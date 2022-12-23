【回顧展望－息魔來襲】明年首季料美加息兩次 港拆息或續高企

世界各地央行為應對新冠病毒疫情危機，提出寬鬆的貨幣政策及不同的經濟刺激措施，但上述政策措施加劇各國的物價通脹情況，使大宗商品價格飆升，今年各地央行均迎來了「加息潮」，以遏抑日漸升溫的通脹，又適逢俄羅斯與烏克蘭在今年2月爆發戰爭，對全球的供應鏈造成影響，同時美聯儲亦以鷹派主導採取激進的加息措施，以控制國內不斷攀升的通脹，為美國及環球的經濟增長帶來不少陰霾。

（資料圖片）



美國通脹問題升溫 聯儲鷹派加息



今年上半年美國通脤一直未見緩和，由今年1月份起美國消費者物價指數（CPI）已多次創下新高，在5月份CPI按年大增8.6%，已創下自1981年12月以來的新高，在6月份CPI更按年大幅擴大9.1%，再創下40多年來的最大升幅，而各消費物價類別均錄得升幅，包括燃油、食品價格及住屋成本，在多年的寬鬆貨幣政策及地緣政治因素等多種因素的帶動下，美國的通脹情況令人咋舌。



面對通脹遠高於美聯儲局的政策目標，美聯儲局對加息方面採取鷹派態度，以超出市場預期的激進加息政策以應對上述情況，美聯儲公開市場委員會在今年3月將聯邦基金利率的目標區間上調25基點至0.25-0.5厘，預示著美國即將進入加息周期，儘管美國加息控制通脤屬市場預期之內，但其後的在加息的幅度及次數方面，卻遠遠超出市場預期，在接下來的5月、6月及7月，分別加息50基點、75基點及75基點，其幅度及次數超出市場普遍預期，而截至今年底美聯儲局已上調聯邦基金利率目標區間至4.25-4.5厘。



今年金管局多次入市捍衛港元匯價



在聯繫匯率的機制下，港元匯率與美元掛勾，由今年5月12日起，港匯多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局多次入市承接港元沽盤，捍衛港元匯價，本港銀行體系總結餘由5月中的逾3000億港元，跌至現時不足1000億港元，而在今年底，因應市場對年結資金需求等，港元匯價在11月初開始走強，在短短一個月內，由貼近弱方兌換保證水平反彈，截至昨日早上9時，港匯升至7.79水平。



在美國激進加息的情況下，港息亦不可避免地跟隨上升，儘管其跟隨步伐並不緊貼美息，本港銀行在今年9月份亦相繼宣布調高最優惠利率，是2018年9月底以來首次上調最優惠利率，在匯豐銀行帶頭上調最優惠利率0.125厘後，多間本地銀行隨即跟隨，亦不可避免地跟隨上升，儘管其跟隨步伐並不緊貼美息，但今年本港最優惠利率已調升三次，累計加息0.625厘，而本地三大發鈔行，匯豐、中銀香港以及渣打香港、其最優惠利率分別升至5.625厘、5.625厘及5.875厘，低息時代已一去不復返。



料美國明年首季後停加息 本港P加息兩次

（資料圖片）



星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，12月美聯儲局加息50點子，符合該行預期，料明年首季美聯儲局將加息兩次，兩次加息均為25點子，預期美聯儲局在明年首季加息後，便會停止加息，其餘時間利率將會維持不變，但料明年美聯儲局未會進行減息，又預期本港最優惠利率加息的次數將會與美國加息相同，但香港在跟隨美國加息步伐上有滯後，故其幅度將不會與美聯儲局加息的幅度相同，明年首季分別加息25點子及12.5點子，料整個加息周期將加息1厘。



對於港元拆息展望，她預期，明年一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）或「反覆試5厘個位」，或高達約5.3厘水平，三個月HIBOR或達5厘以上，不排除或高達約5.7厘水平，並解釋現時的資金需求更多是年底效應，留意到銀行在年底會儲備一定資金作自身用途，而部分流動性不太充足的銀行可能需要借錢融資，變相即為「有錢嘅唔肯借出去，無錢嘅係咁搶」，從而挾高港元拆息。



短期港元定存息率仍有上行空間



她續指，現時股市成交量有所增長，帶動與股市相關的港元需求，而在套息方面亦有相關的港元需求，現時港息較美息為高，市場存有買港元套息的傾向。對於明年的資金需求，她提及，儘管明年年底效應自然消退，不排除因為總結餘已減少，在明年的季尾、半年結以及年結，或會重新出現相似情況，屆時了拆息走高外，本港定期存款利率或會稍為走高。



對於港元定期息走勢，她指出，留意最近本地銀行不斷上調港元定期利率來鎖定長期資金，預期部分期限的定期息率或已接近見頂，但料較短期的港元定存息率，如一個月及三個月等仍有上行空間，料香港銀行體系總結餘仍有下跌空間，故在總結餘減少及拆息走高的情況下，較短期的港元定存息率有上行壓力。



明年港匯不排除再度下試7.85水平



對於港匯，她提及，現時對於港元有較多的需求，讓港匯走強，而其幅度亦高於預期，當中原因或由於早前由於美國加息港元走弱等因素，一直有人在沽空港元，但隨著上述所提及的因素，市場對港元的需求上升，不少短倉需要被逼平倉，造成港匯升勢較急的情況，料在明年年結效應將會消退，隨著美國明年首季加息，不排除明年初港息或再度低過美息，可能港匯再會再度走弱，或低於7.8水平，不排除再度下試7.85水平，但預期隨著美國首季完成加息，香港銀行總結餘或見底，屆時港匯便難以重返7.85水平，料港匯將會偏向在7.8左右水平徘徊為主。



她指出，本港銀行體系總結餘在比較高的位置上回落，隨著高息環境持續，以及早前一輪沽空港元的投資者也「未必有好多肉食」，認為投資者會對港匯持較審慎的態度，預期即使觸碰到7.85水平，金管局需要承接的港元沽盤規模也不會太大，料本港銀行體系總結餘未必會跌太多，初步預期未來本港銀行體系總結餘或有機會跌至約760億港元。

撰文：經濟通記者吳仲賢

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