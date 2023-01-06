  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐　大行齊唱好可趁機吸　

06/01/2023

　　友邦保險(01299)是其中一隻受惠復常股份，集團計劃大量招募人手，把握香港與內地通關機遇，近日亦獲多家大行唱好，但股價在兩個月內已勁彈五成，昨日(5日)才因旗下友邦人壽遭銀保監指償付能力數據不實而見較似樣回吐，今早(6日)曾再挫近3%低見86.5元，後跌幅收窄，收市跌1%，或可趁機吸納。

 

(資料圖片)

 

友邦：通關為保險業帶來強大動力　今年目標招募5千財策顧問

 

　　友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，深信通關將為香港保險業發展帶來強大動力，更進一步催化公司業務和業界發展。友邦香港已做好充分準備，今年目標是招募5000位優秀財務策劃顧問加入公司，積極抓緊整體經濟復甦對保險業帶來的正面影響，並會加緊步伐為兩地客戶作更好準備，全力參與及支持香港政府於南沙及前海爭取成立保險售後服務中心的工作，全面把握通關以至大灣區帶來的各種新機遇。

 

　　他又指，友邦香港將於訪港旅客人流高的地點部署大型廣告宣傳，並且在本地策劃了多元化的客戶推廣和體驗活動，例如位於尖沙咀的財駿服務中心，為客戶提供快捷和體貼的尊貴服務體驗。

 

美銀指股價勁彈後仍屬首選　瑞銀予目標價100元

 

　　美銀證券近日發表研究報告指，友邦保險在兩個月內股價反彈了50%，市場在很大程度上已經消化了友邦可以從邊境重新開放中獲得的好處，惟友邦仍是保險公司中首選，預期今年整體抵港內地人士之保險業務(MCV)的新業務價值總額達2.8億美元，或平均每季8800萬美元，另預計其在東盟市場業務的穩健增長會帶來更多收益，以及在內地長期擴張，包括地域和客戶群擴張及渠道組合變化，予目標價91元，重申「買入」評級。

 

　　美銀證券雖下調富途美股評級至「遜於大市」，但認為友邦香港的MCV業務的性質與富途的MC業務不同，區別在於有沒有V，即他們的客戶是親自到香港購買產品，還是只從內地遠程開戶或交易。瑞銀亦繼續看好重新開放的受益者，其中就包括友邦，予目標價100元及「買入」評級。

 

中信證券：內地人力優勢大增　今年有望率先顯著復甦


　　中信證券則指，內地於3年疫情管控期間，壽險公司隊伍普遍遭遇嚴重挑戰，存量人力大幅萎縮，新增人力面臨招人難留人更難的困境。和同業相比，友邦在內地的隊伍存量上基本保持穩定，相對優勢大幅提高；增量上對高素質人力具有職業吸引力，隊伍有望最快恢復增長。此外，香港和內地通關在即，友邦香港業務正迎來右側增長拐點，和2015至2016年市場擔心人民幣貶值不同，預計今年起內地訪客配置保單的需求在於海外高利率的儲蓄需求和健康保障需求。


　　中信證券又指，友邦在疫情期間最大限度地保持存量優勢，在北京、上海、深圳等中國發達城市相對優勢都顯著提高，同時在戰略上持續深耕，包括推進中國區域布局、投資上豐富渠道優勢和健康網路優勢，內在能力較2019年反顯著增強，在今年有望率先實現顯著復甦，並預計明年有望創出歷史新高。惟考慮到去年下半年以來內地先後受到較大範圍的疫情管控、管控放開後疫情大範圍傳播的影響，下調友邦去年新業務價值預測至32億美元，按年跌5%。另預計香港疫情仍存在不確定性，且流失的代理人團隊需時重聚，謹慎假設香港離岸業務恢復至2019年的三分之一，相應上調今年新業務價值預測至37.8億美元，按年增長18%，予目標價101元，維持「買入」評級，是保險股中首選。

 

銀保監指償付能力數據不實　友邦人壽：去年三季度已整改

 

　　友邦雖獲大行一致唱好，但有一負面消息令其股價借勢回調。銀保監昨日發文稱，2022年現場檢查友邦人壽、人保壽險、浙商財險以及安誠財險等4家公司發現償付能力數據不真實問題，其中友邦人壽有未按規定計提最低資本、未按規定計量實際資本、風險綜合評級數據填報不實等問題，將依法依規予以處理。

 

　　友邦人壽回應稱，通報主要涉及公司2022年一、二季度償付能力數據報告中的計算差錯，公司高度重視監管通報的問題，已於2022年三季度完成整改，將引以為戒，持續提升償付能力管理工作質效，防範類似問題再次發生。

