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林家亨料內地官方將維持刺激經濟政策　續看好新經濟股

05/01/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　人民銀行指出，將提升平台企業金融業務常態化監管水平，隔晚中概股不跌反升，金龍中國指數大升逾8%，反映市場已消化官方持續監管的取態？為監管提供方向性，對新經濟股而言反而是好事？內房物管股板塊上日（4日）氣氛高漲，龍湖(00960)及碧服(06098)更包辦升幅榜首兩位，現時民眾購房信心恢復程度如何？有傳內地打算撤銷由澳洲進口煤炭禁令，對電力股的利好作用能維持多久？華潤電力(00836)上日升近半成，惟涉及政治因素的炒作，持貨者轉身須夠快？

 

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