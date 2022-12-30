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【回顧展望－波瀾跌宕】內外夾擊難維穩　滬綜指年跌15%成交縮

30/12/2022

 

　　2022年3月16日，國務院金融穩定發展委員會罕有出手發放「維穩大禮包」，用800字對焦點經濟問題作出一次性表態，把滬綜指從接近3000點的心理關口撈了上來，不過和後來4月和10月的A股表現相比，3月時的滬綜指只能算是低處未算低。數數今年，以維護資本市場穩定為目標的大大小小會議開了不少，不過當局提及的種種風險卻仍未順利化解。對A股而言，2022年是中國政府使出渾身解數防範風險爆破的一年。


　　2022年收官，滬綜指全年下跌了15.13%或550點，結束連續三年上升的趨勢，全年高低位差達到788.24點，振幅21.66%遠高於去年，而個股表現同樣慘淡，僅煤炭、旅遊及餐飲板塊今年顯著上升，逾4900隻股份中只有四分之一的股票從年初至今是賺錢的。


　　今年A股交投表現亦較去年為差，兩市全年日均成交9251億元（人民幣．下同），按年縮減12%。而外資今年透過陸股通累計淨買入900億元，為連續9年加倉A股。

 

A股表1


　　比起指數點位波動，更為兇險的是維穩破功場面不時發生，連資深投資者都損手爛腳。據私募排排網統計數據顯示，截至12月21日，有業績記錄的85家百億私募今年來整體收益為-5.86%，多家老牌百億私募的年內最大回撤超40%；有網紅投資大V於近日宣告清倉認輸，直言自己很多年都沒法翻身，未來要努力「搬磚」儲錢。


　　對於明年前景，專家對《經濟通通訊社》表示，中國能否在第一季讓疫情「快速過峰」、海外各國央行會否提前結束緊縮政策，以及市場投資者是否能拾回信心，都將是影響A股表現的重要因素。


美國高息時代吸資  跨境資金流出破紀錄


　　A股市場走勢當然離不開監管部門的關照，但隨著不少A股股票被納入國際指數基金，加上美國此前的直升機撒錢模式刺激外資流入中國，外資對A股亦形成了一股影響力，所以當全球央行轉向緊縮時，外資流出為A股帶來了強勁沽壓，構成風險。


　　今年以來美國加息幅度達到425個點子，美國聯邦基金利率已經去到4.5%，進入了2008年金融海嘯後所未見的高息時代，但這邊廂中國不但沒有加息的條件，還在今年兩度降準及兩度調降MLF利率，中美兩地貨幣政策相悖而馳，中國和美國10年期國債利差罕見倒掛，人民幣計價資產吸引力減弱，美國對中國市場形成了巨大的資金虹吸效應。


　　如何判斷外資正在流出中國證券市場，可以從國家外匯局發布的銀行代客涉外收付款數據來調查。數據顯示，由今年初截至今年11月，銀行代客跨境證券投資項目下淨流出資金已經高達13571億元，和過去幾年的持續流入情況呈180度大轉彎。

 

A股表2


　　儘管銀行代客涉外收付款和A股表現的正相關性並不大，但在個別月份卻有著一致性。美國通過《外國公司問責法案》之後，中概股退市風險在今年3月迎來一波爆發，加上有華爾街大行分析師再度呼籲中國股票「不可投資」，引發A股暴跌，在整個3月滬綜指累計跌幅超過6%，而同月的銀行代客涉外-證券投資項目的淨流出量高達2625億元，比2020年3月疫情初期時的流出量還要多，創下有記錄以來的最高流出額。


從嚴苛封控到全面放寬  A股兩頭吃虧


　　經濟增長是資本市場的基本面，中國經濟表現不佳最終仍然會影響到A股的繁榮。大多數中國人今年的生活都被疫情左右，從綠碼出行到核酸檢測常態化，再到足不出戶最後到集體搶藥，國家的防疫政策對經濟活動的影響不可估量，亦會部分反映在股市上。


　　今年3月28日，作為全國金融及物流中心的上海一改此前精準防疫政策，以黃浦江為界分區分批實施全民核酸篩查，全市人民足不出戶超過一個月，就連買餸都要依靠團購，各金融機構都需要派駐員工到辦公室長期作戰，供應鏈嚴重受阻，商業活動顯著收縮，牛津大學研究顯示，中國於4月中下旬直至6月的疫情控管指數高達79.17，而在整個4月期間滬綜指跌幅高達6.3%，4月27日當日更錄得2863.65點的全年最低位，也是2020年5月以來的新低。

 

