  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】西方制裁未傷筋骨　俄經濟爆大冷門

30/12/2022

　　中俄領袖周五(30日)進行視像會談前夕，莫斯科周四(29日)向烏克蘭全境發射至少69枚導彈，加上無人機攻擊，被基輔稱為「自全面入侵以來最大規模之一」。此是冬季全新攻勢的序曲，還是以摧毀基礎設施發泄無力感？2022年即將完結之際，西方對俄羅斯的車輪式密集制裁效果乏善足陳，如同「至今未消失」的烏克蘭，勢是今年最大意外之一。



GDP勝預期，外貿順差創紀錄



　　金融、貿易、能源、富人、政要……自強人普京2月24日以「特別軍事行動」點燃戰火，美歐等西方國家對俄制裁可謂應出盡出。坊間數據估算，僅俄羅斯富人今年就損失逾900億美元。

 


　　不過，白宮年初預計的俄羅斯全年GDP急劇縮水15%並未發生，與之相反，據俄羅斯官方統計，首三季GDP分別為3.5%、-4.1%、-3.7%，首11月按年僅降2%；11月失業率錄3.7%的歷史低點；3月經歷雪崩的盧布，一度較美元倒升值逾三成，最新仍高出入侵前水平7%；該國海關總署今日最新稱，儘管12月能源出口困難重重，但全年外貿順差料刷新歷史紀錄。

 

 

 


　　令人跌眼鏡的原因主要有三：一是西方投鼠忌器，未啟動全面金融制裁，相當於為俄羅斯這個經常賬戶盈餘國(今年逾2200億美元)，留下左右騰挪空間；二是太遲祭出俄油上限及海運俄油禁令，加上早前價格飛升，令俄羅斯能源出口收入不降反升；三是俄羅斯將貿易夥伴轉向中國、印度、土耳其等國，首11月計，中俄貿易額即達創記錄的1724億美元。



中俄抱團取暖，抵抗美元體系



　　鑒於中俄已設定2000億美元的貿易目標，以及經貿、基建、軍事等合作深化，不難理解最新視像會談將主要聚焦「雙邊關係」，其後才是「區域問題」。俄羅斯駐華大使Igor Morgulov甚至預計，習近平明年兩會後或到訪莫斯科。

 


　　何解中俄抱團取暖？除了所謂「共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，更迫切的是對美元體系的「制裁抵抗」。繼普京9月宣布俄氣（Gazprom）與中國合作夥伴以50:50比例，用盧布與人民幣結算天然氣費用後，最新消息指，中國私營煉油商本月以高折扣價格購買俄羅斯石油，全部是通過中國本土銀行體系以人民幣支付。

 

 

 

 


　　同樣的劇本還出現在航運業，由於歐洲主導的船舶海運貨物保險拒為超出價格上限的油輪提供服務，一隻由上百艘油輪組成的「影子艦隊」，正通過由俄羅斯或亞洲個別保險商承保，將俄油運往潛在買家。

 


　　如同法國前總統密特朗直指，「法國並不知道，歐洲正在與美國交戰。一場永久的戰爭，一場經濟戰爭，一場顯然沒有死亡的戰爭」，對於大爆冷門的俄羅斯經濟韌性，類似的比喻或是，中國將其視作對抗美國的實用夥伴或工具。

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.390

異動股

02313

申洲國際

88.050

異動股

01797

新東方在綫

52.350

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.390
  • 02313 申洲國際
  • 88.100
  • 01797 新東方在綫
  • 52.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.650
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.540
股份推介
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.730
  • 目標︰$2.85
  • 00302 中手游
  • 1.770
  • 目標︰$1.67
  • 00700 騰訊控股
  • 334.800
  • 目標︰$386.00
  • 01725 香港航天科技
  • 6.120
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.470
  • 目標︰$0.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 334.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.700
  • 01769 思考樂教育
  • 1.580
  • 00388 香港交易所
  • 338.400
  • 00001 長和
  • 46.950
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 57.350
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 51.700
  • 目標︰$58.70
  • 01888 建滔積層板
  • 8.600
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/12/2022 12:07  港股高開低走，恒指半日高收161點報19903，網易收升4%

30/12/2022 11:00  【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升，快手冀變回紅底股

30/12/2022 12:09  【賣地計劃】發展局下午4時30分公布明年首季賣地計劃

30/12/2022 09:39  【通關在望】港鐵:已為通關作準備，復運3日前開售高鐵車票

30/12/2022 12:01  【新冠感染】李家超:已指示團隊與日本當局聯繫，支援受影響港人

30/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒０１億元，買騰訊沽中移動

30/12/2022 08:14  【大行炒Ｄ乜】中金升騰訊至４０６元，交銀國際升合景泰富至買入

23/12/2022 16:43  《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想，股價料輕易上試２０銀

30/12/2022 12:01  《財資快訊》美電升報７﹒７９７８，美元兌人幣軟報６﹒９５７６

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【2023年展望】進取要揀科技股？防守首選電訊股？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】西方制裁未傷筋骨　俄經濟爆大冷門
人氣文章

新聞>財經熱話

進口遊戲再獲批版號大行唱好　騰訊回至咩位可再吼？
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

日本限飛 | 日本最新入境安排！直飛福岡/札幌/沖繩機場需符合一個條件！國泰12.30起停飛名古屋、福岡；香港快運赴日航班1.13前正常運作
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

話說中國來年大勢
人氣文章

玩樂 What’s On

百大型男排行榜2022出爐！5位香港人成功上榜，其中4位是MIRROR成員！邊個為香港刷新紀錄躋身頭5位？哪些韓國男神有份？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

論西西晚期風格：經歲月提煉出來的創作圓融力，為心靈帶來一種和諧和寧靜
人氣文章

Beauty

熬夜後的急救護膚好物！超濕潤眼膜、舒緩泛紅和敏感肌膚、改善毛孔粗大的面膜之選！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

跑馬地絕密出色中菜！16位經驗中西廚班底製作傳統+新派手工菜！必食香噴噴煙燻豉油雞、精緻到極花雕蒸蛋白、拆肉鵝掌釀雞翼
健康好人生 Health Channel
人氣文章
澳洲最新研究！核桃或有助減低考試壓力！與腸道菌群有關？每日食幾多粒先有幫助？
人氣文章
聖誕節令一腳踏兩船的人相當頭痛？時間管理大師也敵不過風水輪流轉？
人氣文章
疫下學童晚睡晚起！專家：影響身心及增患心血管病風險！6至12歲每日最少睡多久？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 15:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 15:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 15:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2022 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/12/2022
【2023年展望】進取要揀科技股？防守首選電訊股？
人氣文章FOCUS30/12/2022
【FOCUS】西方制裁未傷筋骨　俄經濟爆大冷門
人氣文章財經熱話30/12/2022
進口遊戲再獲批版號大行唱好　騰訊回至咩位可再吼？
人氣文章財經熱話30/12/2022
《午市前瞻》專家指今收高19800成關鍵 中生製藥仍可入手？
人氣文章財經熱話30/12/2022
【科指反彈】網易曾升逾4%　短線炒波幅值博？
人氣文章財經熱話30/12/2022
【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升　快手冀變回紅底股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金