　　友邦今日跌1.01%收報88.2元，連跌兩日，累跌3.45%，成交29.53億元。不過，友邦回購不斷應可為股價帶來支持，昨日公司再於場內回購250.7萬股，回購價介乎88.9至92.05元，涉資約2.25億元，自去年5月19日獲授權回購股份，已累計購回2.99億股，佔已發行股本2.4835%。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

其他保險股新聞：
【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐　大行齊唱好可趁機吸　
中國人保財險原總裁林智勇涉嚴重違紀被「雙開」
償付能力數據不真實遭銀保監通報，友邦人壽:上年三季度已整改
【通關復常】宏利:今年目標增聘逾三千名代理人，通關帶來機遇

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

101.600

異動股

03690

美團－Ｗ

182.700

異動股

02150

奈雪的茶

6.810

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,447.17
    +517.09 (+1.570%)
  • 標準普爾500指數
    升 3,865.15
    +57.05 (+1.498%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 10,441.31
    +136.07 (+1.320%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.227
變動率︰+2.596%
較港股︰+1.56%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升2.894
變動率︰+1.190%
較港股︰-0.21%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升53.335
變動率︰+1.185%
較港股︰+2.17%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌109.177
變動率︰-0.956%
較港股︰-0.02%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升35.995
變動率︰+3.286%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌24.480
變動率︰-2.973%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌28.300
變動率︰-3.082%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌6.200
變動率︰-9.621%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰升68.890
變動率︰+4.983%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升22.395
變動率︰+3.873%
MA
萬事達
按盤價(USD)︰升363.405
變動率︰+3.475%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升584.390
變動率︰+3.373%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/01/2023 11:06 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/01/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/01/2023 11:06 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 101.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 182.700
  • 02150 奈雪的茶
  • 6.810
  • 06878 鼎豐集團汽車
  • 0.240
  • 02013 微盟集團
  • 6.590
股份推介
  • 02342 京信通信
  • 1.360
  • 目標︰$1.80
  • 00148 建滔集團
  • 26.500
  • 目標︰$29.18
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.370
  • 目標︰--
  • 00182 協合新能源
  • 0.770
  • 目標︰$0.80
  • 00390 中國中鐵
  • 4.230
  • 目標︰$4.63
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 349.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 101.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 182.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.240
  • 02333 長城汽車
  • 10.180
報章貼士
  • 06186 中國飛鶴
  • 7.440
  • 目標︰$9.50
  • 00778 置富產業信託
  • 6.300
  • 目標︰$8.00
  • 01876 百威亞太
  • 26.900
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2023 16:36  《盤後部署》恒指本周未能企穩兩萬一，美團190元阻力大

06/01/2023 16:44  《本港樓市》陳茂波:樓市短期或仍有壓力，未見大跌風險

06/01/2023 17:25  【地皮截標】地政總署:赤柱環角道豪宅地接獲4份標書

06/01/2023 15:56  【恒大困局】據報恒大下周與離岸債持有人舉行首次面對面會議

06/01/2023 16:10  《強積金》強積金去年蝕15.5%，為實施22年來第二差

06/01/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４４億元，買中移動沽藥明

06/01/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控至買入評級，大和、滙證調高京東目標價

06/01/2023 17:04  《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼，飛升目標可見２６０銀

06/01/2023 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒８１２６，美元兌人幣升報６﹒８５９４

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘　6個月4.1厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

戲院優惠 │ 5大戲院睇戲有平！全線指定場次$50／戲票買1送1／午夜場$35／睇阿凡達送3D眼鏡
人氣文章

金錢世界．方元

股神巴菲特的投資決定
人氣文章

親子理財．李錦

學習理財如何有助提高孩子的心理質素？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Sex & Love

風流球星C朗的愛情：連名模都不要！做Gucci店員出身的Georgina Rodriguez，如何捉住帥氣萬人迷的心？
人氣文章

Art & Living

大館大型LGBT+展覽「神話製造者——光．合作用 III」，重新認知身體與性別
人氣文章

港女講男．妮洛

桃花女的速食愛情觀：有一種本事叫決斷而行，拒絕沒完沒了的虛耗自己
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬季流行！外邪、脾胃虛弱最易引發病毒生腸胃炎！中醫推介3款冬日暖胃食療：溫中補虛胡椒豬肚湯、健脾栗子淮山粥
人氣文章
我的志願
人氣文章
每日可進食多少隻蛋？提升好膽固醇水平、減少卡路里攝取！關於雞蛋的4個益處
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2023 16:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2023 00:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道06/01/2023
【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘　6個月4.1厘
人氣文章中國故事06/01/2023
《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升
人氣文章財經熱話06/01/2023
《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀
人氣文章財經熱話06/01/2023
【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐　大行齊唱好可趁機吸　
人氣文章FOCUS06/01/2023
【FOCUS】首套樓按趨降息　刺激內房仍待「加糖」
人氣文章財經熱話06/01/2023
內地頻出招救樓市　傳擬放寬三道紅線　內房造好碧桂園仍值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金