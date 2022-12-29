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【專訪】陶冬：共和黨新星崛起　特朗普影響力急跌（有片）

29/12/2022

　　美國第45任總統競逐第47任總統出師不利，皆因選民尤其是年輕選民已經厭惡了他，希望選出新一代的共和黨候選人。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時直指，不看好特朗普可以代表共和黨出戰2024年大選，不過其鬼才和鬥志或也有起死回生的機會。

 

　　他表示，特朗普近日有一個好消息、兩個壞消息。好消息是，發行了1.5萬枚個人虛擬肖像（NFT），每款99美元，不到24小時就售罄；二手市場價格更較原價翻了一倍有餘。

 

　　壞消息是，眾議院兩黨共同組成的委員會提交正式報告，對其在2020年1月6日國會上暴亂中的言行，建議進行訴訟；眾議院一個委員會則投票決定，公開他過去6年的稅務記錄。

 

若遭起訴隨時輸掉個人政治生涯

 

　　陶博認為，1.5萬枚虛擬肖像所賺到的錢，對於特朗普根本不算甚麼。一旦被起訴，特朗普輸掉的就不光光是錢，很可能是的他個人政治生涯。更令他煩惱的是，起訴決定還沒作出，共和黨所有大佬和多數議員已經盡量避之則吉。新一代共和黨領袖中脫穎而出的，是佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），原本支持特朗普的傳媒大亨默多克控制的《紐約郵報》，更把德桑蒂斯稱為Ron the Future，代表未來的德桑蒂斯。

 

　　他續指，現在距離2024年夏季的共和黨初選還有很長的時間，這段時間裏任何事情都可能發生，所以德桑蒂斯未必是最終的真命天子；但是民意支持度不高對於特朗普卻是致命的，因為共和黨金主的捐款就不會大量流向特朗普。美國總統選舉是一場燒錢的遊戲，但這次已宣布參選的特朗普的籌款金額，很可能不如上一次大選，金主的錢估計會流向政治新星。

 

 

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