  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指250天線為重要指標 專家講比亞迪部署策略

03/01/2023

　　恒生指數半日收報20040，升258點或1.31%，主板成交666.84億元。恒生中國企業指數報6788，升83點或1.25%。恒生科技指數報4190，升62點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報337.6元，升3.6元或1.08%，成交49.62億元；美團收報174.6元，跌0.1元或0.06%，成交42.75億元；阿里巴巴-SW收報88.05元，升1.8元或2.09%，成交15.98億元。中聯通(00762)升8.7%，收報5.25元，成交3.79億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

黃偉康：港股新年假後有力向上突破


　　2023年的首個交易日，恒指低開210點，報19570。早段汽車股、濠賭股及餐飲股回升，恒指一度由跌轉升，接近中午收市時更重上2萬點關口。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，內地及香港的確診人數反彈，加上兩個多星期後為農曆新年假期，或讓部分投資者不太積極參與，成交相信不會非常活躍。不過，他指出踏入新一年，基金都會重新部署投資組合，而隨住經濟活動逐步復常，預期今年有較明顯的增力，市場對港股憧憬較大，有望在新年假期後向上突破。


　　黃偉康估計，資金不斷在19000水平開始吸納，由11月開始每逢在20天線附近都有支持，相信今日能企穩在20天線上(目前為19400水平)。他又預期，250天線為短線重大指標，若內地有新的利好消息公布，恒指又能突破250天線，後市有望企穩20000以上，並挑戰21000水平。


比亞迪短線料區間上落


　　不少車企公布銷售數據，比亞迪(01211)公布，去年12月汽車銷量約23.52萬輛，按年增約1.37倍，而去年全年累計汽車銷量約186.85萬輛，按年增約1.52倍。去年12月汽車產量約23.52萬輛，按年增約1.42倍，而去年全年累計汽車產量約188.17萬輛，按年增約1.52倍。


　　比亞迪今日低開，初段曾跌超過3%，之後重拾升勢，曾倒升逾3%。黃偉康表示，比亞迪在電動車及電池組的銷售情況理想，若然有新的國策扶持，相信股價下跌空間不會太大。不過，他都提到，特斯拉(Tesla)股價大跌反映投資者對電動車市場的信心不高，未來亦要關注日益加劇的競爭力下，各間車企能否保持穩定的銷量。


　　黃偉康又指，電動車的投資氣氛未見改善，加上「股神」巴菲特持續減持比亞迪，他預期比亞迪短線會維持區間上落，建議於190元以下吸納，目標210元。

 

比亞迪今早低開後持續回升，技術上有望呈單日轉向。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

96.400

異動股

03690

美團－Ｗ

181.300

異動股

02269

藥明生物

66.200

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,236.26
    +99.89 (+0.301%)
  • 標準普爾500指數
    升 3,849.93
    +25.79 (+0.674%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 10,454.80
    +67.82 (+0.653%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升22.248
變動率︰+8.543%
較港股︰+0.22%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.378
變動率︰+7.546%
較港股︰+3.01%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升363.343
變動率︰+5.135%
較港股︰+2.64%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升93.494
變動率︰+4.454%
較港股︰+2.35%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.240
變動率︰+14.743%
JD 京東
按盤價(USD)︰升66.070
變動率︰+14.625%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升104.110
變動率︰+13.188%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升131.265
變動率︰+10.186%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升37.740
變動率︰+12.321%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升10.905
變動率︰+11.389%
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰升19.030
變動率︰+6.730%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升21.480
變動率︰+6.706%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/01/2023 15:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/01/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/01/2023 15:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 181.300
  • 02269 藥明生物
  • 66.200
  • 02007 碧桂園
  • 2.890
  • 00241 阿里健康
  • 7.400
股份推介
  • 00182 協合新能源
  • 0.720
  • 目標︰$0.80
  • 00390 中國中鐵
  • 4.280
  • 目標︰$4.63
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.690
  • 目標︰$6.00
  • 01204 博維智慧
  • 1.350
  • 目標︰--
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.400
  • 目標︰$4.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.400
  • 00700 騰訊控股
  • 361.000
  • 02333 長城汽車
  • 10.180
  • 00388 香港交易所
  • 354.000
  • 00001 長和
  • 47.950
報章貼士
  • 06078 海吉亞醫療
  • 56.200
  • 目標︰--
  • 00390 中國中鐵
  • 4.280
  • 目標︰$5.30
  • 00570 中國中藥
  • 3.730
  • 目標︰$4.70
熱炒概念股
即時重點新聞

04/01/2023 16:55  《盤後部署》恒指升破牛熊線有望挑戰兩萬一，阿里料受制105元

04/01/2023 17:14  【通關在望】港府適時公布通關方案，傳三口岸暫定每日共5萬配額

04/01/2023 16:30  【國際要聞】東京都擬向所有18歲或以下居民每月派5000日圓

04/01/2023 16:31  《本港經濟》11月零售銷貨值出乎意料下跌4.2%，遜市場預期

04/01/2023 12:34  【預算前瞻】羅兵咸倡下財年續派3000-5000元消費券

04/01/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒１億元，買中移動沽建行

04/01/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】瑞信調高濠賭股目標，升美高梅至跑贏大市評級

30/12/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利，股價爆升可期

04/01/2023 17:04  《財資快訊》美電升報７﹒８１８３，一個月拆息跌至３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章

新聞>財經熱話

【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章

新聞>財經熱話

【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

【著數速遞】入油優惠 | 1月份Esso、蜆殼、加德士5大油站最新信用卡＋油卡折扣！星期幾入油激減？邊張卡最抵？（不斷更新） 2
人氣文章

娛樂情報

MIRROR斥帶傷起舞 姜濤︰希望主診醫生睇唔到
人氣文章

小薯茶水間

2023請假攻略 | 自製長假去旅行！農曆新年Mark住邊兩日？復活節、聖誕節可自製10日長假！哪些日子可以請2放9？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：英國脫歐後，藝術市場走向如何？取消Artist's Resale Right可以抵消關稅政策帶來的成本增加嗎？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「斷捨離」何嘗不是另一種執念！專訪「JupYeah執嘢」創辦人，分享禁物慾良方
人氣文章

Art & Living

Netflix大熱劇《Wednesday》：Tim Burton執導愛登士家庭外傳，開展一場哥德式的視覺盛宴，延續怪誕式美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
跨代共融｜安老院舍與大學為鄰！長者、青年如何共創共樂？「跨代共融」將成未來最重要支援網絡？
人氣文章
拍拖要付服務費？原以為新一年可以得償所願告別單身，卻得償所願當了「PTBF」
人氣文章
「在一起竟比單身更不堪，還談甚麼戀愛？」毫無養份的愛情，你得到的只會是一場教訓
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/01/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/01/2023
《神州經脈》傳金穩委助房企脫困　澳煤恢復進口有望　滬指三連揚
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】銀行股邊隻好？首選中銀香港　
人氣文章財經熱話04/01/2023
【內房回暖】內房揀股攻略！配股地雷點避免？
人氣文章財經熱話04/01/2023
【復常炒D乜】通關在即憧憬樓市快見底　地產股獲大行唱好哪幾隻可吼？
人氣文章FOCUS04/01/2023
【FOCUS】議長大熱臨門倒灶　曝「出賣靈魂」需謹慎
人氣文章安永大灣區專輯04/01/2023
搭建人才橋樑 推動大灣區基建
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金