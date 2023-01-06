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【虛幣世界】數據顯示BTC短線轉虧為盈，加密貨幣平穩

06/01/2023

　　從區塊鏈數據上顯示，比特幣短期持有者目前正轉虧為盈，但長期持有者繼續虧本拋售。其中短期持有人支出產出利潤率(STH-SOPR)和長期持有人產出利潤率(LTH-SOPR)最近表明，即使熊市延長且波動性仍然很低，短期投資者也發現了小機會，但以更高價格買入的長期投資者，將不得不等待他們的意外收穫。


　　加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16858.85元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1255.78元，升0.36%；艾達幣報0.2742元，升1.78%；瑞波幣報0.3403元，升0.68%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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