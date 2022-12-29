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林家亨：手遊股首選中手游　財務優勢勝騰訊

29/12/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　國家新聞出版署批出12月遊戲版號，全年合計批出逾400個版號，惟按年減少近40%，反映往後批發遊戲版號的速度及涵蓋廣度難及以往？ 對一眾手游股有何啟示？ 據報明年廣東電價增幅接近上限交易，電力股炒上，當中中國電力(02380)及華潤電力(00836)上日更錄得雙位幅升幅，是次炒作抑或僅因追落後？憧憬內地生產可逐步復常，加上電力成本下降，明年有望用電價量齊升？

 

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