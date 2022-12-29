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【港元定存】大新一年定存息減至2.9厘　南商減至最高5.2厘

29/12/2022

　　美國明年加息步伐料放緩，近期部分銀行下調港元定存息率，當中大新銀行全面減息，3個月及4個月港元定存息分別由3.5厘及3.9厘，大幅減至2.4厘，而6個月、9個月及12個月定存利率由4.2厘減至2.9厘，起存額為20萬元。

 


　　南洋商業銀行亦將高息優惠全面下調，以起存額為50萬元，3個月、6個月及12個月定存息由4.9厘，減至4.6厘。另外，特選客戶定存息降至最高5.2厘，以起存額100萬元計算，3個月、6個月及12個月定存息分別減至4.8厘、5厘及5.2厘，適用於「南商73周年定期存款」；南商理財客戶／客戶香港身份證號碼含有「7」或「3」，透過分行以新資金辦理。


　　另外，建行亞洲近期多次減存息，先是撤走12個月5.1厘的優惠，而現有客戶的最高年利率亦減至5厘以下，最新12個月年利率為4.7厘，6個月減至4.6厘，3個月最高為4.4厘。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php


撰文：經濟通採訪組

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

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