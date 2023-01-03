《神州經脈》製造業PMI續沉底 人幣升至四個月高 A股開門紅

踏入2023年，滬深股市開門紅，滬綜指收升0.88%收復三千一，成交大增30.6%。

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滬綜指周二（3日）早上開盤錄得小幅低開，金融、白酒等權重板塊領跌，惟盤中電信、軟件、互聯網等科技股暴漲為市場沖喜，地產股同升，支持滬綜指半日倒升，全日漲0.88%，報3116.51點，成功守穩三千一，深成指升0.92%，創業板指升0.41%。假期因素結束投資活動增加，兩市全日成交7888億元（人民幣．下同），較上交易日（12月30日）成交增長30.6%，是去年12月14日以來成交新高。



中國當局改變防疫政策，疫情數字短期激增影響經濟。中國官方12月製造業採購經理指數（PMI）為47%，比上月下降1個百分點，遜於市場預期的48%，同月非製造業PMI為41.6%，按月下降5.1個百分點，低於臨界點，兩者均創出2020年2月以來最低。



人民銀行今日進行500億元7天期逆回購操作，新年首個交易日收水5340億元。



今年第四季疫情在內地全面爆發，中國當局防疫政策期內180度大轉彎，由嚴格封控轉向全面放開，經濟情況兩邊受罪，嚴重擾亂經濟生產生活。獨立研究機構中國褐皮書國際（CBBI）發表調查，認為第四季實際國內生產毛額（GDP）同比可能萎縮，預計2022年全年中國經濟僅增長2%。



今日新聞精選



1. 雖然防疫措施進一步優化，但由於疫情大範圍蔓延、感染人數持續增加，2022年12月中國製造業景氣度連續第五個月低於榮枯線，且降幅擴大。周二公布的2022年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49，低於11月0.4個百分點，降至近三個月來最低，連續第五個月處於收縮區間，惟略高於市場預期的48.8。這一走勢與統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的2022年12月製造業PMI下降1個百分點至47，為2020年3月以來最低，遜於市場預期。在疫情影響下，2022年12月製造業生產、需求仍然疲弱，生產指數在榮枯線下略有回升，但新訂單指數降至三個月來最低。在供需不振的背景下，就業市場未見明顯好轉，在收縮區間略有回升，但降幅仍高於長期均值。由於需求減弱，企業繼續減少原材料採購量和庫存。採購量指數、採購庫存指數在收縮區間降至2022年5月、6月來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年12月，疫情防控措施進一步優化落實，短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社會發展再次成為重中之重。



2. 中國外交部網站公布，新任外長秦剛在美國時間1月1日，與美國國務卿布林肯通電話。秦剛表示，期待與布林肯繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。布林肯則在社交媒體Twitter表示，當日上午與履行新職務的秦剛通電話，雙方討論到美中關係，以及保持暢通的溝通渠道。全國人大常委會任命56歲的中國駐美國大使秦剛，接替王毅出任外長。美國國務院其後表示，布林肯預期會繼續與秦剛保持富有成效的工作關係，華府亦會保持開放的溝通渠道，負責任地處理美中關係。中國外交部網站顯示，擔任中共中央政治局委員的王毅，已兼任中央外事工作委員會辦公室主任，相信是接任楊潔篪的職務。王毅周日（1日）撰文表示，外交戰線將積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係。外交戰線將推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係；落實中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。



3. 中國指數研究院發表報告稱，去年12月百城新建住宅價格按月跌幅為0.08%，連跌6個月；12月二手住宅價格按月下跌0.22%，連跌8個月，且跌幅均呈擴大趨勢。中指院稱，2022年中國房地產政策迎來實質性放鬆，但當前市場信心依舊不足，全國樓市整體仍處深度調整期。從城市看，2022年多個城市出現樓價持續下跌趨勢，如哈爾濱、江門等10個城市年內新樓及二手樓價按月下跌月份均超過9個月，其中哈爾濱全年12個月樓價均下跌。整體來看，2022年多地樓市普遍呈現低迷趨勢。至於租賃住宅方面，市場進入年末淡季，整體租金繼續走低，12月中國50個城市住宅平均租金按月跌幅擴大至0.54%，年度累計下跌2.50%。展望2023年，中指院表示，房地產政策或繼續保持寬鬆基調，供需兩端政策仍有放鬆空間。整體來看，隨著疫情防控政策持續優化，社會經濟逐漸復甦，疊加房企信用逐步修復，樓市寬鬆政策持續顯效，市場信心或有望修復，2023年房地產市場預計將逐漸企穩，但所需的恢復時間或較長。



4. 國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃預料，中國放寬防疫限制後，未來數月全國將會出現「叢林大火」般的新冠病例，對中國經濟、地區甚至全球經濟帶來負面影響。英國、法國跟進部分歐盟國家對中國旅客實施入境檢測。但歐盟國家尚未就和中國相關的防疫規則達成共識。北非國家摩洛哥鑑於中國疫情，宣布由1月3日起，不論國籍，一律禁止來自中國的旅客入境，直至另行通知。台灣1月1日開始要求中國大陸入境旅客進行唾液核酸檢測，其中在桃園國際機場有520多人接受檢測，發現超過140人染疫，陽性比率達到27.8%。在北京，外交部新聞發言人毛寧周二回應表示，一些國家僅對中國施加入境限制，此舉缺乏科學依據，是不合理的；中方對此堅決反對，將採取應對措施。此外，國家藥監局上周五（12月30日）表示，12月29日，藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准默沙東公司新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊（商品名稱：利卓瑞/LAGEVRIO）進口註冊。國藥控股(01099)隨後公布，2022年11月，公司附屬公司國藥控股分銷中心有限公司與默沙東簽署經銷協議，在協議期內負責莫諾拉韋在中國大陸的進口和經銷。



