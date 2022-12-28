通關在望大行齊唱好 內銀借勢炒估值修復 郵儲行飆逾半成

內地宣布明年1月初起取消對入境人士強檢及隔離，恢復辦理多項出入境簽證，可望明年1月中前落實逐步通關，疊加穩經濟措施陸續出台，包括金融16條支持房地產市場等，都利好內銀股炒作估值修復。花旗發表報告指中國重開步伐加快有利內銀，光大證券及大和則看好內銀明年收入及盈利加速增長，麥格理料國企銀行可獲估值重評，今日(28日)內銀在眾大行齊唱好下亦開始追落後，其中獲多間大行列為首選的郵儲銀行(01658)收市升逾半成。

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下月8日起取消入境後全員核檢隔離 有序恢復公民出境旅遊

國務院宣布明年1月8日起取消對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離，國家移民管理局亦宣布同日起逐步恢復水運和陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民辦理旅遊和商務赴港簽注。

此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。當局將恢復辦理多項出入境簽證，有序恢復受理審批公民普通護照申請，審批外國人申請普通簽證、停留和居留證件延期、換發或補發，又會恢復簽發口岸簽證及出入境通行證。

花旗：全面重開有助支撐淨息差 看好招行郵儲行

花旗發表最新研究報告指，中國重開步伐進一步加快，包括取消入境隔離要求，將有利於中國銀行業，提振信貸需求，支持手續費收入回升，並緩解資產質量擔憂。全面重新開放將有助支撐淨息差，因為供應疲軟和需求的急劇復甦可能導致消費者價格上漲，限制降息空間，這比其他亞洲銀行形勢有利。花旗看好零售和私營部門業務比重較高的銀行，包括招商銀行(03968)、郵儲銀行、平安銀行(深：000001)等。香港首選郵儲銀行，A股首選平安銀行，因兩者估值低。



花旗又指，隨著美國加息周期接近尾聲，其他亞洲銀行的淨息差可能在2023年上半年見頂，而信貸需求將得到提振，尤其是來自消費和信用卡貸款等零售貸款的提振。



光大料明年內銀收入盈利增速加快 招行郵儲行估值性價比高



另光大證券近日發表報告，預計明年內銀的收入和盈利增速加快。受按揭貸款集中重定價因素影響，明年第一季收入、盈利將繼續承壓，其後可能隨著經濟向好而呈現「前低後高」的特徵，其中淨利息收入增速有望逐季提升，非息收入整體表現將改善，預計明年上市內銀收入增速為5.3%，較今年提升2.6個百分點。預測明年上市內銀的盈利增速為8%，較今年提升0.4個百分點。投資者可持續關注房地產的產業鏈景氣度提升、穩投資與寬信用等多重因素刺激，推動經濟逐步築底企穩帶來的投資機會。



光大證券又指，以A股計，綜合近10多年內銀板塊月度及季度表現，多數年份首季內銀板塊走勢較好，特別是1月份，剔除疫情影響的2020年，內銀板塊錄得相對收益的勝率超過90%。看好龍頭銀行經營的可持續性及穩定性，這些銀行無論是從房地產風險緩釋預期角度，還是從經濟修復帶來零售信貸與財富管理業務機會角度，均具有較大的估值提升彈性，當中以招商銀行及郵儲銀行的估值性價比較高。

大和料明年內銀淨利息收入增15% 麥格理料國企銀行獲估值重評



此外，大和早前指，就行業平均水平而言，預計明年內銀淨利息收益率將逐步恢復，並在明年第四季度達到約2%，全年按年持平至低單位數增長。因此，明年淨利息收入按年增長可能在15%左右，視乎不同銀行的貸款組合。明年宏觀環境將改善，有利銀行股，建議投資者在相對便宜的水平買入，首選郵儲銀行、招行及寧波銀行(深：002142)，評級均為「買入」。





麥格理則認為，即使明年首季內地現有抵押貸款或有重置的風險，但預料國企銀行將獲估值重評，因重視收益及社會責任的機構投資者或會增加持倉。內銀股中首選中國銀行(03988)，予「跑贏大市」評級，目標價由3.38元升至4.24元，主要因其擁有龐大海外市場敞口。工商銀行(01398)及建設銀行(00939)評級亦由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價分別由3.59元及4.26元，升至5.15元及6.14元。招商銀行則最不看好，評級為「跑輸大市」，因料其會受累於財管產品收入減少，及自房地產信貸業務中減少敞口，惟目標價由20.8元升至25.6元。

民生證券：內銀PB跌至歷史新低 估值修復機會高



民生證券指，內銀市帳率(PB)跌至0.5倍水平，為歷史新低，估值修復機會高。中國證監會主席易會滿早前表示，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮，內銀股有望開啟重估之路。中信証券亦指，2023年銀行基本面改善，疊加中長期資產質量拐點到來，行業估值系統性提升空間巨大，建議投資者積極配置。



招行今日升3.96%收報43.3元，郵儲行升5.34%報4.93元，工行升3.9%報4元，建行升4.07%報4.86元，中行升2.16%報2.84元，農行(01288)升2.68%報2.68元，中信銀行(00998)升2.06%報3.47元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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