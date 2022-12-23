  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩

23/12/2022

　　消息指，美國聯邦法官同意前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（薯條哥）以價值2.5億美元保釋金保釋，消息指薯條哥涉嫌罪名是客戶資金欺詐和非法流動的幕後策劃者，據指薯條哥父母拿出家中的股權作擔保；另外擔保協議中提及，他不得進行超過 1000 美元的金融交易，不能開設新的信貸額度，除了鍛煉外不能離開家，並且必須接受藥物濫用和心理健康治療。


　　加密貨幣大致平穩，分析指美國早前公布的經濟數據，對加密貨幣難有正面作用，主要是由於美聯儲嚴控調整下，反過來會導致資產價格下跌，從而影響傳統資產和數字資產。數字資產投資者應牢記，比特幣和以太幣都與標準普爾500指數和納斯達克指數保持著很強的相關性。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16803.07元(美元．下同)，跌0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報1216.90元，跌0.07%；艾達幣報0.2565元，跌0.08%；瑞波幣報0.3473元，跌0.54%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

8.360

異動股

02313

申洲國際

87.650

異動股

01797

新東方在綫

57.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 8.400
  • 02313 申洲國際
  • 87.950
  • 01797 新東方在綫
  • 57.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 41.350
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 3.020
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.495
  • 目標︰$0.60
  • 02319 蒙牛乳業
  • 35.900
  • 目標︰$40.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.160
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 21.850
  • 目標︰$26.00
  • 01299 友邦保險
  • 86.700
  • 目標︰$91.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 323.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.800
  • 03800 協鑫科技
  • 2.000
  • 00388 香港交易所
  • 339.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 184.000
報章貼士
  • 01113 長實集團
  • 48.000
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 7.850
  • 目標︰$9.50
  • 06690 海爾智家
  • 26.800
  • 目標︰$28.60
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2022 09:24  恒指低開296點報19382，舜宇開跌4%最差藍籌獨恒基微漲

23/12/2022 09:23  【香港政情】消息：習近平今晤李家超，譚耀宗料提通關大方向

23/12/2022 09:34  【大國博弈】丘應樺：須爭取單獨關稅區待遇，美阻撓上訴委員任命

23/12/2022 08:31  【外圍經濟】日核心CPI再創41年新高，黑田下月恐再收緊政策

23/12/2022 09:34  【聚焦人幣】離岸價穿7，人幣即期低開173點報6.9966

23/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒７３億元，買美團沽小鵬

23/12/2022 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗恢復國泰買入評級，降旭輝至中性兼削目標

23/12/2022 09:51  《財資快訊》美電升報７﹒７９８７，兩周拆息飆升至今早３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】花旗大削旭輝目標價　招商證券點評中教、新高教
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：小米手機盈利增長須靠價量齊升　11.5元有阻力
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

話說天下大勢
人氣文章

娛樂情報

豪送聖誕禮物報答家人 林明禎孖凍齡媽咪拍廣告
人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

低碳酒精飲品=健康？酒精是「空熱量」，更阻礙脂肪燃燒！紅白酒、啤酒、烈酒、清酒每日上限飲幾多？
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

日本匠人首飾品牌Goro’s究竟有甚麼吸引力？連木村拓哉都是忠實粉絲！
人氣文章

Fashion

Pantone 2023年度色Viva Magenta 萬歲洋紅登場！被形容為「握緊戴上絲絨手套的拳頭」的色彩，散發女性自由力量！聖誕、除夕派對穿搭推薦！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

100%天然無添加香水：Strange Invisible 與 Maison Louis Marie推介，香水、香氛都適合作為聖誕禮物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬至大過年！陰陽轉換關鍵時節！推介「當歸生薑羊肉湯」：溫養陽氣，補益精血！
人氣文章
指甲有黑點變大或患皮膚癌？指甲崩口、離甲、變灰、橫直紋代表甚麼？長期做Gel甲有事難察覺
人氣文章
冬至大過年！陰陽轉換關鍵時節！推介「當歸生薑羊肉湯」：溫養陽氣，補益精血！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 11:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 11:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 11:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2022 10:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章大行報告23/12/2022
【大行炒D乜】花旗大削旭輝目標價　招商證券點評中教、新高教
人氣文章財經熱話23/12/2022
【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩
人氣文章開市Good Morning23/12/2022
溫鋼城：小米手機盈利增長須靠價量齊升　11.5元有阻力
人氣文章中國故事22/12/2022
《神州經脈》監管再撐房企融資　世衛關注疫情　A股續跌交投回暖
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】內地疫控終降溫　明年港經濟盼迎小陽春
人氣文章香港要聞22/12/2022
【回顧展望－復常在望】疫情加息夾擊經濟　通關在即零售乍現曙光
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金