出，中證監將加快投資端改革，引導社保基金、保險基金、企業年金等各類中長期資金加大入市力度，推動養老金投資公募基金盡快形成市場規模。繼續穩妥有序化解私募基金、債券違約、金交所等重點領域風險，加強對跨市場、跨境、跨領域風險的監測分析與統籌應對，健全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，堅決守住風險底線。同時，推動滬深港通互聯互通擴大標的、優化交易日歷落地。推動形成中美審計監管常態化合作機制，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地等。


8. 隔晚美匯指數小幅上升，人民幣中間價下調63點；即期匯率（CNY）周四早上低開1點子，報6.9700，全日跌94點，收報6.9793，止步兩連揚，收盤價創12月13日以來逾一周新低。交易員表示，聖誕節臨近，市場交投愈發清淡，新冠病例數激增使得日圓反彈的間接提振作用遭到削弱，短期人民幣料延續區間波動；關注本周美通脹數據，尋找加息節奏進一步回落的線索。時值年末，外匯市場中人民幣「低成交」與「低波動」特徵明顯。中國外匯交易中心數據顯示，截至12月21日16時30分收盤，人民幣對美元即期日成交量處於180億美元附近，較近年350億美元的日均成交量中樞接近砍半，為歷史低位。據《上海證券報》引述業內人士分析認為，外匯市場人民幣交易量處於低位，意味著客盤觀望情緒濃厚，同時也意味著後續外匯市場供求變化容易引匯率大幅波動。而隨著年底積壓的結匯需求釋出，人民幣或在蓄力新一波強勢。此外，人行召開會議，要求優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；提高跨境貿易投資自由化便利化水平，擴大優質企業貿易外匯收支便利化政策受惠面。

 

撰文：經濟通中國組

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