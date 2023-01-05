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三間發鈔銀行即日起供換新鈔　匯豐指換新鈔需求較過往增加

05/01/2023

　　農曆新年將至，匯豐、渣打及中銀香港三間發鈔銀行，周四（5日）起至本月21日提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。首三日的換鈔服務，銀行將提早一小時至早上8時營業。個別銀行因應情況提早讓顧客入內兌換新鈔，銀行亦特設專隊讓長者排隊，職員向等候市民派發利是封及賀年揮春。

 

（Celia攝）


　　三間發鈔行在早上8時至9時，專門提供換鈔服務，提供總值3000元的「新鈔套裝」，包括100張20元及20張50元新鈔。在匯豐銀行旺角分行，早上有不少市民前來排隊換鈔。有市民指今年兌換數額較去年增加，同時亦因為去年疫情而無法拜年，故今年利是金額較大，以補回去年利是。

 

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞（Celia攝）


　　匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，隨著市面氣氛及人流更為活躍，換新鈔需求較過往增加，預約情況有雙位數增長，將會相應增加紙幣的數量，同時會推廣派發電子利是。

 

（Celia攝）


　　她又表示，因應即將與內地通關，已做好準備，包括調配人手及培訓，重開機場分行，而月內在機場禁區亦有新分行啟用，亦會推出微信服務，讓前線員工與客戶做好溝通等。由於不少內地客戶屬於不動戶，她指銀行會增加人手，協助重啟服務，並提供解決方案。

 

渣打香港網上預訂新鈔額滿 首四天登記量按年升三成

 

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行部富裕客群主管羅倩兒

 

　　渣打香港表示，全線分行周四起一連三天開始提供兌換新鈔服務，分行提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，縮短市民排隊輪候時間。部分分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。


　　渣打香港區個人、私人及中小企業銀行富裕客群主管羅倩兒表示，今早不少市民到分行兌換新鈔，人流與去年相比有所增加。上周六（12月31日）推出的網上預訂新鈔服務反應熱烈，預訂名額已滿，首四天預約登記數量比去年同期上升超過三成。


　　羅倩兒續指，市民對電子支付及e-利是的接受程度不斷上升，2022農曆新年首五日期間，透過SC Pay「轉數快」派發e利是的客戶人數較2021年同期增加超過五成。適逢政府取消社交距離措施，市民生活復常，節日氣氛更為濃厚，加上不少市民外遊而轉移向親友派發電子利是，相信今年電子利是的派發量會持續上升。

 

撰文：經濟通採訪組
　

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