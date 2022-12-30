【賣地計劃】政府下季推荃灣住宅地涉490伙 總供應3120伙

政府公布下季（即2022／23年度第四季）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，下季招標出售荃灣住宅用地，提供490伙，連同私人發展及重建有8個項目完成補地價，提供2630伙，合計提供3120伙。

發展局局長甯漢豪



全年度供應1.6萬伙 較目標多25%



甯漢豪表示，連同首三季度供應，今個財政年度土地供應16070伙，較目標多25%，未完全反映毋須修訂地契的私人重建項目，會在財政年度結束前再作交代及總結。



下季推旺角洗衣街商業地



商業項目方面，她表示，下季將推出一幅位於旺角洗衣街及亞皆老街的商業地，將提供14.1萬平方米。該地皮屬近年罕有的九龍區大型商業用地，賣地條款要求發展商興建政府指定社會福利設施、社區會堂、公共交通交匯處、過境巴士車站，及公眾停車位。



被問及會否擔心推出大型商業用地反應未如理想，甯漢豪表示，推地視乎政策目標，相關地皮早於2019年已改劃完成，過去幾年已做道路刊憲，並改善行人系統，亦期望於該地興建社區設施，當準備好後，有責任盡快推出。

政府成功批地 代表價格合理地反映市價

近期批出的一幅啟德住宅地，成交價低過市場預期下限逾兩成，甯漢豪回應指，政府每推一幅地都有底價，底價是由地政總署的專業估價師，視乎當前經濟作出合理估算，既然政府成功批出，就代表價格合理地反映市價。



她又指，當經濟環境最好時，同一幅土地的地價收入會更高，如果只在經濟環境好時才推地，就不能達到政府持續穩定供地的政策目標。



甯漢豪表示，今次未有提及港鐵(00066)在東涌的發展項目，是因為相關項目是支援東涌線延線的鐵路物業發展，運輸及物流局正與港鐵商討走線，會待完成商討後再制訂相關的土地文書。





撰文：經濟通採訪組