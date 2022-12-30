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溫鋼城料下月初港股偏弱　廿天線為好淡分水嶺

30/12/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　來到2022年最後一個交易日，Harris帶你捕捉2023年投資先機！港股仍欠甚麼催化劑才有望回升至前中期跌浪起點22000點附近？隔晚美國納斯達克綜合指數及中國金龍指數雙雙升逾2%，有望帶動本港科技股反彈？憧憬美國債息回落，明年科技股該如何部署？內地疫情未見緩和，加上內地宣布明年初對部分抗新冠病毒藥原料實行零關稅，面對抗病毒藥物需求增加及原材料成本下降，抗疫相關股能否延續升勢？

 

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