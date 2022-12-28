【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，聖誕節期間美國礦工停電

比特幣在整個聖誕假期週末保持穩定，約為16900 美元，而大多數其他主要加密貨幣持平，而普遍都是升幅多餘跌幅度。專欄作家大衛 Z. 莫里斯 (David Z. Morris)表示，投資者對加密貨幣未來的不確定性越來越大，這將根除粗心的投機行為，並將注意力重新集中在「好的交易和想法」上。



另外，由於一場強大的冬季風暴席捲北美大部分地區，將氣溫降至歷史最低點，美國礦工在周末停電。來自BTC.com的數據顯示，在12月21日至24日期間，衡量區塊鏈計算能力的比特幣挖礦哈希率每秒下降約100 exahash (EH/s)，即40%至156 EH/s。截至週日，它恢復到約250 EH/s。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16702.75元(美元．下同)，跌0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報1209.87元，跌0.14%；艾達幣報0.2598元，跌0.19%；瑞波幣報0.3678元，升0.08。



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