上海封城

（shutterstock圖片）


　　在全球各國都進入後疫情時代，中國何時放寬疫情防控成為今年股市最大的不穩定因素，外資大行分析師紛紛化身國情專家，預測中國改變防疫政策的窗口。外界普遍認為，第一個窗口是上海3月疫情爆發，但隨著當地精準防疫政策流產，這個窗口自然而然便錯過了；接下來備受期待的窗口是「二十大」結束，但是《人民日報》在大會召開前連日刊登文章，為動態清零政策護航，直言「躺平」抗疫沒有出路，放開預期成空，在10月期間滬綜指跌幅超過4.3%。


　　到了11月，防疫形勢愈見嚴峻，多地長期封控也無法阻止疫情蔓延，民間控訴嚴格封控、核酸公司造假等不滿的聲音漸大，再加上地方財政難以負擔昂貴的隔離和檢測費用，中國終於放寬防疫措施，衛健委先在11月公布封控措施放寬的「二十條」，再到12月7日公布「新十條」，在此期間滬綜指連續三個星期上漲，累計漲幅達到3.5%，中斷至7月以來的下跌趨勢。


　　不過當局「全面放開」的速度遠超外界想像，11月還在強調疫情動態清零不動搖，來到12月衛健委就將新冠病毒降級到乙類傳染病，取消入境限制，更宣布在明年1月8日起恢復中國公民出境旅遊。中國當局希望這一波疫情能快速過峰，在春節後全面恢復經濟生產，不過內地感染變種病毒的個案正在劇增，多地勞工集中染疫停工，讓11月的經濟頹勢直接延續到本月，就在12月19日至23日一周，滬綜指表現跌了3.85%。


政經大勢變動  引發短線劇震


　　經濟景氣度下行，疫情防控從緊到鬆，都是大致上能預料到的，不過政局變化則是難以預估的，因此對資本市場的衝擊也就更強。中共於今年10月召開「二十大」，會上公布新一屆中央政治局常委會名單，市場當日評估中共最高領導層變動所帶來的潛在影響，陸股通於10月24日淨流出179.12億元，創互聯互通機制開通以來新高，滬綜指當日下跌逾2%。


　　2022年中美兩國之間的競爭無減緩跡象，尤其是經濟領域的對抗更為激烈。今年5月美國連同亞洲多國建立「印太經濟框架」，旨在數字經濟、供應鏈、綠色能源等方面加強成員國之間的聯繫；美國兩院於7月通過晶片與科技法案，加強對高科技產業提供高額補貼，另一方面對中國半導體產業出台更廣泛的出口管制措施，例如在今年12月15日，美國商務部將多家晶片相關企業列入實體清單，隔日A股半導體板塊挫超過2.3%。


　　台海問題升級同樣影響到資本市場表現。美國眾議院議長佩洛西於8月2日晚上歷史性訪台，台海局勢來到逾25年來最緊張一刻，滬綜指在佩洛西抵台前夕一度下跌超過3%，不過裂口在隨後數日修復。


　　除了本國政事之外，周邊地區衝突亦牽動A股市場。在2月24日，俄羅斯對烏克蘭進行「特別軍事行動」，派兵進入烏東頓巴斯地區，地區性的政治危機升級成全面戰爭，在全球資本市場掀起浪湧，當日滬綜指一度暴跌超過2.5%。俄烏戰事並不如各界想像般發展，俄羅斯軍隊屢吃苦頭，官商民各界都受到了西方國家無區別金融制裁，不過中國始終未就事件明確表態，因此與西方關係變得更為疏離，加上戰事引發了全球供應鏈危機，促成A股在2月下旬至3月中旬的連續四周下跌。

 

A股表3

A股表4

A股表5


專家：明年A股走勢看五因素


　　展望明年走勢，申銀萬國證券研究所首席市場分析師桂浩明接受《經濟通通訊社》訪問時指，他預測明年的股市震盪幅度會比今年小，亦不會像今年這樣錄得較大跌幅，不過投資者仍然要保持謹慎，因為疫情影響不可能到了明年就馬上消失，經濟狀況亦受制於內外各種環境因素，可能還是處於一個艱難的復甦狀態，「實體經濟不可能做得太強」，認為明年不具備出現較大幅度反彈的條件。


　　桂浩明就明年A股走勢提出三大影響要素。一是看中國政府對於穩經濟各方面政策的出台，以及相關具體措施的落實，二是看疫情是不是能夠得到有效的控制，三是看海外是否出現顯著的經濟不景氣狀況，以至於影響中國外貿情況，四則是看整個市場投資者的信心，民眾是否會傾向選擇儲蓄，五則是看中國當局會否出台更多措施，尤其是改革，來穩定股市以及推動市場積極性。

 

撰文：經濟通記者楊英傑

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