《神州經脈》滬指年挫15%四年最差 人幣跌幅匯率併軌以來最大

2022年最後一個交易日，滬綜指周五（30日）收報3089.26點，跌0.51%，總結全年下跌了15.13%或550點，結束連續三年上升的趨勢，為2018年以來最差年度表現，全年高低位差達到788.24點，振幅21.66%遠高於去年，而個股表現同樣慘淡，僅煤炭、旅遊及餐飲板塊今年顯著上升，逾4900隻股份中只有四分之一的股票從年初至今是賺錢的。

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深成指全日升0.18%，創業板指跌0.11%。以全年來計，深成指年跌幅達到25.86%，創業板指更跌29.37%，至於科創50指數更跑輸其他主要指數，年跌幅達到31.35%。



元旦假期將至，兩市全日成交6041億元（人民幣．下同），按日減少1.7%。2022年外資流入速度銳減，全年累計淨買入900億元，是自陸股通開通以來連續九年加倉A股。為維護年末流動性平穩，人民銀行公開市場本周實現淨投放9750億元，外媒測算該放水量創近三年單周新高。不過，年關將近，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜仍急升151基點。



國家統計局將於周六（31日）公布12月官方製造業PMI，財新製造業PMI定於下周二（2023年1月3日）發布。快速開放之後新冠感染者數量激增，恐拖累12月經濟活動。據《路透》綜合14家分析機構的預估中值顯示，12月官方製造業PMI料仍在萎縮區域，持平上月觸及的七個月低點48%；另據10家機構預估中值顯示，財新12月中國製造業PMI預計降至48.8（11月財新製造業PMI為49.4）。



今日新聞精選



1. 全國財政工作視頻會議在北京召開。財政部部長劉昆作工作報告。會議強調，2023年積極的財政政策要加力提效，更直接更有效發揮積極財政政策作用。會議提出，要完善稅費支持政策，根據實際情況，該延續的延續，該優化的優化，著力紓解企業困難；加強財政資源統籌，優化組合財政赤字、專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提供財力保障；大力優化支出結構，堅持有保有壓，積極支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略、教育、基本民生、綠色發展等重點領域，從嚴控制一般性支出，不斷提高支出效率；均衡區域間財力水平，持續增加中央對地方轉移支付，健全縣級財力長效保障機制，促進基本公共服務均等化。會議要求，2023年，要加大財政宏觀調控力度，發揮財政穩投資促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大消費，加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求。此外，積極穩妥防範化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，加強地方政府融資平台公司治理，積極配合防範化解重要領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。



2. 憑藉聯儲局今年以來連番大幅加息，美元成為主要貨幣的大贏家，截至12月29日止，今年以來美匯指數升值8.69%。周五是2022年最後一個交易日，人民幣中間價上調147點，止步兩連貶，全年貶值9.2%，年內最大跌幅近14%，為1994年匯率併軌以來最大年度調整。即期匯率（CNY）周五早上跟隨高開154點子，報6.9555，全日漲195點，收報6.9514，收盤價創12月14日以來半個月新高。以全年計，即期累跌8.3%同創匯率併軌以來最大年度跌幅。交易員稱，年末市場倉位調整主導隔夜市場走勢，美債收益率回落後美元指數在104關口下方整理，人民幣有所反彈。他們並指出，跨年後市場繼續關注美聯儲加息前景和國內疫情發展，明年中國經濟政策方向已定，後續具體落實備受關注。此外，俄羅斯財政部周五表示，俄羅斯正在重組其財富基金，以減少對所謂「不友好」國家貨幣的依賴。人民幣在其國家財富基金（NWF）中的最大可能份額已經翻倍至60%。



3. 美軍印太司令部稱，美軍一架RC-135偵察機於12月21日在南海執行日常任務時，遭一架中國戰鬥機以「不安全的操作」攔截，該戰機在美軍偵察機20英尺距離內飛行，迫使其做出避讓動作以免撞機。美軍印太司令部同時發放了有關影片，顯示中方戰機為殲-11戰鬥機，至少掛載了四枚導彈。南海局勢緊張之際，中國公布菲律賓總統馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）將於1月3日至5日訪華。據外電引述菲律賓一位官員周四（29日）表示，菲律賓將在明年1月與中國正式建立直接溝通渠道，避免在有爭議的南中國海出現「誤判和溝通不暢」。菲律賓外交部助理部長Nathaniel Imperial稱，馬科斯將在訪問期間與中國簽署這項協議。Imperial表示，馬科斯將會見中國國家主席習近平並討論雙邊關係，包括南中國海問題。馬科斯在當選後他採取與的前任杜特爾特不同的態度，堅持認為他不會讓中國踐踏菲律賓的海洋權利。



