【虛幣世界】比特幣跌至16500美元，分析指明年中觸底

加密貨幣市場普遍下挫，比特幣跌至16500美元水平，分析指由於市場擔心最新的宏觀經濟不確定性，以及美國央行近期加息計劃的可能性增加，比特幣自12月中旬以來一直保持在17000 美元附近上落。



跨 DeFi 中心Umee的創始人兼首席執行官Brent Xu表示，市場似乎注定會在2023年繼續目前的負面情緒，預計市場將在明年第二季度到第三季度左右觸底，不過目前將看到另外 6到12個月的負面情緒，可能是18個月。他補充說，從長遠來看，他預計會有「更好的發展」。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16584.22元(美元．下同)，升0.22%(24小時比較．下同)；以太幣現報1194.59元，升0.37%；艾達幣報0.2467元，跌0.64%；瑞波幣報0.3519元，跌1.12。



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