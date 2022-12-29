《午市前瞻》恒指料19500徘徊，舜宇黃金時代已過不宜吼

恒生指數半日收報19675，跌223點或1.12%，主板成交512億元。恒生中國企業指數報6667，跌105點或1.56%。恒生科技指數報4103，跌108點或2.59%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報334元，升7.8元或2.39%，成交62.09億元；阿里巴巴-SW收報85.3元，跌2.4元或2.74%，成交19.51億元；美團收報182.6元，跌1.6元或0.87%，成交17.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。



藥明生物及翰森製藥逆市升



碧桂園服務(06098)現價跌5.41%，報18.18元，該股成交約2294萬股，涉資4.20億元，盤中高見18.96元，最低見17.94元；阿里健康(00241)跌5.38%，報6.68元；京東集團(09618)跌5.3%，報218.2元。

藥明生物(02269)現價升3.89%，報60.05元，該股成交約1811萬股，涉資10.71億元，盤中高見60.5元，最低見56.65元；翰森製藥(03692)升2.35%，報14.8元。

(資料圖片)

張智威：消費者換機速度大降



恒指昨日觸及20000點後隨即回吐，今日沽壓仍然較重。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指昨日借通關消息挾淡倉後，今日期結日來臨又轉跌，變相還原基本步，繼續維持現行水平橫行。他以22500至14500點黃金比率反彈幅度量度，0.618比例位置即為19500水平，他預計之後恒指亦傾向於此水平徘徊。

調查機構Trend Force指出，因應中國內地放寬防疫措施，以及農曆年等因素，人手不足問題將會惡化，該行將明年首季的iPhone出貨量預估降至4700萬部，按年減少22%，舜宇(02382)等設備股股價偏淡。

張智威指舜宇最黃金時代已過，以前iPhone流行多鏡頭，最多可以一機四鏡，但現時市場已不喜歡手機太多鏡頭。此外消費者換機速度亦大幅下降，以前平均1.5年換一次，現時平均3年，加上舜宇的毛利及派息比率都不吸引，故不建議投資者留意舜宇，以至整個手機設備板塊。

舜宇光學走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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