【FOCUS】中國啟「後疫情」元年 圖其至遠需大招



新年如期而至。重慶解放碑水泄不通的除夕倒數，上海閩行區人頭涌涌的Costco超市，三亞海棠灣一房難求的海景別墅，北京南鑼鼓巷日進萬金的冰糖葫蘆鋪子……無不指向，2023是中國的「後疫情時代(post-pandemic era)」元年。

但面對先行指標PMI連挫三月至大流行以來次低，僅及去年一半的元旦電影票房，IMF(國際貨幣基金組織)警告未來數月將相當「艱難」，中國經濟能否如最高領導人新年賀詞所言，犯其至難而圖其至遠？





疫情未達首峰，先行指標暗淡





疫情達峰=經濟見底？That is a question。剛過去的除夕，武漢、重慶、成都、南京等多個城市街頭，繁星點點的手機屏幕、震耳欲聾的倒數聲，「酸」了太久終於「陽」康的人們，似乎一夜回到三年前。無論是30元4串的糖葫蘆，還是12萬一晚的8人別墅，都獲一眾「自由人」瘋狂買單。

武漢、重慶、成都、南京等多個城市的除夕街頭，人頭涌涌。



但辭舊迎新報復式消費的高光，暫難照亮籠罩大江南北的疫情陰雲。總部位於倫敦的全球健康情報分析機構Airfinity以模型推算，中國此波感染潮將在1月13日達到第一個峰值，即每日新增370萬例；第二個峰值為3月3日，即每日新增420萬例。IMF總裁格奧爾基耶娃同警告，中國未來數月的新冠感染數字料如「叢林大火」般爆發，將進一步打擊本土經濟，以及拖累地區及全球經濟增長。



警鐘大作的還有最新官方先行指標。國統局公布，12月製造業PMI連跌三月至47，非製造業PMI更急墜至41.6，雙雙錄2020年2月大流行之初以來最低。





療癒「疤痕」極需休養生息





最能反映疫情快速蔓延衝擊的，首推零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸性聚集性行業商務活動指數均低於35，行業業務總量明顯回落。其次是製造業供應商配送時間指數急挫至40.1，預示供應鏈面臨壓力非淺。

繁星點點的手機屏幕、震耳欲聾的倒數聲，「酸」了太久終於「陽」康的人們，似乎一夜回到三年前。



稍見樂觀的消息是，今早揭盅的財新製造業PMI顯示，企業家對未來一年前景的信心持續回升至去年3月來最高；而高頻數據道路擁堵指數亦顯示，北京、上海等城市出行量急速回升。



中央經濟工作會議已定調今年「把恢復和擴大消費擺在優先位置」，但如何療癒過去三年在居民心中留下的疫情「疤痕」，修復為數不少的行業從業者重創的家庭資產負債表？顯而易見，業已推出的一系列貨幣及財政刺激措施，都不足以扭轉當前形勢，非出大招、奇招不可。



何謂大招、奇招？有別於短期或見效的鼓勵居民、政府、企業加槓桿，重點應是，一方面以收入分配改革、稅制改革全面增加中低階層國民收入，令身心俱疲的居民休養生息；二是徹底改變地方政府依賴土地財政的發展模式，以改革創新改善資源配置效率，提升生產率。