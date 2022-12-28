  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復　郵儲行飆逾半成

28/12/2022

　　內地宣布明年1月初起取消對入境人士強檢及隔離，恢復辦理多項出入境簽證，可望明年1月中前落實逐步通關，疊加穩經濟措施陸續出台，包括金融16條支持房地產市場等，都利好內銀股炒作估值修復。花旗發表報告指中國重開步伐加快有利內銀，光大證券及大和則看好內銀明年收入及盈利加速增長，麥格理料國企銀行可獲估值重評，今日(28日)內銀在眾大行齊唱好下亦開始追落後，其中獲多間大行列為首選的郵儲銀行(01658)收市升逾半成。

 

(Shutterstock)

 

下月8日起取消入境後全員核檢隔離　有序恢復公民出境旅遊

 

　　國務院宣布明年1月8日起取消對入境人士的全員核酸檢測和集中隔離，國家移民管理局亦宣布同日起逐步恢復水運和陸路口岸客運通關，持港澳通行證和回鄉證等可經港澳口岸邊檢快捷通道通關，恢復為內地居民辦理旅遊和商務赴港簽注。

 

　　此外，國務院聯防聯控機制外事組發出通知，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。當局將恢復辦理多項出入境簽證，有序恢復受理審批公民普通護照申請，審批外國人申請普通簽證、停留和居留證件延期、換發或補發，又會恢復簽發口岸簽證及出入境通行證。

 

花旗：全面重開有助支撐淨息差　看好招行郵儲行

 

　　花旗發表最新研究報告指，中國重開步伐進一步加快，包括取消入境隔離要求，將有利於中國銀行業，提振信貸需求，支持手續費收入回升，並緩解資產質量擔憂。全面重新開放將有助支撐淨息差，因為供應疲軟和需求的急劇復甦可能導致消費者價格上漲，限制降息空間，這比其他亞洲銀行形勢有利。花旗看好零售和私營部門業務比重較高的銀行，包括招商銀行(03968)、郵儲銀行、平安銀行(深：000001)等。香港首選郵儲銀行，A股首選平安銀行，因兩者估值低。


　　花旗又指，隨著美國加息周期接近尾聲，其他亞洲銀行的淨息差可能在2023年上半年見頂，而信貸需求將得到提振，尤其是來自消費和信用卡貸款等零售貸款的提振。


光大料明年內銀收入盈利增速加快　招行郵儲行估值性價比高


　　另光大證券近日發表報告，預計明年內銀的收入和盈利增速加快。受按揭貸款集中重定價因素影響，明年第一季收入、盈利將繼續承壓，其後可能隨著經濟向好而呈現「前低後高」的特徵，其中淨利息收入增速有望逐季提升，非息收入整體表現將改善，預計明年上市內銀收入增速為5.3%，較今年提升2.6個百分點。預測明年上市內銀的盈利增速為8%，較今年提升0.4個百分點。投資者可持續關注房地產的產業鏈景氣度提升、穩投資與寬信用等多重因素刺激，推動經濟逐步築底企穩帶來的投資機會。


　　光大證券又指，以A股計，綜合近10多年內銀板塊月度及季度表現，多數年份首季內銀板塊走勢較好，特別是1月份，剔除疫情影響的2020年，內銀板塊錄得相對收益的勝率超過90%。看好龍頭銀行經營的可持續性及穩定性，這些銀行無論是從房地產風險緩釋預期角度，還是從經濟修復帶來零售信貸與財富管理業務機會角度，均具有較大的估值提升彈性，當中以招商銀行及郵儲銀行的估值性價比較高。

 

大和料明年內銀淨利息收入增15%　麥格理料國企銀行獲估值重評


　　此外，大和早前指，就行業平均水平而言，預計明年內銀淨利息收益率將逐步恢復，並在明年第四季度達到約2%，全年按年持平至低單位數增長。因此，明年淨利息收入按年增長可能在15%左右，視乎不同銀行的貸款組合。明年宏觀環境將改善，有利銀行股，建議投資者在相對便宜的水平買入，首選郵儲銀行、招行及寧波銀行(深：002142)，評級均為「買入」。

　　麥格理則認為，即使明年首季內地現有抵押貸款或有重置的風險，但預料國企銀行將獲估值重評，因重視收益及社會責任的機構投資者或會增加持倉。內銀股中首選中國銀行(03988)，予「跑贏大市」評級，目標價由3.38元升至4.24元，主要因其擁有龐大海外市場敞口。工商銀行(01398)及建設銀行(00939)評級亦由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價分別由3.59元及4.26元，升至5.15元及6.14元。招商銀行則最不看好，評級為「跑輸大市」，因料其會受累於財管產品收入減少，及自房地產信貸業務中減少敞口，惟目標價由20.8元升至25.6元。

