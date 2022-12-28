《午市前瞻》大市須千二億元成交才有望企穩兩萬關，蔚來比亞迪中線值博

國家移民管理局宣布2023年1月8日起，逐步恢復水運和陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民辦理旅遊和商務赴港簽注。此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。

消息刺激港股向上，恒指一度升逾500點，高見20099，恒生指數半日收報20011，升418點或2.14%，主板成交715.57億元。恒生中國企業指數報6815，升172點或2.59%。恒生科技指數報4236，升112點或2.72%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報326.6元，升6.4元或2%，成交46.65億元；美團收報187.3元，升4.1元或2.24%，成交29.43億元；阿里巴巴-SW收報89.1元，升2.6元或3.01%，成交25.05億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

藥明生物(02269)收升8.14%，報58.45元，該股成交約2741萬股，涉資15.78億元，盤中高見59.55元，最低見54.45元；信義光能(00968)升7.1%，收報8.75元；新奧能源(02688)升6.03%，收報112.6元；舜宇光學科技(02382)升5.98%，收報96.55元；海底撈(06862)升5.29%，收報22.9元；招行(03968)升5.04%，收報43.75元。



聶振邦：千億上下則要回落19000



恒指終成功於2022年內收復20000大關，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，未來港股能否守20000須繼續參考大市總成交額，上周成交維持低迷，上周四曾重返千億元，但到上周五又回落至不足千億元。恒指須每日成交超過1200億元才有較大支持守住20000大關，若繼續只有1000億元左右，則有較大機會於19000至20000波幅上落。

(蔚來汽車網頁截圖)



蔚來比亞迪中線可吸惟須有持貨準備



蔚來(09866)預計第四季度將交付3.85萬輛至3.95萬輛汽車，較之前發布的預期4.3萬輛至4.8萬輛有所下降，消息拖累隔晚美股及港股股價一同捱沽。聶振邦指短線操作而言新能源車股絕非最當炒股份，目前於整體約於11月低位徘徊。他指，近期平台股更為當炒，但料政策面上3月之後會再推環保議題，目前低位為不錯買入時機，但要有持貨較長準備。他指蔚來現價80元水平可以吸納，72至75元值博率更高，3至4個月目標重上100至110元水平。

蔚來汽車走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



另外，比亞迪(01211)被指受特斯拉股價下挫拖累，聶振邦指特斯拉業績不差，但馬斯克言論令人失望，才引發市場大量拋售，認為對港股新能源車股關聯不大。他建議可於180至185附近吸納，3至4個月目標上望220至230元。

比亞迪走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組