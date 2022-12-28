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熊麗萍籲留意通關實施細節　恒指兩萬點阻力大

28/12/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　國家移民管理局宣布，將由下月8日起有序恢復國民外遊護照申請，亦會恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注，帶動A股已連升兩日，上證綜合指數累升1.6%，港股跟升機會及空間有多大？哪些通關概念股受惠程度最大？惟會否現好消息出貨？除早前特斯拉部分車款在美加地區減價促銷外，據報其於上海的廠房亦因應農曆新年假期，下月只運作17天；同時蔚來(09866)下調第四季交付量預測最多兩成至38500輛，反映行業已步入寒冬？另外Conita將分析上周觀眾投票的心水股－－中芯國際(00981)及行業前景！

 

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