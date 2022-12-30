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【回望2022】動盪之年．相生相剋

30/12/2022

　　2022年國際政治經濟七國咁亂，很多問題相生相剋，仍有待來年明朗：俄烏交戰10個月不知如何收科，歐美面臨經濟衰退央行加息進退維谷，中國極限反轉重開之路顛簸難行……
　
俄烏交戰10個月　歐盟制裁無效反自傷

　　2022年最矚目、影響最深遠的國際頭條非俄烏戰爭莫屬。俄羅斯總統普京今年2月24日携「特別軍事行動」之名出兵烏東，烏克蘭則在西方國家支持下展開反擊，雙方已持續交戰10個月。


　　除戰場上士兵傷亡慘重外，俄羅斯與西方亦陷入經濟戰。G7、歐盟等組織在戰爭初期便對俄羅斯採取經濟制裁，試圖透過金融戰引發俄國內亂，推翻普京政權，其中把俄羅斯逐出SWIFT系統及凍結境外金融資產，曾導致盧布兌美元暴跌，但俄方一方面實施資本管制，一方面大手加息至20%，更因進口需求消失令能源順差大增，有效穩定金融體系，而與G7和歐盟以外國家的貿易上升後，通脹壓力亦減緩。


　　相反，歐盟對俄推出9輪制裁非但沒有產生效果，反而重創自身經濟。由於歐盟改為依賴美國等國家用海運方式輸送油氣，導致能源價格飆升，刺激各國通脹升至40年來最高水平。


　　此外，因連接俄羅斯與歐洲的北溪1號和2號天然氣管道遭到不明力量爆破，俄烏即使在未來達成停火協議，亦難在短期內恢復俄氣輸送，天然氣供應短缺和原料價格上升推動電費上漲，將令各國經濟損失慘重。更甚者，美國天然氣供應商不僅抬高價格，拜登政府亦透過《削減通脹法》以補貼手法打壓歐洲綠色產業空間。展望明年，由於俄烏戰爭仍未見到在短期結束的曙光，歐洲經濟和產業技術恐會持續受傷，歐盟內部分裂亦會加劇。

 

俄烏戰爭持續10個月仍未見結束跡象，歐洲經濟堪憂。(Shutterstock)


加息縮表夾擊　明年全球衰退恐難避免

　　2020年新冠疫情令大流行席捲全球，商品生產鏈、供應鏈因閉關鎖國霎時中斷，迫使全球主要央行大開印鈔機為企業、民生紓困。到2021年隨著封鎖管制解除，全球經濟快速增長，加上俄羅斯入侵烏克蘭，西方聯合制裁，導致燃料價格進一步上漲，推升通脹，全球央行被迫轉向加息。


　　其中，央行老大美國聯儲局3月起啟動加息，7次累加425基點，除中國、日本外，幾乎全球主要央行紛紛跟隨，但抑制通脹效果並不明顯，英歐通脹率仍逾10%，美國服務業通脹亦高企，勞動力市場更隨時現薪資的死亡螺旋。


　　為此，美聯儲9月起將每月縮表規模增至950億美元，英國央行11月起同開始主動賣出公債，歐洲央行則宣布2023年3月起縮減資產購買計劃規模。兩大緊縮措施夾擊，不單推升資金成本，更加劇流動性風險，難怪華爾街傳奇人物、橡樹資本創始人Howard Marks警告第三次歷史「巨變(sea change)」來襲，過去40年令人難以置信的「利率下降順風」不再，明年全球衰退恐難避免。

 

 

英歐央行隨美聯儲加息縮表，明年全球恐陷經濟衰退。(iStock)


清零成本高難為繼　A股挫15%人仔失七算

　　對於全球大部分地區而言，2022年代表新冠疫情下的生活全面復常。Omicron變種病毒於2021年底出現，因具有高度傳染性，病例創下歷史新高。然而接下來幾個月，疫情並未大幅波動，於是強制口罩令取消，學校復課，假期出遊，大型慶典復辦。


　　惟在中國內地，以大規模隔離封鎖為主要手段的「動態清零」政策，雖將死亡人數降至最低，甚至不惜封鎖經濟重鎮上海，「動態清零」更寫入二十大報告。不過，此亦令大眾愈來愈無法忍受，地方政府財政更難以為繼，最終當局在12月初以「新十條」放寬管制，極限轉彎令各地感染病例急升，醫療保健系統不堪重負，如何在控制疫情和安撫民心間取得平衡仍將帶來挑戰。


　　嚴格動態清零之下，內地第二季GDP增長僅0.4%，是2020年初疫情以來最慢增長，3月被封城的上海市GDP更萎縮13.7%。雖然第三季GDP回升至3.9%，但出口轉負、消費連續兩月負增長，反映內外需持續減弱。為此，一年一度中央經濟工作會議定調，明年經濟工作的突破口為「改善社會心理預期、提振發展信心」，從五大重點工作看，直指消費信心、樓市信心。


　　A股和人民幣匯率今年亦跌勢兇猛，A股從年初3600點一路向下，全年累挫15%；人民幣多次失守7算，即期匯率創下2007年底以來近15年低，第四季表現回勇，中間價全年仍累跌8.5%。

 

內地「動態清零」政策重創經濟，放寬管制卻令病例急增。(Shutterstock)


FTX破產墮入凡間　命硬比特幣一沉百踩

　　聯儲局於今年開展加息周期，而且來得急且快，美股迎來熊市，而一向依靠借貸融資炒作的加密貨幣首當其衝，另全球第二大加密貨幣平台FTX申請破產保護，所有用戶無法提款，全球不同公司都有在FTX存入加密貨幣，部分公司流動性隨即出問題，繼而連番宣布破產。及後FTX被發現帳目混亂，創辦人Sam Bankman-Fried從巴哈馬引渡至美國受審，金童淪為階下囚。


　　屢跌屢彈的比特幣，則由高位約50000美元傾瀉至17000美元水平，重貶超過六成，連帶以太幣亦按年跌逾五成。


　　非同質化代幣(NFT)狂熱亦在今年正式爆破，不過，同時亦有很多新技術推出，其中「GameFi」(遊戲金融)涉及「元宇宙」概念帶起一波新炒作，不過泡沫隨之出現，先有「The Sandbox」遊戲人數長期低迷，SAND加密貨幣由高位7美元跌至只有0.5美元，後有BNB HERO(幣安英雄)區塊鏈受黑客攻擊，5.66億美元的BNB獎金池被盜取，連帶其加密貨幣BNBH幾乎「直接歸零」，此後GameFi概念跌落神壇。今年另一焦點是以太坊由POW轉成POS，以太幣轉換工作證明，令燃料費下降，加快去中心化交投，有指其有機會超越比特幣。


　　展望來年，FTX破產造成的混亂並未因此結束，投資者信心跌至谷底，何時修復不得而知，《彭博Intelligence》預計，比特幣價格可能會來到10000到12000美元支持位，整個加密貨幣市場可能正面臨歷史上最嚴重縮水。而監管機構和美國政要頻頻發聲，加密貨幣全球化監管的趨勢愈來愈明顯，但預計2023年聯儲局會考慮政策轉向，有利加密貨幣表現。

 

FTX申請破產，創辦人Sam Bankman-Fried被捕，加密貨幣市場受重擊。(AP)


撰文：經濟通國金組、市場組、中國組　整理：俞瑾、李崇偉

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 17:59
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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2022 16:41
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