  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】首套樓按趨降息　刺激內房仍待「加糖」

06/01/2023

　　「穩增長」登上中國2023年最高優先級之際，「第四匹馬」終於奔騰而出，說的正是房地產。跟去年底針對房企融資的「三箭(信貸、債券、股權)」齊發不同，央媽、銀保監周四(5日)晚首次揭盅的「首套住房貸款利率政策動態調整機制」，直指需求端刺激。

 


　　不過，如同疫後重開顛簸坎坷，樓市復甦亦荊棘密布，要恢復購房者信心，首套房貸「降息」的小甜頭顯然不足夠。



跌跌不休城市，可撤利率下限



　　動態清零、三條紅線、房住不炒……多重淡風夾擊，2022年，內地100大重點城市的新建商品住宅成交面積急劇縮水近四成，至2015年以來最低；其中，排頭兵深圳的成交量更錄2010年以來最低。

 

 

 

 


　　鑒於房地產牽涉龐雜產業鏈、就業鏈，更攸關地方政府錢袋子(去年首11月國有土地出讓收入跌近四分一)，乃至系統性金融風險，重新攪動一潭死水般的樓市，幾乎是最高層「搞活經濟」最高指示下的必然選項。

 


　　根據央行、銀保監的最新通知，新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市，可階段性下調或取消當地首套房貸利率政策下限。按此標準，廈門、武漢、天津、大連等至少38個二三線城市均在鬆綁之列。



年省數千甜頭，難敵跌價擔憂



　　房貸利率「降息」獲監管層開綠燈，如何評估？去年底降至4.15%左右、13年來最低的全國首套房貸利率還有多少下調空間？

 

 

 


　　按最新5年期以上LPR利率4.3%，即使上一輪2016年救市時的「85折房貸」優惠重出江湖，理論上，符合條件城市的首套利率最低可降至3.65%左右，較現水平低50點子；以每100萬20年期貸款計，預計每年可節省三千多元。但面對上述38個二三線城市，個別房價過去半年即每平米下跌逾三千元，此能否吸引買家入市，見仁見智。

 


　　此外，深圳市住建局等六部門昨日祭出允許二手房「帶押過戶」，但簡化後端交易程序未必能有效刺激前端成交量；而當局據報擬對房地產佣金實行全國上限指引，或定為銷售價格的2%-2.5%，實際亦高於現時個別中介1%的水平。

 


　　由此看，要恢復購房者信心，尤其當同時需對沖樓市整體供應過剩、人口減少、城鎮化見頂，更多大招仍待醞釀中。

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

101.600

異動股

03690

美團－Ｗ

182.700

異動股

02150

奈雪的茶

6.810

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,447.17
    +517.09 (+1.570%)
  • 標準普爾500指數
    升 3,865.15
    +57.05 (+1.498%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 10,441.31
    +136.07 (+1.320%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.227
變動率︰+2.596%
較港股︰+1.56%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升2.894
變動率︰+1.190%
較港股︰-0.21%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升53.335
變動率︰+1.185%
較港股︰+2.17%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌109.177
變動率︰-0.956%
較港股︰-0.02%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升35.995
變動率︰+3.286%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌24.480
變動率︰-2.973%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌28.300
變動率︰-3.082%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌6.200
變動率︰-9.621%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰升68.890
變動率︰+4.983%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升22.395
變動率︰+3.873%
MA
萬事達
按盤價(USD)︰升363.405
變動率︰+3.475%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升584.390
變動率︰+3.373%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/01/2023 11:06 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/01/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/01/2023 11:06 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 101.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 182.700
  • 02150 奈雪的茶
  • 6.810
  • 06878 鼎豐集團汽車
  • 0.240
  • 02013 微盟集團
  • 6.590
股份推介
  • 02342 京信通信
  • 1.360
  • 目標︰$1.80
  • 00148 建滔集團
  • 26.500
  • 目標︰$29.18
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.370
  • 目標︰--
  • 00182 協合新能源
  • 0.770
  • 目標︰$0.80
  • 00390 中國中鐵
  • 4.230
  • 目標︰$4.63
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 349.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 101.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 182.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.240
  • 02333 長城汽車
  • 10.180
報章貼士
  • 06186 中國飛鶴
  • 7.440
  • 目標︰$9.50
  • 00778 置富產業信託
  • 6.300
  • 目標︰$8.00
  • 01876 百威亞太
  • 26.900
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2023 16:36  《盤後部署》恒指本周未能企穩兩萬一，美團190元阻力大

06/01/2023 16:44  《本港樓市》陳茂波:樓市短期或仍有壓力，未見大跌風險

06/01/2023 17:25  【地皮截標】地政總署:赤柱環角道豪宅地接獲4份標書

06/01/2023 15:56  【恒大困局】據報恒大下周與離岸債持有人舉行首次面對面會議

06/01/2023 16:10  《強積金》強積金去年蝕15.5%，為實施22年來第二差

06/01/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４４億元，買中移動沽藥明

06/01/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】富瑞升滙控至買入評級，大和、滙證調高京東目標價

06/01/2023 17:04  《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼，飛升目標可見２６０銀

06/01/2023 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒８１２６，美元兌人幣升報６﹒８５９４

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘　6個月4.1厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

基金幫你分散投資風險
人氣文章

時事要聞

盧寵茂：不排除立法規管買賣退燒藥 藥房業指若無利可圖 供應將更少
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

壽命 中美競爭的另類對比
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

香港購物天堂的地位還存在嗎？一句通關就可以令香港「動」起來？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

放不低的人與事，就將他們埋葬在2022年！愛與恨，說到底就要學懂放下，新一年請繼續選擇善良
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Snoopy是如何出現在Omega腕錶上？關於Snoopy Speedmaster背後的故事你又知多少？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜確診個案回升至近2萬宗！今增19,527宗本地個案！再多55名患者離世! 10
人氣文章
「在一起竟比單身更不堪，還談甚麼戀愛？」毫無養份的愛情，你得到的只會是一場教訓
人氣文章
中招後遺症和調理
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2023 16:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2023 00:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道06/01/2023
【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘　6個月4.1厘
人氣文章中國故事06/01/2023
《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升
人氣文章財經熱話06/01/2023
《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀
人氣文章財經熱話06/01/2023
【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐　大行齊唱好可趁機吸　
人氣文章FOCUS06/01/2023
【FOCUS】首套樓按趨降息　刺激內房仍待「加糖」
人氣文章財經熱話06/01/2023
內地頻出招救樓市　傳擬放寬三道紅線　內房造好碧桂園仍值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金