【FOCUS】電動車「信者得救」？ 賽道擁擠漫長超預期

「信者得救」，是祝福還是詛咒？對木頭姐(Cathie Wood)來說，即使旗艦基金ARKK及愛股特斯拉，價格年初至今雙雙暴瀉近七成，仍擋不住她周二(27日)繼續增持；而去年6月持有近110萬股特斯拉看跌期權的「大空頭」Michael Burry，卻因過早平倉錯過該股自9月起史詩級跌勢的獲利機會。



而對將電動車奉若神明的狂熱技術擁躉來說，2022年創下歷史新高的銷量，遮掩不住市場競爭白熱化下的四面楚歌。





特斯拉兩年低，木頭姐續增持





加密貨幣「金童」Sam Bankman Fried從天堂跌落凡間，下一個會否是有「鋼鐵俠」之稱的馬斯克(Elon Musk)？



看看7個交易日累挫三成的股價，從1.2萬億美元峰值急劇縮水跌穿3600億美元的市值，較7月高位回吐17%(5.58萬美元 VS 6.73萬美元)的二手價－－如同他曾經吹捧的狗狗幣(Dogecoin)，神話碎了一地。



不過，敢於在特斯拉股價觸及兩年新低之際接飛刀的，是ARKK揸弗人木頭姐，其最新斥約270萬美元增持逾2.5萬股。盡管這隻旗艦基金較去年2月的歷史高位跌去八成，但絲毫未動搖她對「顛覆性創新公司將續爆發式增長」的押注。



此份信念或許令Michael Burry自嘆不如，這位早在去年2月就預言特斯拉或下跌90%的基金經理，一度持有逾7.3億美元的該股空頭頭寸，但最終難敵升勢如虹，在去年第三季全部平倉。





競爭趨白熱化，電池掣肘待解





信或不信，that is a question。面對中國首11月新能源乘用車市場銷量按年翻倍至503萬輛，美國第三季電動車銷售佔比突破6%(5%被視作市場臨界點)，電動時代來臨，但何解年初至今，特斯拉、蔚來、小鵬、理想分別暴瀉68%、51%、80%、39%，就連比亞迪亦跌去28%？



一言以蔽之，競爭白熱化。以特斯拉為例，其第三季於全美新車註冊所佔份額已跌至65%，低於去年的71%和前年的79%。在中國市場，11月交付量10萬輛出頭，遠低於比亞迪的近23萬輛；而當月蔚來、理想的交付量雙雙創歷史新高。此外，初創車企Lucid Motors正在中國啟動招聘，老牌車企豐田則計劃明年2月公布電動車戰略更新。



當新玩家愈來愈多，任何昔日明星都恐隨時光環盡失，維持高利潤率更非易事；汽車交易平台COX就預期，特斯拉在美市佔率2025年或僅20%。



值得一提的是，近期席捲美國、日本的罕見暴風雪，再次將電動車的電池掣肘暴露無遺，續航里程不足或充電時間延長加劇交通堵塞。豐田汽車CEO豐田章男直言不諱，純電動車成為主流，所需時間將超預期。