 

民生證券：內銀PB跌至歷史新低　估值修復機會高


　　民生證券指，內銀市帳率(PB)跌至0.5倍水平，為歷史新低，估值修復機會高。中國證監會主席易會滿早前表示，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮，內銀股有望開啟重估之路。中信証券亦指，2023年銀行基本面改善，疊加中長期資產質量拐點到來，行業估值系統性提升空間巨大，建議投資者積極配置。


　　招行今日升3.96%收報43.3元，郵儲行升5.34%報4.93元，工行升3.9%報4元，建行升4.07%報4.86元，中行升2.16%報2.84元，農行(01288)升2.68%報2.68元，中信銀行(00998)升2.06%報3.47元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.720

異動股

02313

申洲國際

88.600

異動股

01797

新東方在綫

52.650

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.720
  • 02313 申洲國際
  • 88.600
  • 01797 新東方在綫
  • 52.650
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 37.750
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.750
股份推介
  • 01725 香港航天科技
  • 5.690
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.495
  • 目標︰$0.60
  • 02319 蒙牛乳業
  • 36.250
  • 目標︰$40.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.580
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 22.500
  • 目標︰$26.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 326.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.700
  • 02333 長城汽車
  • 10.040
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.220
  • 00388 香港交易所
  • 342.600
報章貼士
  • 01981 華夏視聽教育
  • 1.270
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 13.060
  • 目標︰$14.30
  • 00420 福田實業
  • 0.880
  • 目標︰$1.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/12/2022 16:13  防疫鬆綁，恒指高收305點報19898，信義光能收升逾8%

28/12/2022 16:28  《盤後部署》恒指2萬關成後市關鍵，內地電力股一枝獨秀料未升完

28/12/2022 15:35  【新冠感染】李家超:明起撤限聚令、疫苗通行證、入境核酸檢測等

28/12/2022 15:59  【新冠感染】盧寵茂:復必泰二價疫苗及兒童疫苗會優先予港人接種

28/12/2022 10:36  《本港樓市》差估署11月樓價指數按月跌3.3%，創近5年半低

28/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒８億元，買騰訊沽快手

28/12/2022 08:55  【大行炒Ｄ乜】瑞信升友邦目標至１０１，中信升蔚來目標至１３０

23/12/2022 16:43  《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想，股價料輕易上試２０銀

28/12/2022 16:40  《財資快訊》美電跌報７﹒７８７１，美元兌人幣軟報６﹒９７１９

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復　郵儲行飆逾半成
人氣文章

新聞>中國故事

【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
人氣文章

新聞>中國故事

【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕片單│年末15套聖誕電影劇集！吉卜力聯乘星球大戰手繪動畫、韓國男神復仇劇、充滿謊言韓國戀綜，聖誕假慢慢煲！
人氣文章

威少看世界．張少威

總統「請客不埋單」，州長送「客」至華府
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】重開蓄勢春江暖　大宗明年仍可期
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

入住白馬House of Finn Juhl，感受北歐和日本間互相影響的美學思想
人氣文章

Fly with Luna．夏月

跟日本人過聖誕：必看「大阪・光之饗宴」多彩絢爛燈飾和必吃◯◯◯
人氣文章

Art & Living

Netflix《哈利王子與梅根》：現代王子與王妃親身說故事！紀錄片能為他們洗白嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜確診數字破兩萬！今增20,252宗本地個案！輸入個案佔924宗、37間院舍共92名院友染疫 10
人氣文章
消委會報告 | 派對做Gel甲必睇！7成Soak Off Gel指甲油含歐盟禁用成分！邊8款不含禁用致癌物最高分？$88 BEHOLD滿分性價比最高（附詳細評分）
人氣文章
聖誕節令一腳踏兩船的人相當頭痛？時間管理大師也敵不過風水輪流轉？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2022 17:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2022 17:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/12/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/12/2022
通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復　郵儲行飆逾半成
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊　哪幾隻仍可吼？
人氣文章FOCUS28/12/2022
【FOCUS】重開蓄勢春江暖　大宗明年仍可期
人氣文章財經熱話28/12/2022
《午市前瞻》大市須千二億元成交才有望企穩兩萬關，蔚來比亞迪中線值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金