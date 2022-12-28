【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）

剛剛結束的2022年世界盃，阿根廷暌違36年再封王。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，阿根廷花了100年時間，成功贏得三座大力神盃，但同時又「成功」令自己從一流強國淪為三流弱國，背後病因乃四個字--寅吃卯糧。



他指，諾貝爾經濟學獎得主庫茲涅夫曾經說過，世界上有四種國家：發達國家、發展中國家、日本和阿根廷。這個1816年建國的國家，百年前經濟曾名列世界第五，與美國並列世界兩大糧倉，1913年即開通第一條地鐵，布宜諾斯艾利斯被譽為美洲的巴黎，人均汽車擁有率和電話擁有率都超過法國。



然而，兩次世界大戰造成貿易中斷，令阿根廷經濟停滯，貧富懸殊，社會動盪；軍方奪取政權後，政府管制混亂，民心思變。高舉民粹大旗的爭議人物貝隆當選總統後，大力推進國有化，沒收外企財產，限制進口、扶持本國企業。但是國家保護主義並沒有帶來本國產業的崛起，反而在腐敗和無能中一蹶不振。



巨額財赤 通脹高企 貧富懸殊



貝隆去世後，他的夫人貝隆夫人繼續貝隆主義政策，令外資止步，本國投資消失，財政赤字急劇上升。之後幾屆阿根廷政府都靠大量印錢來維持巨額的財政赤字，通脹一發不可收拾，貧富懸殊愈演愈烈。由於阿根廷借的多是外債，每次危機都導致本幣披索暴跌。



陶博慨嘆，希望阿根廷可以在世界盃奪冠後，振作精神，改弦易轍，將經濟發展推回到可持續的道路。