4. 經過三年艱苦抗疫，中國終在2022年底從極嚴的防控政策中復常。官媒《證券時報》發表文章稱，2023年是全力拼經濟的關鍵期。房地產行業需從保交樓、穩銷售、穩信用和穩投資出發，只有譜好這四部曲，才能帶動產業鏈上下游企業經營回歸正軌。引導市場信心回暖目標之下，各地「因城施策」仍有優化空間，這不只是滿足居民合理住房需求，更是促進市場盡快回穩的重要工具。文章提到，2023年，一線城市及強二線城市調控政策不排除進一步放鬆的可能性，弱二線以及三、四線城市仍需適度激活居民購房需求，比如部分城市有望全面取消限購，或各地繼續創新政策工具，引導市場銷售回穩，並適度「保溫」。近期再有多個城市調整樓市措施，其中，廣東東莞市徹底取消住房限購；一線城市重慶則優化商業貸款住房套數認定，居民將存量住房盤活用作保障性租賃住房和長租房的，在滿足一定條件下可不納入家庭住房套數計算。



5. 多國相繼宣布檢測入境中國旅客，在實施強檢的意大利，暫時無發現新的變種病毒。意大利早前要求其他歐盟國家跟隨，對來自中國的旅客進行抗原檢測及病毒測序，不過歐盟成員國衛生官員開會後，未能就協調行動達成共識。世衛總幹事譚德塞在社交網站發文表示，在中國沒有提供全面疫情信息的情況下，部分國家對來自中國的旅客實施額外檢測要求是可以理解。對此，中國外交部回應稱，中方有關部門通過全球流感共享數據庫，分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據，並將繼續密切監測病毒變異情況。南韓周五加入限制大軍，表示將對來自中國的旅客實施強制性的新冠檢測。該國還將限制向中國公民發放短期簽證，直到下個月末，並暫時停止增加來自中國的航班，同時將仁川國際機場作為來自中國航班的唯一入境門戶。中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光在一個論壇上表示，今輪北京流行的是Omicron BF.7病毒株，傳播率高，加上正值冬季，可以推算北京感染人數超過80%，甚至更高。



6. 國家統計局公布，2022年1-11月，全國國有及國有控股企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅較1-10月有所擴大。期內，國有企業營業總收入730010.5億元，同比增長8.5%。1-11月，國有企業利潤總額38595.9億元，同比下降4.4%，降幅較1-10月繼續擴大1.1個百分點。期內，國有企業應交稅費53392.8億元，同比增長10%。截至11月末，國有企業資產負債率64.5%，上升0.1個百分點。此外，華為輪值董事長徐直軍在2023年新年致辭中透露，預計華為全年實現銷售收入6369億元人民幣，經營結果符合預期。其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。



7. 在今年的震盪市中，絕大多數海外巨頭旗下的中國股票基金有的「折戟」A股。整體來看，截至12月28日，2022年以來，前十大海外中國股票基金僅富達基金-中國焦點A股基金實現正收益，其餘九隻產品收益率均告負，多隻產品虧損逾20%，其中便包括目前規模最大的摩根基金-中國A股機遇A（累計）人民幣基金。惟據《中國證券報》引述外資人士表示，對中國經濟復甦持正面看法，目前流動性狀況和政策方向都有利於中國股市。截至11月底，摩根資管旗下的摩根基金-中國A股機遇A（累計）人民幣基金規模達54億美元，雖規模登頂，但業績表現不盡人意。晨星數據顯示，截至12月28日，摩根基金-中國A股機遇A（累計）人民幣2022年以來虧損20.31%。富達基金-中國焦點A股基金是唯一一隻在2022年實現正收益的基金，今年逆市取得8.32%的收益，收益率躍居同類基金首位。內媒梳理前十大持倉發現，貴州茅台、隆基綠能、中國平安、招商銀行、阿里巴巴、騰訊控股、美團等個股依然是海外中國股票基金的最愛，多隻基金重倉這些行業龍頭股。



8. 人民銀行研究局原局長謝平最新表示，數字人民幣僅僅作為現金替代、只用在消費領域這件事要改變，因為結果太不理想；他建議數字人民幣可擴大使用領域，例如個人購買金融產品。內媒《財新》引述他在周三（28日）召開的「數字金融前沿學術會議」上表示，數字人民幣試點兩年的累計金額僅1000億元，儘管作為試點不完全可比，但也說明交易使用很少，非常不活躍。謝平並指出，從商業銀行的角度看激勵也不足，因為數字人民幣對銀行的業務沒有協同效應、沒有商業利益，特別是每一個商家需要安裝終端，商業銀行也不是很願意投入進行推廣研發，因為缺乏規模經濟、沒有人用，流失了很多客戶。他建議，發展數字人民幣應認清狀況，與時俱進。首先，要改變數字人民幣僅僅是現金M0、用於消費支付的定位，可擴大使用領域，例如個人購買金融產品。其次，要加快硬件錢包的設計和推廣，進一步完善數字人民幣智能合約生態建設。

撰文：經濟通中國組