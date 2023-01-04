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《午市前瞻》恒指或回試二十天線後再升 阿里健康有望挑戰10元

04/01/2023

　　恒生指數半日收報20608，升462點或2.3%，主板成交741.47億元。恒生中國企業指數報7001，升167點或2.46%。恒生科技指數報4376，升143點或3.39%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報356.2元，升11元或3.19%，成交69.46億元;阿里巴巴-SW收報95.8元，升7.15元或8.07%，成交55.67億元;美團收報184.6元，升7.8元或4.41%，成交36.33億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(阿里健康網頁截圖)

 

溫鋼城：恒指目前已升至超買


　　恒指今日早段延續上日升勢，高開174點，報20319。在科技股及內房股帶動下，恒指升幅曾擴至逾400點，並突破20500。
　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股自去年11月開始反覆向上，每逢20天線均見支持。上日初段曾跌400點，並一度失守20天線，但隨即有大批資金買入，令恒指由跌轉升，相信部分資金在年初重新部署，推動恒指上升。不過，他指出恒指已連升兩周，9日RSI已升至超買，短線或回調至20天線再上。

 

阿里健康走勢好轉


　　阿里健康(00241)早段曾升逾10%。據報，工業和信息化部聯動阿里健康支持上海重點防疫藥品投放。工信部調度連花清瘟、布洛芬，阿里健康配套調劑了N95口罩等緊急藥品和抗疫物資，通過阿里健康專屬通道支持上海的重點藥品投放。


　　溫鋼城表示，阿里健康的市盈率雖然偏高，但市場預期公司今年有1.5倍的盈利增長，今日更有工信部統籌支持上海防疫藥品投放的利好消息，刺激股價上升。他又指，阿里健康於去年12月9日開始回調，但上日在6.41元有支持，今日早段能突破10天線，走勢已好轉，有望挑戰去年12月高位10元水平。

 

受惠工信部支持上海藥品投放，阿里健康今早曾升逾9%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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