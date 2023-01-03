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溫傑料港股短期19200有支持　造車新勢力只宜短中線部署

03/01/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑 

 

　　今日（3日）為港股於2023年首個交易日，雖然假期間正負面消息俱在，惟觀乎隔晚歐洲股市復市表現理想，加上，美指期貨於亞洲早段亦曾上揚，港股能否迎來開門紅？美國國會通過修例，縮短未符合審計要求股份的除牌程序至兩年；中證監推進對富途、老虎證券非法跨境展業的整治工作；交通運輸部約談滴滴出行、美團打車等平台企業，中概股氣氛會否受影響？多間新能源車企齊公布上月及去年全年汽車交付量，比亞迪(01211)、理想(02015)、蔚來(09866)均創月度新高，反映消費者提早前於今年補貼取消前購車？今年初交付量按月倒退的機會有多大？

 

 

 

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