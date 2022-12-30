《午市前瞻》專家指今收高19800成關鍵 中生製藥仍可入手？

恒生指數半日收報19903，升161點或0.82%，主板成交462.06億元。恒生中國企業指數報6749，升54點或0.81%。恒生科技指數報4159，升51點或1.26%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報335元，跌0.2元或0.06%，成交50.75億元;美團收報177.9元，跌5.9元或3.21%，成交28.41億元;阿里巴巴-SW收報86.7元，升1.15元或1.34%，成交15.58億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(中生製藥網頁截圖)

聶振邦：假日氣氛令成交疲弱



恒指今日高開289點，報20030，早段升幅曾收窄至不足100點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，作為恒指重磅股的美團，曾下跌逾3%，或反映市場對內地疫情反覆的憂慮。他又指，港股臨近假日氣氛濃厚，導致成交額偏弱，難以推升恒指。



走勢上，他認為恒指今日若能在19800以上收市，估計下周初能企穩在20000之上。



中生製藥宜候4.3元以下吸納



最近醫藥股升勢顯著，內地近日又宣布為減輕患者經濟負擔，對部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅。



聶振邦表示，因應內地民眾對新冠病毒藥需求上升，醫藥股借勢炒上，但近期醞釀搶藥潮，藥企的供應量未必能保持穩定，市場未來相信會較關注這些藥企能否開發新技術，成為新的盈利引擎。他認為，針對新冠病毒的藥物需求增加，對藥企來年第一季業績刺激作用有限，而醫藥股的炒作已有一段時間，今早康希諾(06185)、復星醫藥(02196)等均有回調，相信有不少獲利盤，現時不宜積極入市。



中生製藥(01177)公布，附屬公司正大天晴藥業集團與平安鹽野義簽訂獨家市場推廣協議。正大天晴獲授予新型冠狀病毒感染治療藥物Ensitrelvir在內地的獨家市場推廣權，初步為期5年。聶振邦表示，早前康希諾的新冠口服藥已搶了「頭淡湯」，獲不少醫院採用，今次消息對中生製藥的提振作用有限。他又指，中生製藥目前市盈率偏低，但股價近期在5元附近阻力較大，建議投資者候至4.3元以下吸納。

中生製藥今早高見4.93元的逾5個月高位後回調。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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