【通關復常】李家超：周日起每日北上限額6萬人 開放7口岸

行政長官李家超宣布與內地通關細節，第一步通關將於1月8日起實施，海陸空每日限額為6萬人，即每日最多可有6萬港人北上，其中包括5萬人可經陸路口岸北上；1萬人可經海空口岸北上。

行政長官李家超（中間）（Tony攝）



港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋單向運力有限，料每日只有1萬人可經以上4個口岸北上，故不會設限額，只要持有船票、車票、機票便可出發北上。



至於深圳灣、文錦渡及落馬洲支線，會設人數限額，北上南下每日各5萬人，兩地人士需各自經兩地網上預約。另外，為方便及保障內地港人、香港內地人返內地，兩地政府同意這類人士不計入限額當中。

陳國基：北上內地居民及南下港人不限人數

政務司司長陳國基（Tony攝）

政務司司長陳國基表示，海、空和港珠澳大橋可按本身運載能力設定最高旅客量，毋須由當局設定上限，利用小型客車經港珠澳大橋北上則需要預約；三個重開口岸設過關人數限制，深圳灣口岸1萬人、落馬洲支線／福田口岸3.5萬人，以及文錦渡口岸5000人。



北上內地居民及南下港人不限人數



他表示，除了內地居民之外，北上到內地方面的所有人士，都需要事先在特區政府網上系統成功預約指定口岸和時段過關，有關系統周四（5日）稍後推出；至於南下到香港方面，除了香港居民，所有人士均需要事先在深圳市政府網上系統成功預約，換言之，從內地返回香港的本港居民毋須預約，並不限人數。



往返兩地人士出發前需提供48小時陰性核酸證明



他表示，為防止疫情交叉感染，往返兩地人士需在出發前48小時進行核酸檢測，結果陰性才可過關。當局會檢視首階段通關實施情況，決定往後安排，包括進一步增加過關口岸、重開高鐵和適當加大每日過關人數限額。



農曆年後恢復跨境學童來港參與面授課堂



他又指，往後階段會陸續開放餘下口岸、加大限額、農曆年後恢復跨境學童來港接受面授課堂，他們日後過關前無需預約。

林世雄：高鐵不遲於1月15日復運 可往廣州東站

運輸及物流局局長林世雄（Tony攝）

運輸及物流局局長林世雄表示，會確保有序通關過程中有足夠交通接載市民往來口岸，本港及內地航空公司已逐步增加和恢復來往兩地航點定期客運班次，以應付需求；港珠澳大橋香港口岸往來香港和珠海的金巴服務會加強，至於港澳碼頭會恢復至深圳蛇口航線、中港碼頭會恢復至深圳福永碼頭航線。



林世雄表示，高鐵服務將不遲於1月15日恢復運作。香港段已停止客運服務三年，需時為復運做準備，包括演練和試運，以確保運作安全和穩妥，單是香港車長已涉及40人，加上內地段如常行車，需要找到空檔進行試運。高鐵恢復服務當日，亦會開通往來西九至廣州東服務。

止痛退燒藥供應短缺 盧寵茂：不排除立法規管買賣

醫務衞生局局長盧寵茂（Tony攝）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，所有跨境人士均需持有出發前48小時取得核酸檢測陰性結果。全港85個社區檢測中心及檢測站提供自費核酸檢測服務，收費上限是150元，檢測商會在24小時內發出電子或紙本證明。



每日可應付逾10萬個自費檢測量



盧寵茂表示，當局在去年中起已提升檢測服務，除了需要定期做核酸檢測的群組之外，預計可以應付通關初期每日達至逾10萬個自費檢測量。跨境人士也可以到私家醫院或私營化驗所進行核酸檢測。



通關後建議入境人士抵港首5日每日快測



他又指，跨境人士在入境後均毋須在當地再做核酸檢測或檢疫，而入境香港的內地旅客，當局會提供健康措施建議，包括在入境當日至第五日，每日做快速抗原測試。假如在港期間驗出陽性，將與本地人的處理一樣，需通過網上平台向衞生防護中心申請隔離令，期間可以出外求醫。非港人可以自費到私家醫生，或到公營醫院繳付全費才能獲取新冠藥物。



不排除立法規管止痛退燒藥買賣



近日含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥供應短缺，盧寵茂表示，政府已積極採購，公營醫療系統的相關藥物儲存量，已提升至5至6個月使用量的水平，足夠港人使用。政府亦已要求本地生產商加大產量。而過去兩個月半數本地藥廠已將生產量提升13%至100%。



他又表示，政府會建立特別藥物儲備庫，考慮針對性支援私營醫療設施，也會預留給有需要的弱勢社群，不排除有需要時立法規管止痛退燒藥的買賣。

撰文：經濟通採訪組

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