5. 就上市證券公司公告實施再融資，中證監發布答記者問稱，一直倡導證券公司自身必須聚焦主責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路，發揮好資本市場「看門人」作用。作為已上市的證券公司，更應該為市場樹立標桿，提高公司治理質效，結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等合理確定融資計劃及方式，董事會和股東大會要統籌平衡，審慎決策，切實維護各類投資者特別是中小投資者合法權益。同時，中證監也會支持證券公司合理融資，更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用。中證監稱，將審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發行入口關。公開數據顯示，2022年，已有8家上市券商實施再融資，其中不乏頭部券商，合計募資額為855億元，還有數百億規模的再融資計劃正在進行中。2022年12月30日，華泰證券(06886)(滬:601688)發布配股發行預案，公司擬按照每10股配售3股的比例向A股、H股股東公開配售新股，募集資金規模不超過280億元，用於補充公司資本金和營運資金。



6. 內地「防疫新十條」後的首個小長假周一（2日）結束，文化和旅遊部在官方微博表示，經測算，今年元旦節假期，全國國內旅遊出遊5271.34萬人次，同比增長0.44%，恢復至2019年元旦節假日同期的42.8%；實現國內旅遊收入265.17億元，同比增長4%，恢復至2019年元旦節假日同期的35.1%。元旦假期內地電影院營業率達85%，為10個月新高，但票房仍疲軟，元旦檔票房收入錄5.53億元，僅為去年一半，創下七年來新低。此外，國家電影局公布，2022年度全國電影總票房為300.67億元，其中國產電影票房為255.11億元，在總票房中佔比為84.85%；全年城市院線觀影人次為7.12億。相較於2021年472.58億元總票房、11.67億觀影人次，2022年票房、觀影人次下滑約三成。與2019年642.66億元總票房、17.27億觀影人次相較，已恢復至疫情前的一半。



7. 恒大集團(03333)董事局主席許家印1月1日晚間在公司內部發出了一封《致全體恒大人的一封家書》。他在信中感謝員工付出及承受了巨大身心壓力，克服難題，實現一個個不可能，並指今年是恒大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年，會做好全面正常施工、恢復銷售及經營等各方面工作，一定能完成保交樓任務，償還各種債務，開啟涅槃重生新篇章。許家印還總結了恒大集團2022年全年的表現，稱2022年恒大地產732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套；恒馳汽車(00708)三年磨一劍，實現了恒馳5的量產和交付；恒大物業(06666)盡心盡力服務超千萬業主；海花島穩步運營，累計接待遊客760萬人次。不過，據《路透》去年12月報道，雖然恒馳5開始生產、交車，但是恒大電動車部門仍計劃裁員10%，而恒大新能源汽車集團也計劃暫停向25%的員工支付1個月至3個月工資。另外，原定要在去年底發布的債務重組計劃再次推遲。



8. 國家發展改革委副主任趙辰昕上周六（12月31日）接受《新華社》專訪時表示，總需求不足是當前中國經濟運行面臨的突出矛盾。2023年，把恢復和擴大消費擺在優先位置，更多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，推動重點領域和大宗商品消費持續恢復。趙辰昕指，要多措並舉促進居民想消費、敢消費、能消費。要多渠道增加城鄉居民收入，特別是提高消費傾向高、但受疫情影響大的中低收入居民消費能力。支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，推動重點領域和大宗商品消費持續恢復。要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，形成儲備一批、建設一批、竣工一批的良性循環。他還提到，要加大宏觀政策調控力度，加強與宏觀政策取向一致性評估，著力營造穩定可預期的宏觀政策環境。還要加強跨年度政策協調銜接，推動政策性開發性金融工具、支持設備更新改造、擴大製造業中長期貸款等政策效應2023年持續釋放。更大力度吸引和利用外資等。



9. 美匯指數在2022年最後一個交易日走低，下跌0.32%至103.5。受助於聯儲局年內累積加息425個基點，全年勁升7.8%，是2015年來最大漲幅。2023年第一個交易日，人民幣中間價升至逾兩周高；即期匯率（CNY）周二早上跟隨高開314點子，報6.9200，盤中突破6.88關，全日則飆464點，收報6.9050，實現三連漲，收盤價創9月2日以來四個月新高。交易員表示，元旦的中國旅行數據表現較好，各方對中國經濟復甦的預期持續發酵，另外春節臨近，剛需結匯需求也推高人民幣需求，助力人民幣反彈；此外銀行間外匯市場交易時間進一步延長，這也有利於人民幣市場情緒，預計春節前人民幣料進一步上行。人民銀行公布，自2023年1月3日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至北京時間次日3:00（目前為當晚11點30分），人民幣匯率中間價及浮動幅度、做市商報價等市場管理制度適用時間相應延長。此外，外匯交易中心表示，計劃調整CFETS人民幣匯率指數和SDR貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子權重，美元在兩大指數的權重均有調降。

撰文：經濟通中國組

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