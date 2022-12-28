內地開關在即旅遊消費股落鑊 哪幾隻仍可吼？

內地宣布將由下月8日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，並有序恢復國民外遊護照申請，亦會恢復辦理內地居民旅遊及商務赴港簽注，通關概念股尤其內地旅遊消費股今日(28日)受刺激再落鑊，其中旅遊平台同程旅行(00780)及攜程(09961)都曾升近半成，香港中旅(00308)最多升8%，海底撈(06862)亦飆逾半成。雖然內地放寬防疫或令感染人數短期大增，日本、意大利等多國亦收緊對中國旅客入境檢疫，但仍無阻相關概念股造好，不知還有哪些受惠股可吼呢？

(攜程旅行官網截圖)

內地下月取消入境後全員核檢隔離 旅遊網機票搜索量飆8.5倍

國務院周一(26日)晚間則宣布，由明年1月8日起取消對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。同程旅行(00780)當日凌晨公布數據指，出國簽證搜索量瞬間暴增10倍，而國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍，民眾最關注的海外旅遊目的地為日本、韓國、泰國，而出境遊主要搜索用戶來自北京、上海及廣州。去哪兒平台數據顯示，消息發布後15分鐘內國際機票瞬時搜索量增長7倍，熱門目的地亦為泰國、日本和韓國。攜程(09961)數據則顯示，消息發布半小時內，攜程平台熱門海外目的地搜索量同比大漲10倍，出境(含中國港澳台)機票、海外酒店搜索均達到3年來峰值。



去哪兒大數據研究院院長蘭翔稱，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升，但相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體國際航班仍需一定時間恢復至正常水平。而隨著政策落地和航司運營能力的恢復，2023年暑期或將迎來出入境高峰。

此外，國家移民管理局宣布2023年1月8日起恢復為內地居民辦理旅遊和商務赴港簽注，當局又將恢復辦理多項出入境簽證，有序恢復受理審批公民普通護照申請，審批外國人申請普通簽證、停留和居留證件延期、換發或補發，又會恢復簽發口岸簽證及出入境通行證，另國際郵輪旅客出入境將會以試點模式恢復。交通運輸部宣布，2023年綜合運輸春運從1月7日開始，不再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，不再實施乘客測溫。

多國要求中國旅客抵埗後核檢 日本限航班只可用4機場

不過，在國務院宣布恢復中國公民出境遊後，日本、印度、意大利等國紛紛出台新規，要求中國旅客抵達後進行核酸檢測。日本本周五(30日)起要求來自中國大陸的旅客入境時接受新冠病毒檢測，檢測呈陽性者原則上隔離7天，並將限制中國航班增加班次。日媒報道，日本政府亦將限制來自中國大陸和港澳的航班只可使用東京、關西及中部等4個機場。另據《彭博》引述美國官員報道，美國政府對中國病例激增感到擔憂，並對中國報告的病毒傳播數據的透明度提出質疑，正考慮對來自中國的旅客採取新的新冠預防措施。





日本收緊中港澳航班只可使用4個機場，直航北海道、福岡、那霸機場航班面臨取消，旅行社縱橫遊(08069)率先取消今明兩日的香港快運加班機，預計元旦期間逾萬港人赴日行程受影響，國泰航空(00293)今午宣布最新安排。

內地新冠防控改為「乙類乙管」 專家：感染者短期或大增

另方面，國家衛健委周一(26日)深夜公布調整多項防疫措施，包括明年1月8日起，原本對新冠病毒採取的「乙類甲管」傳染病防控措施改為「乙類乙管」，感染者不再實行隔離措施，對外公布的頻次將調整為一月一次。值得留意的是，國家衛健委早在本月14日宣布，即日起不再公布無症狀感染者數據，而內地周一(26日)新增4388宗新冠病毒本土感染個案。有內地專家指，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」後，感染者短期內可能大幅增加，當局正準備應對方案。

事實上，內地政府持續放寬防疫措施，但民間感染數字逐步飆升，近日有傳死亡個案增加令遺體火化爐不勝負荷，多個火葬場獲指令須緊急擴容。

熊麗萍：中國中免210元可吸納 南航5元買入中長線持有

今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指內地透過恢復通關及改變防疫政策支持經濟及消費，內地消費相關股份包括旅遊、餐飲等料即時可受惠，而國內遊應比境外遊佔優，尤其快到農曆新年旅遊探親需求大，離境方面仍有很多限制，未必很快有實質效果。其中中國中免(01880)很受惠內地放寬防疫，公司主要在港口、碼頭及機場做免稅店，最大基地在旅遊熾熱的海南島，另於其他城市亦有免稅店，但股價由低位120多元已升了很多，宜待回落至210元才買入。另南航(01055)自疫情優化措施推出，已由4元多升至5元多，現於高位整固，短線升幅有限，可於5至5.2元買入中長線持有。內地餐飲股亦已升了很多，海底撈(06862)短期可於高位減持一部分。

另熊麗萍指，疫情已改變很多人消費習慣，內地人未必一開關即急於來港消費，可能為探親、商務較多，內地亦有很多旅遊選擇，故本地消費股短期未必可受惠，反而收租股如九倉置業(01997)受惠更明顯，另賣行李喼的新秀麗(01910)概念亦較強，其他如航空股國泰也可考慮。

今日同程旅行(00780)半日升0.86%收報18.74元，最多升5.38%高見19.58元；攜程則升3.68%報287.6元，最多升4.47%高見289.6元；惟中國中免跌0.09%報228.6元，最多升2.36%至234.2元。至於餐飲股，海底撈(06862)升5.29%報22.9元，九毛九(09922)升3.41%報21.25元。航空股方面，國航(00753)跌3.01%報7.08元，南航升0.19%報5.19元，東航(00670)升0.31%報3.29元，國泰跌0.57%報8.67元。本地旅遊股方面，香港中旅升3.49%報1.78元，最多升8.14%高見1.86元；東瀛遊(06882)升2.13%報0.96元，最多升7.45%高見1.01元；縱橫遊亦升1.83%報0.167元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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