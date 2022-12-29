【懶人包】一文看最新解禁之疫情措施

行政長官李家超早前主持「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布由今日起將解禁大部分疫情措施，其中包括：



．取消密切接觸者的「檢疫令」及不再界定密切接觸者、取消疫苗通行證；



．取消由海外、內地、澳門及台灣入境的強制核酸檢測要求，改向入境人士發出進行快測到第五天的健康建議；



．同時取消包括限聚令、1.5米餐桌距離等所有社交距離措施，但仍維持「口罩令」。



李家超解釋放寬防疫措施時指，本港疫苗接種率高，亦已有250萬人確診過，本港已有防疫屏障，香港有足夠抗疫藥物，醫護人員已有經驗應對疫情；醫管局應對力已加強；市民對病毒更多認識，有更多自我防禦能力，聚焦防重症，防死亡等高風險群組。



李家超：盼1月15日前可落實通關，方案仍需中央審批



李家超表示，由政務司長陳國領導的「通關事務協調組」會與內地單位再商討重開口岸和人數等細節，當局會確保運力到位以及通關暢順，希望最遲在明年1月15日在中央批准後落實通關。



對日本限制港航班感失望，將協助受影響市民



被問及日本限制本港航班只經四個指定機場升降，行政長官李家超對此表示失望，認為香港航班不應只使用這四個機場，已接觸駐港日本領事館，表達對事件關注；在東京的經貿辦已提供協助予有需要港人，航空公司也有提供資料給旅客，例如如何搭交通工具到四個機場，經貿辦隨時準備提供協助，希望相關限制盡早取消。