  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》通關落實後大市或須消化 友邦上望90元食胡位

23/12/2022

　　恒生指數半日收報19578，跌100點或0.51%，主板成交444.23億元。恒生中國企業指數報6642，跌73點或1.1%。恒生科技指數報4129，跌80點或1.92%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報322.4元，跌1.4元或0.43%，成交26.96億元；美團收報183.3元，跌2.9元或1.56%，成交18.69億元；阿里巴巴-SW收報86.55元，跌1.35元或1.54%，成交17億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。友邦(01299)升3.04%，報86.45元，成交12.90億元。

 

(友邦網頁截圖)

 

李偉傑：恒指1月挑戰250天線樂觀


　　美國經濟數據強勁，令人民幣兌美元跌穿7算，拖累港股今早以暫時全日最低位19380開市，隨後承接力強勁，帶動恒指收窄跌幅至不足100點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，人民幣匯價相當影響港股，但見到港股此時亦有一定韌力，因大市目前正憧憬通關，對大市故然有正面幫助。


　　但他亦提到，因應通關算是利好因素之中的「絕招」，即使通關消息出台後，市場消化早前憧憬亦會令市況出現調整。他提到，通關後亦耍觀望時間與人數的放寬程度，才知道對大市的利好程度。他指目前恒指挑戰250天仍樂觀，但2022年餘下只有約3個交易日，今年內要挑戰成功亦有難度，明年1月相對有更大機會。


ATM股20天線有支持


　　友邦(01299)為其中一隻通關概念股之一，上午逆市抽高逾3%為恒指收窄跌幅的主力。李偉傑指通關憧憬將繼續有利友邦股價，但預期於今年1月高位90至91元亦會有較大阻力，料友邦再升至該水平會有一定獲利阻力，建議投資者亦可意署於相關位置食胡。


　　ATM股走勢亦相似，李偉傑指近期政策面偏向正面，中央言論亦相對有利，未來能配合整改並梳理業務後，股價有望反覆向上，料三股20天線會有較強支持力。但他提醒騰訊將於下月分派美團並除淨，股價將會較為波動。

 

友邦12月以來主要在80至85元水平橫行。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

8.650

異動股

02313

申洲國際

88.000

異動股

01797

新東方在綫

56.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 8.650
  • 02313 申洲國際
  • 88.000
  • 01797 新東方在綫
  • 56.200
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 41.300
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 3.050
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.495
  • 目標︰$0.60
  • 02319 蒙牛乳業
  • 35.500
  • 目標︰$40.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.120
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 21.900
  • 目標︰$26.00
  • 01299 友邦保險
  • 86.450
  • 目標︰$91.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 322.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.550
  • 03800 協鑫科技
  • 1.990
  • 00388 香港交易所
  • 338.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 183.300
報章貼士
  • 01113 長實集團
  • 48.100
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 7.800
  • 目標︰$9.50
  • 06690 海爾智家
  • 26.650
  • 目標︰$28.60
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2022 12:06  恒指半日低收100點報19578，友邦升逾3%暫時領漲藍籌

23/12/2022 12:11  《午市前瞻》通關落實後大市或須消化，友邦上望90元食胡位

23/12/2022 10:45  【通關在望】傳入境處安排管制站員下周三重返崗位，高鐵隨時候命

23/12/2022 09:23  【香港政情】消息:習近平今晤李家超，譚耀宗料提通關大方向

23/12/2022 09:32  【新冠肺炎】官媒冬至夜連發四文，要求全社會統籌、互相支撐抗疫

23/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒７３億元，買美團沽小鵬

23/12/2022 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗恢復國泰買入評級，降旭輝至中性兼削目標

23/12/2022 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒８０３２，隔夜拆息升至１﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門再放寬入境檢疫　惟續牌細節落實反增憂　濠賭股普跌
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》通關落實後大市或須消化 友邦上望90元食胡位
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】花旗大削旭輝目標價　招商證券點評中教、新高教
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

新劇淪「炮灰檔」粉絲勸離巢 李佳芯安撫︰好小事啫
人氣文章

行政人員

借鑑「經營之神」3大管理理念！科企港澳區舵手：須親身示範，不可紙上談兵！
人氣文章

娛樂情報

不小心駕駛上訴遭駁回 楊明判囚18日獄中過聖誕
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

認真的球員最有魅力！2022世界盃6位30歲以下靚仔球星逐個數！你有被他們迷倒嗎？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「有些人的愛情，總是後知後覺，錯過了才知道重要」愛與不愛，有時身體比腦袋更誠實
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

周文斗個展「1005 室」：一個人在學懂了自在以後，下一步就是需要學會自娛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻鼾聲大！半夜經常扎醒！可能患上「睡眠窒息症」？耳鼻喉科專科醫生：一晚可有過百次窒息！邊類人高危？瘦人都有機會？
人氣文章
消委會報告 | 派對做Gel甲必睇！7成Soak Off Gel指甲油含歐盟禁用成分！邊8款不含禁用致癌物最高分？$88 BEHOLD滿分性價比最高（附詳細評分）
人氣文章
防疫措施鬆綁！過一個最自在的聖誕節！應節素小食：香料煎薯角
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 12:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 12:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2022 12:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2022 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2022
澳門再放寬入境檢疫　惟續牌細節落實反增憂　濠賭股普跌
人氣文章財經熱話23/12/2022
《午市前瞻》通關落實後大市或須消化 友邦上望90元食胡位
人氣文章大行報告23/12/2022
【大行炒D乜】花旗大削旭輝目標價　招商證券點評中教、新高教
人氣文章財經熱話23/12/2022
【虛幣世界】「薯條哥」以2.5億美元保釋，加密貨幣平穩
人氣文章開市Good Morning23/12/2022
溫鋼城：小米手機盈利增長須靠價量齊升　11.5元有阻力
人氣文章中國故事22/12/2022
《神州經脈》監管再撐房企融資　世衛關注疫情　A股續跌交投回暖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金