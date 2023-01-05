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【FOCUS】聯儲續企硬　金油比異動

05/01/2023

 

　　去年慘遭滑鐵盧的美債新年剛剛回勇，即遭FOMC(聯儲公開市場委員會)當頭棒喝，周三(4日)公布的12月會議紀要就指，「金融環境的無端寬鬆(unwarranted easing)，尤其是如被公眾誤解驅動，將使委員會恢復價格穩定的努力複雜化」，強調「放緩加息並不意味，委員會實現價格穩定目標決心有所減弱，或斷定通脹已進入持續下行路徑。」

 


　　美聯儲擺出通脹不重回2%誓不罷休的架勢，但節節走高的金價、先升後回的油銅、歷史性暴跌的波羅的海指數，恐正透露不詳之兆。

 


美債強勢開局，惟紀要押今年零降息



　　去年一口氣加息425基點的美聯儲，何時掉頭降息，勢是2023年最熱門的押寶遊戲之一。盡管一年前FOMC的2021年最後一次議息，沒有委員預期聯邦利率2022年會突破1%，被證實大錯特錯；但最新紀要仍顯示，2022年最後一次議息，沒有委員預期聯邦利率2023年會下降。

 

 

 

 


　　但市場對此顯然不買帳，除了期貨市場押注最早7月減息，十年期美債在2023年首個交易日更錄2001年以來最強勢開局，殖利率最多降逾15個基點。值得留意的是，22年前美債錄強勢開局後，時任聯儲主席格林斯潘(Alan Greenspan)即啟動激進降息，全年累計達475基點。

 


　　對於債市騎劫政策，會議紀要可謂戒心十足，強調「通脹前景風險仍傾向上行，價格壓力可能比預期更持久」，「需有更多進展證據，才能確信通脹處於持續下降軌道」，「歷史經驗提醒，不要過早放鬆貨幣政策」。



金價造好油價挫，亞馬遜預告大裁員



　　放鷹歸放鷹，聯儲顯然對擺在眼前的兩大風險心知肚明，一方面，限制性不足的貨幣政策，或導致通脹預期失控並削弱家庭購買力，尤其是那些已經入不敷出的家庭；另一方面，貨幣緊縮的滯後累積效應，或導致經濟活動不必要地放慢，令最脆弱群體首當其衝。

 


　　目前來看，聯儲更忌憚前者，尤其是勞工部昨日公布的全美11月職位空缺，仍穩企歷史高位(1050萬個)；衡量就業市場信心的辭職率升至2.7%，印證11月轉工者的薪酬升幅大幅高於非轉工者(8.1% VS 5.5%)。

 

 

 


　　但市場各項指標仍指向聯儲最終會向後者投降，尤其是當零售巨頭亞馬遜首席執行官Andy Jassy最新證實將裁員1.8萬人，恐預示去年開始科技公司為迎接經濟衰退寒冬的瘦身，正蔓延其他行業。

 


　　更憂心的信號來自走勢截然相反的黃金和石油，前者連升4天突破1850美元關口，後者單日重挫5%跌穿78美元，金油比達到約24，直逼97亞洲金融風暴、09金融海嘯時的約27.5水平。同樣蠢蠢欲動的還有金銅比，此往往預示市場風險偏好下降。

 


　　不過，看看本應跟金銅比負相關的人民幣卻錄4個月高，加上市值重回全球十大的騰訊，2023年，投資機會在東方？

 

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