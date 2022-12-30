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《新股掛牌》5新股趕搭今年尾班車　特海國際首掛高收42%

30/12/2022

　　雖然富途控股(03588)臨時「變掛」，宣布推遲在港上市，但周五（30日）仍有5家公司趕於2022年最後一個交易日於主板掛牌上市。當中，表現最好的是特海國際(09658)，最高曾飆升逾八成至14.5元，收市報9.94元，收升42%；同樣以介紹方式、在港雙重上市的金山雲(03896)首掛高收6.06%，報2.1元。

 

金山雲董事長雷軍以預錄形式在上市儀式上致辭（Andrew攝）


　　此外，博安生物-B (06955)全日平收於19.8元；康灃生物-B (06922)收報17.66元，較招股價18.9元低6.56%；澳亞集團(02425)收報6.37元，稍較招股價低0.47%。


金山雲雷軍：相信雲服務在經濟中起重要作用


　　金山雲集團董事長雷軍周五上午以預錄形式在上市儀式上致辭，提到今年是金山雲成立10周年，公司始終相信雲服務會在國民經濟中起到非常重要的作用，公司將繼續秉承客戶第一、技術立業的價值觀，堅持高質量發展。


澳亞集團：與現代牧業暫無合作計劃 長期看好奶價

 

澳亞集團指在港上市能籌集更多資金助長遠發展（Andrew攝）


　　內地五大奶牛牧場運營商之一的澳亞集團獲現代牧業(01117)作為基石投資者之一。集團首席財務官陳遠在上市儀式後表示，現代牧業作為集團的同業，雙方關係密切，但是目前為止並沒有具體的業務合作計劃。他相信，集團未來與蒙牛(02319)、現代牧業一定會有很多的合作的機會，但具體的計劃目前來講仍在商討當中。


　　陳遠指出，這次上市集資所得主要是用於投資建設旗下的「醇源4號牧場」，該牧場計劃在明年下半年開始動工，料到2024年年底建成滿產。


　　被問到成本上升及奶價的前景，陳遠指出，高產高效是集團應對成本上升和價格下降最有效的方式，而這做法在過去十多年都一直非常成功；同時，集團長期看好奶價前景，預料飼料等相關成本會在明年下半年開始下行。


　　澳亞集團公開發售部分超額認購約1.08倍。執行董事兼行政總裁Edgar Dowse Collins指出，今年股市的確有所波動，但認為上市對公司未來發展和長期增長極為重要，因此對未來的港股市況並不擔心，強調集團會專注於業務營運以提升業務成本效益。


　　Edgar Dowse Collins又稱，香港作為連接中國和世界的橋樑，認為香港別具戰略地位，相信在港上市能籌集更多資金，並有助於公司長遠發展。


特海國際：上市後按需要考慮集資 明年將進軍菲律賓

 

周兆呈稱特海國際計劃進軍菲律賓市場（Andrew攝）


　　海底撈(06862)透過介紹上市方式分拆特海國際，海底撈股東每10股獲派1股。特海國際董事長周兆呈表示，集團上市後擁有獨立的融資平台和上市公司地位，公司未來會在有需要時，靈活根據業務擴張和發展需要，以考慮是否需要進行集資。他認為，公司今次以分拆介紹方式上市，可以為海底撈現有股東提供多一個投資平台，同時讓市場更深入了解集團在國際市場上的發展和具體業務情況。


　　周兆呈提到，特海國際目前是在11個國家開設了110家門店，於海外中餐市場中市佔率較高且分布較廣，未來集團會按照既定節奏來繼續拓展在海外的版圖和門店數量，會根據不同地方的消費者習慣和收入水平來制定擴張及經營策略。


　　他透露，公司未來會繼續在已開設門店的11個國家增加分店數量，明年更進入菲律賓市場，強調會按照穩健的方式來規劃發展步伐。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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