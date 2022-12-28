  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）

28/12/2022

　　剛剛結束的2022年世界盃，阿根廷暌違36年再封王。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，阿根廷花了100年時間，成功贏得三座大力神盃，但同時又「成功」令自己從一流強國淪為三流弱國，背後病因乃四個字--寅吃卯糧。


　　他指，諾貝爾經濟學獎得主庫茲涅夫曾經說過，世界上有四種國家：發達國家、發展中國家、日本和阿根廷。這個1816年建國的國家，百年前經濟曾名列世界第五，與美國並列世界兩大糧倉，1913年即開通第一條地鐵，布宜諾斯艾利斯被譽為美洲的巴黎，人均汽車擁有率和電話擁有率都超過法國。

　
　　然而，兩次世界大戰造成貿易中斷，令阿根廷經濟停滯，貧富懸殊，社會動盪；軍方奪取政權後，政府管制混亂，民心思變。高舉民粹大旗的爭議人物貝隆當選總統後，大力推進國有化，沒收外企財產，限制進口、扶持本國企業。但是國家保護主義並沒有帶來本國產業的崛起，反而在腐敗和無能中一蹶不振。　


巨額財赤 通脹高企 貧富懸殊

　
　　貝隆去世後，他的夫人貝隆夫人繼續貝隆主義政策，令外資止步，本國投資消失，財政赤字急劇上升。之後幾屆阿根廷政府都靠大量印錢來維持巨額的財政赤字，通脹一發不可收拾，貧富懸殊愈演愈烈。由於阿根廷借的多是外債，每次危機都導致本幣披索暴跌。

　
　　陶博慨嘆，希望阿根廷可以在世界盃奪冠後，振作精神，改弦易轍，將經濟發展推回到可持續的道路。

 

 

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.720

異動股

02313

申洲國際

88.600

異動股

01797

新東方在綫

52.650

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.720
  • 02313 申洲國際
  • 88.600
  • 01797 新東方在綫
  • 52.650
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 37.750
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.750
股份推介
  • 01725 香港航天科技
  • 5.690
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.495
  • 目標︰$0.60
  • 02319 蒙牛乳業
  • 36.250
  • 目標︰$40.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.580
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 22.500
  • 目標︰$26.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 326.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.700
  • 02333 長城汽車
  • 10.040
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.220
  • 00388 香港交易所
  • 342.600
報章貼士
  • 01981 華夏視聽教育
  • 1.270
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 13.060
  • 目標︰$14.30
  • 00420 福田實業
  • 0.880
  • 目標︰$1.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/12/2022 16:13  防疫鬆綁，恒指高收305點報19898，信義光能收升逾8%

28/12/2022 16:28  《盤後部署》恒指2萬關成後市關鍵，內地電力股一枝獨秀料未升完

28/12/2022 15:35  【新冠感染】李家超:明起撤限聚令、疫苗通行證、入境核酸檢測等

28/12/2022 15:59  【新冠感染】盧寵茂:復必泰二價疫苗及兒童疫苗會優先予港人接種

28/12/2022 10:36  《本港樓市》差估署11月樓價指數按月跌3.3%，創近5年半低

28/12/2022 18:01  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒５３億元，買騰訊沽中海油

28/12/2022 08:55  【大行炒Ｄ乜】瑞信升友邦目標至１０１，中信升蔚來目標至１３０

23/12/2022 16:43  《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想，股價料輕易上試２０銀

28/12/2022 16:40  《財資快訊》美電跌報７﹒７８７１，美元兌人幣軟報６﹒９７１９

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》防疫大降級國境將開　滬指升勢暫歇　外資開閘即湧入
人氣文章

新聞>財經熱話

【復常炒D乜】通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜政府宣布取消疫苗通行證、密切接觸者檢疫令、入境強制核酸檢測！社交距離措施有改動？繼續維持「口罩令」！今增19,689宗本地個案！ 10
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

告別2022！今年做過甚麼呢？為2023年好好生活吧！今期素食譜：黑豆肉桂麵包卷
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】重開蓄勢春江暖　大宗明年仍可期
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：英國著名Art Dealer賣了7件仿製品給卡塔爾皇室成員！不幸購藏到仿製品，可依甚麼理據向賣家追討？畫廊／拍賣行需要有哪些謹慎責任？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

日劇「silent」：浪漫的人在電影院內閉起雙眼，嘗試在漆黑中搜索一段不可見的時光
人氣文章

Art & Living

像她這樣一個女子：心裏住著小女孩的西西，軀殼下的精神，將以靈感般的方式存在
健康好人生 Health Channel
人氣文章
低碳酒精飲品=健康？酒精是「空熱量」，更阻礙脂肪燃燒！紅白酒、啤酒、烈酒、清酒每日上限飲幾多？
人氣文章
疫下學童晚睡晚起！專家：影響身心及增患心血管病風險！6至12歲每日最少睡多久？
人氣文章
浸大研發治骨質疏鬆新藥！不增加心血管病風險，預計2024年美國及內地臨床試驗！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2022 19:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/12/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪28/12/2022
【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
人氣文章中國故事28/12/2022
《神州經脈》防疫大降級國境將開　滬指升勢暫歇　外資開閘即湧入
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】抗疫貫穿全年 經濟消費受創 樓市待救
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】內地開關在即旅遊消費股落鑊　哪幾隻仍可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金