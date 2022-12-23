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【FOCUS】Sea change來襲　「二馬」齊頭痛

23/12/2022

 

　　二馬最近很頭痛。先有「鋼鐵俠」馬斯克(Elon Musk)的「親生仔」特斯拉股價暴瀉，「繼子」推特又捲入大手裁員、廣告驟減的漩渦；後有「小馬哥」馬化騰怒斥，騰訊(00700)內部貪腐問題「嚇死人」，預告「很多業務該砍就砍，不要留戀」。

 


　　何解至此？除了華爾街傳奇人物、橡樹資本創始人Howard Marks口中的第三次歷史「巨變(sea change)」來襲，看看僅用5天即收穫百萬用戶的人工智能系統ChatGPT，都預示技術革命將重塑滄海桑田。

 



特斯拉、推特、騰訊跌入凡塵

 



　　歷史總是押韻？1973年4月17日，當聯邦快遞在正式運營首日，將186個包裹從田納西州的Memphis遞送至全美25個城市，勢難以想像，現時每3秒的交付量即可達186件。

 


　　同樣，志在摘星(星鏈計劃)探火(移民火星)，令火箭回收如一曲「超音速芭蕾」的馬斯克，亦難以想像，特斯拉股價年初至今暴瀉64%、最新市值跌穿4千億美元；面對電動車後起之秀環伺，不得不提高Model 3、Model Y兩款車型在美的促銷折扣由3750美元至7500美元；10月以440億美元收購的推特，非但未能成現金流金鵝，反遭廣告商杯葛，數據顯示，排名最前的百大廣告客戶過去近兩個月有七成未幫襯。

 

 

 

 


　　跟揚言推特每日虧損逾400萬美元的馬斯克同命相憐的，還有昔日「股王」騰訊的創始人馬化騰。他近日在內部員工大會一改過去的溫和風格，怒斥內部貪腐問題觸目驚心，部分業務「你活都活不下去了，周末還休閒地打球」，「非核心業務能做多大呢？做大又能怎麼樣？」強調未來要加強和堅持降本增效。



技術革命難擋，重塑滄海桑田



　　從Meta、Twitter分別宣布裁減1.1萬人、7400名員工的一半，到騰訊警告留給PCG(平台與內容事業群）部分業務的時間不多了，乃至晶片大廠美光（Micron）、內地智能手機第一把交椅小米雙雙裁員10%，何解科技龍頭巨企紛紛跌入凡塵？

 


　　最直接原因當推大環境巨變，如Howard Marks所言，過去40年令人難以置信的「利率下降順風」，以及2009年至2021年的「普遍樂觀、憂慮最少」的時期(除2020年初的數月)天翻地覆。當未來數年的平均基準利率或維持2-4%，容易錢、樂觀的借方、買方不再。

 

 

 

 


　　曙光何在？答案指向讓世界變得更好的技術革命，由淨能量增益核聚變帶來的無限潔淨能源，由觸手可及的通用人工智能(AGI)帶來的個人、經濟賦能，由基因改造技術帶來的頑疾治療突破。

 


　　問問僅用5天即收穫百萬用戶的人工智能系統ChatGPT，「當人工智能機器人能夠處理所有技能組合和工作時，人類可以做甚麼？」回答是，人類或能找到為社會和經濟做出貢獻的新方法，潛在選擇包括：專注創意和藝術、提出新想法和創造下一代技術、提供社交和情感支持、為機器人新角色再培訓……Got it？擁抱變化！

 

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